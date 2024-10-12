Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: исторический бой россиян! На кону – всё. LIVE

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя, в его активе титулы WBA Super и IBO.
Помимо противостояния россиян за звание абсолютного чемпиона мира, на турнире запланировано ещё несколько ярких поединков. В частности, Джей Опетайя будет защищать пояс IBF в тяжёлом весе в бою с Джеком Мейсси.
Также мы увидим в Эр-Рияде поединок Криса Юбэнка и Камила Шереметы.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Вместе с нашими журналистами бои будет комментировать Магомед Курбанов — боксёр RCC Boxing, экс-претендент на титул чемпион WBA, седьмой номер рейтинга WBA в первом среднем весе.
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🔮 Бывший соперник Бетербиева, отправлявший его в нокдаун, дал прогноз на бой с Биволом
Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Каллум Джонсон, который встречался в ринге с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и отправлял его в нокдаун, но проиграл нокаутом в четвёртом раунде, дал прогноз на предстоящий поединок Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе с обладателем поясов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом.
«Да, я с нетерпением жду этого боя, как и все вокруг. Я такого же мнения, как и все остальные. Это лучший бой в боксе. Лично я отдаю предпочтение Бетербиеву, но это будет равный поединок с шансами 50/50, и большинство аналитиков считают, что шансы приблизительно равны.
Если бы этот бой состоялся где-то два-три года назад, то я бы вообще не раздумывал над фаворитом этого боя и твёрдо назвал бы Бетербиева. Но здесь шансы уравниваются за счёт того, что Артур только недавно залечил травму, и тот факт, что ему уже 39 лет, это тоже не в его пользу. Сыграет ли с ним возраст злую шутку в этом бою? Посмотрим. Лично я верю, что у Бетербиева хватит сил победить Бивола», — приводит слова Джонсона BoxingScene.
🤔 Сравниваем сильные стороны парней
❌ От Бивола не ждать нокаута?
Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко оценил шансы Дмитрия Бивола на досрочную победу в предстоящем бою с Артуром Бетербиевым.
«Считаю, что от Бивола не стоит ждать нокаута. Единственная возможность досрочного финиша — травма или невозможность продолжать бой со стороны Артура. Скорее всего, поединок пройдёт всю дистанцию. И, считаю, Дмитрий сможет выиграть его по очкам.
Стилистически он более подвижен, сыплет больше ударов. Хорошее чувство дистанции. За счёт количества и хорошей защиты Бивол, я так предполагаю, сможет одержать победу. Решением судей», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
😴 Бивол рассказал, сможет ли спать перед боем за звание абсолютного чемпиона
«Предстоящий бой многое значит, но я стараюсь абстрагироваться от происходящего. Я благодарен очень многим, но сфокусирован на субботнем поединке. Сейчас мне нужно поесть и поспать, а потом готовиться. Могу ли я спать перед такими боями? Честно, я уже привык. Я с шести лет боксирую и сплю перед боями», — приводит слова Бивола «Матч ТВ».
⚡️ Физическая форма Бивола и Бетербиева
Актуальная форма наших бойцов. Кажется, оба в полном порядке.
Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
👊 Экс-соперник Бетербиева и Бивола дал прогноз на их бой
Известный американский боксёр Джо Смит поделился мнением о предстоящем поединке между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Ранее Смит дрался с обоими и оба раза проиграл.
«В этом бою может случиться что угодно. Бетербиев обладает большой ударной мощью и действительно точно наносит удары. То же самое можно сказать и о Биволе. У него тоже хороший удар. При этом Дмитрий здорово двигается на ногах и отлично сокращает дистанцию. Без сомнений, нас ждёт увлекательный поединок», — сказал Смит на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
Дата и время турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
Турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт события запланирован на 18:00 по московскому времени. Поединок россиян стартует около полуночи.
👀 Бивол сравнил Артура Бетербиева и Сауля Альвареса
Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, рассуждая о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, сравнил его с бывшим соперником мексиканцем Саулем Альваресом.
«Это два абсолютно разных бойца. Артур больше, у него сильнее удар, техника другая. В бою с Каллумом Смитом он выступил хорошо. Он показал, что у него по-прежнему есть удар, есть прессинг и уверенность в себе. Как пройдёт бой, узнаем только в ринге. Ничего личного», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.
Полный кард турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
- Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO), Россия;
- Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO), Великобритания – Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO), Польша;
- Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO), Великобритания – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO), Великобритания;
- Джей Опетайя (25-0, 19 KO), Австралия – Джек Масси (22-2, 12 KO), Великобритания;
- Бен Уиттакер (8-0, 5 KO), Великобритания – Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO), Великобритания;
- Скай Николсон (11-0, 1 KO), Австралия – Рэйвен Чапмэн (9-0, 2 KO), Великобритания;
- Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) – Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO), Колумбия.