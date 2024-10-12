Прессинг и мощь не сработают. Бивол разберёт Бетербиева на ринге

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12 октября в Эр-Рияде пройдёт долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. О потенциальном бое Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола говорили как минимум два года, и теперь время наконец пришло. И ключевую роль в этом сыграли саудовские шейхи, которые компенсировали все издержки всем участникам.

Разумеется, вокруг поединка Бетербиев — Бивол очень много разговоров и споров. Это неслучайно. Мало того, что это историческое событие для России и всего мира, так ещё и встречаются два боксёра, которые придерживаются разного стиля и разными способами добывают победы. Всё сводится к тому, кто сможет навязать сопернику свою игру.

Фаворитом считается Дмитрий Бивол, и логика в этом, конечно, есть. У чемпиона WBA банально больше ключей к победе. Во всяком случае, на бумаге.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

В первую очередь это, конечно, скорость и техника. Бивол — игровик и свои победы добывает в первую очередь за счёт того, что превосходит соперников на ногах. Бетербиев далеко не дуболом и очень классный, обученный боксёр, но Артур вряд ли сможет тягаться с этим соперником в чистом боксе. А Бивол очень умело навязывает этот стиль всем соперникам, заставляя их впустую охотиться за собой. Сам Дмитрий уже не раз говорил, что в ринг он выходит не «потушить свет», а сделать так, чтобы оппонент выглядел беспомощно.

Сауль Альварес тоже пытался остановить Бивола за счёт мощи, но россиянин его разобрал — здорово двигался и классно блокировал атаки. В итоге Канело остался без титула. У Дмитрия отличный бойцовский IQ, за счёт чего он грамотно работает с дистанции и ставит соперников в некомфортные условия. Для стиля Бивола нужна отличная функциональная подготовка, и это тоже есть в наличии.

Бетербиеву почти 40 лет, и он выходит на ринг биться не только с соперником, но и с возрастом. В силу физиологии снижаются скорость, реакция, выносливость, и выдержать высокий темп, который постарается задать Бивол, будет весьма тяжело. А вот Дмитрию точно хватит сил, и он не раз демонстрировал, что способен работать без перепадов все 12 раундов. К тому же у Артура уже возникали проблемы с соперниками, которые умеют грамотно закрываться. Бивол может проверить этот аспект на совершенно другом уровне — его будет непросто пробить, и к тому же Дмитрий всегда может подключить футворк, в котором превосходит, пожалуй, любого топового полутяжеловеса.

Весьма вероятен сценарий, в котором Бивол просто заставит Бетербиева промахиваться и сыграет на этом аспекте. Дмитрий очень мало пропускает. К примеру, Хильберто Рамирес донёс всего 12,2% ударов до россиянина (107 из 878). Примерно те же цифры в процентном соотношении выбил последний соперник Бивола — Малик Зинад, который был удосрочен. То есть задавить Дмитрия прессингом, которым славится Бетербиев, будет архисложно. Бивол будет неуловим.

Плюс не забываем о недавней травме Бетербиева. Конечно, Артур говорит, что всё в порядке и колено не беспокоит, но сразу после того разрыва мениска прогнозировалось примерно пять месяцев только на восстановление, а Бетербиев выходит на бой спустя примерно полгода после травмы. На секундочку, это был не просто ушиб — там требовалось хирургическое вмешательство, и некоторое время Артур должен был передвигаться на костылях. Это вкупе с вышеупомянутым фактором возраста играет против Бетербиева.

Возможно, Бивол сделает этот поединок не самым зрелищным, но уж слишком высоки ставки, чтобы думать о шоу. На кону абсолютное чемпионство, и разумно воспользоваться своими сильнейшими сторонами, которые должны крыть мощь Бетербиева.

Всех этих факторов должно хватить Биволу, чтобы забрать уверенную победу над Бетербиевым. С очень высокой долей вероятности это будет судейское решение, но вопросов Дмитрий не оставит.