Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: исторический бой россиян! На кону – всё. LIVE

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя, в его активе титулы WBA Super и IBO.

Помимо противостояния россиян за звание абсолютного чемпиона мира, на турнире запланировано ещё несколько ярких поединков. В частности, Джей Опетайя будет защищать пояс IBF в тяжёлом весе в бою с Джеком Мейсси.

Также мы увидим в Эр-Рияде поединок Криса Юбэнка и Камила Шереметы.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Вместе с нашими журналистами бои будет комментировать Магомед Курбанов — боксёр RCC Boxing, экс-претендент на титул чемпион WBA, седьмой номер рейтинга WBA в первом среднем весе.

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