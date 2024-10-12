«Динамит» Бетербиева не обезвредить! У Бивола нет шансов отобрать пояса

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12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Эксперты разделились во мнениях относительно победителя этого боя. Одни практически уверены, что сильнее окажется Бивол, другие не сомневаются в ударной мощи Бетербиева. Не возникает особенных сомнений в том, что поединок действительно должен получиться равным. Но победителем из этого противостояния всё равно выйдет только один.

Большинство прогнозов – в пользу Бивола. А основными факторами называются недавняя травма Бетербиева и возраст. Вот только кажется, что списывать Артура со счетов – опрометчиво. БТР – непобеждённый чемпион, который на протяжении всей карьеры доказывает свою состоятельность. Он имеет идеальный процент финишей, хотя сталкивался с очень серьёзной оппозицией. Были и соперники намного моложе. Но каждый раз Артур демонстрировал, что его ударную мощь очень сложно остановить. Он здорово наседает на оппонентов и начинает буквально разбивать их, методично проламывая оборону. Поэтому и теперь отказываться от своей излюбленной манеры лютый нокаутёр не станет.

Артур Бетербиев Фото: James Chance/Getty Images

Бетербиев – боксёр с безупречными инстинктами. Такого в оппозиции Бивола пока не было, нужно это понимать. Артур практически идеально чувствует момент, в который необходимо переходить в решительное наступление. И любой ошибкой он пользуется на максимум. Дмитрий пропускает очень мало – это известный факт. Но в случае с Бетербиевым даже одна атака может оказаться определяющей, повлиять на итоговый исход. Артуру никуда не нужно спешить. Он будет осторожно выцеливать тот самый удар, после которого можно будет оформить 21-й финиш в карьере.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Бетербиев подходит к этому поединку в статусе тёмной лошадки. А всё потому, что форма Артура – большая загадка. Правда, немного получилось приоткрыть завесу тайны тем, кто наблюдал за открытой тренировкой. А вот там БТР продемонстрировал, что он в полнейшем порядке. Бетербиев выполнял акробатические упражнения в ринге, продемонстрировал чудеса баланса и координации. Не было ни малейшего намёка на то, что Артура что-то тревожит по части здоровья. Конечно, колено может сказаться в самый неожиданный момент. Но есть уверенность, что команда Бетербиева сделала всё возможное – дала максимум.

Не хочется особенно затрагивать вещи «около бокса». Но и совсем не учитывать их попросту не получится. А там у Бивола есть большие проблемы. В личной жизни Дмитрия не всё гладко. Поэтому подготовка сопровождалась нервной руганью. Конечно, Бивол – большой профессионал, которого непросто вывести из себя. Но ситуации действительно были крайне неприятными, поэтому вряд ли могут пройти совсем бесследно. На этом фоне у Бетербиева всё очень спокойно, ничего не отвлекало его на пути к главному бою в карьере. Пренебрегать этим обстоятельством совершенно точно не стоит.

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Бетербиев – непобеждённый чемпион и самый страшный нокаутёр. Он способен воспользоваться любой ошибкой соперника. Поэтому его шансы – очень высокие. Даже в свои 39 лет Артур прекрасен, что доказывает в каждом поединке. Вот и теперь он не позволит Дмитрию посягнуть на свои пояса. А сам достигнет венца профессиональной карьеры – станет абсолютным чемпионом мира по боксу.