И всё же — Бивол или Бетербиев? Собрали все мнения

Бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе — главное боксёрское событие сегодняшнего вечера, этой осени. Не было более значимого поединка в профессиональном боксе в истории России, так что ажиотаж вокруг поединка огромен.

Встречу Бивола и Бетербиева ждали ещё с того момента, как все четыре пояса оказались в руках россиян, и ожидание изрядно затянулось. Тяжёлые переговоры, препятствия от боксёрских организаций, расхождения в финансовых вопросах, травмы — было всё, но теперь час икс всё ближе, и через несколько часов Бивол и Бетербиев определят имя первого российского абсолютного чемпиона мира по боксу.

За последние месяцы очень многие известные личности из мира бокса дали свои комментарии по поводу этого поединка, а мы собрали главные и самые яркие высказывания в один материал.

Джон Скалли, тренер Бетербиева: «Бивол очень хорош. У него есть мастерство, стиль. Он одержал прекрасную победу над Канело, но тот очень мелкий. С Артуром будет совсем другое дело. Ничего не отнимаю у победы Бивола над Канело, она прекрасна. Просто говорю, что между Артуром и Канело есть большая разница. Артур слишком большой и сильный. Он зажмёт его у канатов и там же прикончит. Биволу предстоит осознать, что Бетербиев — это не Канело. Биволу не удастся запереть Артура у канатов серией ударов, чтобы Артур с головой ушёл в защиту. Это будет совершенно другой бой».

Дэн Азиз: «Знаете, каково это — боксировать с Бетербиевым? С каждым следующим раундом тебе кажется, что ринг становится всё меньше и меньше. Такое впечатление, что он сужается. Вот что ты чувствуешь, когда с ним боксируешь. Это всё он делает за счёт прессинга и мощи. Но это ещё и боксёрское мастерство. Мне нравятся шансы Бетербиева».

Дэвид Бенавидес: «До тех пор, пока они не подерутся, сложно сказать, кто победит. Хотя, думаю, Бивол может победить Бетербиева. Но точно сказать я не могу. Предполагаю, что подвижность Бивола, то, как он двигается и насколько он дисциплинирован в ринге — это то, что нужно, чтобы победить Бетербиева. К тому же Артур не становится моложе и при этом продолжает тренироваться на полную. Он тренируется с большими весами, возможно, именно это его и замедляет. Его шансы победить Бивола становятся всё меньше».

Радивое Калайджич: «То, что Бетербиев делает с людьми в спаррингах — безумие. Он даже может не выбрасывать много ударов на протяжении двух-трёх раундов, а люди всё равно просто выдыхаются, потому что он прямо перед вашим лицом и просто не перестаёт наступать. Просто его присутствие, его давление. Он реально крут. Я многократно с ним спарринговал, и даже в поединке это было словно продолжением тренировок, когда он не бьёт тебя со всей силы, но ломает и изнашивает, после чего в конце концов останавливает. Я думаю, Артур победит. Просто из-за своей силы, агрессии. И он очень хороший боксёр, при том что может лезть в драку и очень мощно бьёт. Он ломает тебя от раунда к раунду, просто высасывает из тебя душу, я бы так сказал. Каждый его бой — кандидат в бои года, потому что Артур заставляет драться по его правилам, и будет очень интересно посмотреть, сможет ли Бивол держаться от него на расстоянии все 12 раундов».

Александр Усик: «Думаю, что победит Бивол. У него хорошая работа ног, хорошие движения. Я смотрел его бой с Канело Альваресом. Отличный бокс, защита, контрудары и комбинации».

Рой Джонс: «Нет, этот бой не из тех, что кажется 50 на 50. Во-первых, Бетербиев уже в солидном возрасте. Во-вторых, он уже бывал на канвасе, а Бивола никогда прежде не роняли. В-третьих, Бивол встречался с Канело — парнем, который на тот момент был лидером рейтинга Р4Р. И он не просто побил его, а практически умножил на 0. Так что это точно не бой из серии 50 на 50. Чтобы в этом бою были примерно одинаковые шансы, Бетербиев должен показать мне всё, что в нём есть, и даже ещё немножечко больше. Сейчас, думаю, у Бивола превосходство где-то примерно в соотношении 60/40. Почему так важно то, что Бетербиев уже бывал на канвасе? Потому что соперник думает: «Если кто-то уже отправлял тебя на канвас, то и я смогу». С другой стороны, если Бивол тоже захочет уронить его, то ему придётся вкладываться в удары. И вот здесь может возникнуть очень опасная ситуация уже для него».

Теренс Кроуфорд: «Адский бой. Победит сильнейший. Победа достанется тому, кто сумеет лучше реализовать в ринге свой план на бой. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы поставил на Бивола — из-за его мастерства, движений и умения держать соперников на нужной ему дистанции. Думаю, что именно это принесёт ему победу. Бетербиев очень сильный, постоянно готов зарубиться, но я считаю, что джеб Бивола остановит все эти попытки перевести бой в драку».

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Анатолий Малыхин: «Нас ждёт уникальное событие в мире бокса. На стороне Бивола советская школа бокса против просто нокаут-машины Бетербиева. Его рекорд говорит сам за себя. Я люблю нокауты, поэтому отдам своё предпочтение Бетербиеву. В процентном соотношении — 60 на 40. Бивол очень силён и мастеровит, но всё-таки нокаут-машина есть нокаут-машина».

Исраил Мадримов: «Это очень интересный бой. Это 50 на 50, но я болею за Бивола, потому что у нас одна команда и он тоже помогал мне. Я много чему учился у Бивола. Сейчас всем интересно, и мне тоже интересно. Ждём».

Джей Опетайя: «Бивол должен двигаться, резать углы и держать Бетербиева на дистанции. А Артур, в свою очередь, должен делать всё наоборот: замедлить соперника и постараться приложить мощным ударом. Бетербиеву нужно оказывать умное давление и искать возможность для результативных атак, как он всегда и делает, о чём говорит его показатель нокаутов. Он знает, что он делает, знает, как перемещаться по рингу, как обрезать соперникам пути для отступления и находить свой удар. Очень захватывающий бой. Я думаю, если дело дойдёт до решения судей, победу одержит Бивол, но Бетербиев всё же такой опасный боец. Если Бивол сможет избежать проблем, не попав под тяжёлые панчи, я думаю, он выиграет по очкам».

Джозеф Паркер: «Ставлю на Бивола. Как по мне, он точнее и у него лучше футворк. Бетербиев — боец мощный, но он уже в возрасте, ему уже почти 40 лет. Мой прогноз — Бивол единогласным решением».

Григорий Дрозд: «У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. И тот, кто сможет первый справиться с нервами, навязать манеру, сможет лучше выступить в этом поединке. Получится у Артура запирать Дмитрия – он начнёт катать свою историю. Получится у Димы правильно контролировать дистанцию, двигаться, маневрировать – он будет выглядеть лучше и интереснее. И тут невозможно предугадать, какой стиль окажется лучше. Как по мне, я сам боксировал по философии бокса, которой придерживаются Машьянов и Бивол. Мне кажется, что Дима имеет больше шансов. Думаю, что он подойдёт к поединку в лучшей форме и покажет лучшие качества. И этот стиль приведёт к победе в этом поединке. 52% на 48%. Ну или 55% на 45% в сторону Димы. Нет большого перевеса и быть не может. Если Артур запрёт Диму у канатов, Биволу будет очень сложно. Если бой будет долгим, Дмитрий будет более предпочтительным».

Чжан Чжилэй: «У Бетербиева лучше рекорд, и он лучше в ринге. Если бой состоится, Бетербиев его потрясёт и, возможно, завершит бой нокаутом. Я думаю, мощь Бетербиева подавит работу ног и навыки Бивола. Бетербиев слишком силён для этого дивизиона. Вообще, мне нравятся оба бойца. Мне нравится их стили, я уважаю их обоих».

Крис Алгиери: «Не удивляйтесь, если Бивол поймает и срубит Бетербиева. Хотя обычно ситуации, когда чистый боксёр вырубает нокаутёра, взрывают всем мозг. Но мы и прежде видели Артура на канвасе. Да и в исполнении Бивола видели парочку неплохих нокдаунов и нокаутов. Так что нокаут от Бивола в этом бою не был бы прямо чем-то уж совсем неожиданным. Бетербиев — очень крутой боксёр с невероятно мощным любительским фундаментом. Как по мне, в последние годы мы всё чаще видим его реальный уровень мастерства. Может, это связано с возрастом. Да, Бивол — точно не панчер. Но у него хватает ударной мощи, чтобы заслужить уважение оппонента. В том числе её хватило в бою с Канело Альваресом. Он сумел обезоружить атакующие механизмы Канело за счёт мощи, навыков и своих комбинаций. Причём мы говорим о комбинациях из жёстких ударов. Так что бой Бетербиев — Бивол — очень непростой для прогноза поединок с множеством нюансов».

Майк Тайсон: «Я предвзят, нечестно задавать мне этот вопрос. Просто думаю, что Бетербиев выйдет победителем из этого боя. Я его большой поклонник».

Тедди Атлас: «Бетербиев замедляется. С каждым боем ему всё проще нанести урон. Ему уже 39 лет. А за спиной у него около 300 поединков по любителям и много тяжёлых боёв на профессиональном ринге. Он стареет, никому не под силу победить время. Я никогда не смогу окончательно списать его со счетов, ведь у него есть ударная мощь, у него есть характер, есть гордость. Но признаюсь, что считаю Бивола явным фаворитом в этом поединке».

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Ариэль Хельвани: «Думаю, что по ходу боя Биволу придётся пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. И ещё вопрос, как он со всем этим справится. Вопрос, что произойдёт, когда Бетербиев начнёт наваливаться со своими мощными ударами. Вопрос, чем ему сможет ответить Бивол. Но мне кажется, что навыки в чистом боксе, возраст, активность, отсутствие травм — это всё важнейшие факторы в пользу Бивола. Поэтому ставлю на его победу по очкам».

Серхио Мора: «Прошлый раз бой был отменён из-за травмы Бетербиева. Поэтому я скажу так: если у тебя начинаются проблемы с коленями, то тут можно смело брать и заканчивать карьеру. Поэтому мой прогноз — досрочная победа Бивола. Сначала я думал, что Бивол победит судейским решением, но теперь, когда внимательно изучил все моменты и обратил внимание на то, как Бивол включается в своих атаках, то думаю, всю дистанцию бой не продлится».

Виталий Сланов: «Моё мнение, 50 на 50. Может ли быть нокаут? В боксе может быть всякое. У Артура никуда не пропадает удар. Может уйти скорость, но удар остаётся. И Бетербиев уже это демонстрировал. В ничью не верю. Либо Бетербиев устанет от скорости Бивола, либо Дмитрий пропустит. А если пропустить один раз от Артура, он уже не отпустит. У него есть этот инстинкт».

Алексей Тищенко: «Наверное, сейчас я чуть больше преимущества отдаю Дмитрию. 51 на 49. Он моложе, у него не было травм, он был более активен. В данном промежутке времени его карьера ближе к пику, нежели карьера Артура. Считаю, что форма Бетербиева прошла пик и пошла на спад».

Эдуард Кравцов: «Ярко выраженного фаворита нет. Чисто делая скидку на возраст, во всяком случае, для меня победителем больше видится Дмитрий Бивол. Хотя, повторюсь, два равносильных боксёра».

Александр Гвоздик: «Мой фаворит — Бетербиев. Я верю, что он сохранил свою мощь, свои кондиции и свой настрой. И, опять же, вы делаете столько, сколько вам позволяет соперник. Бивол был успешен против середняков, претендентов. Я не верю, что он сможет удерживать Бетербиева джебом. Парень очень крепкий. И его мощь нивелирует ваши сильные стороны».

Максим Бабанин: «Крутой бой. Все ждут. Встречаются два россиянина. Все говорят, что этого не хотелось бы. Но раз так всё случилось, они должны подраться. Болею за Бивола. Но Бетербиев – очень мощный боксёр. Он может просто не давать Диме того пространства, которое дают все. Думаю, у Бивола есть на это достойный ответ. Дима выиграет по очкам. Это бокс, конечно, всё может быть. Но Бивол работает в своей манере, он её придерживается. Думаю, чтобы не форсировать события, он будет делать свою работу на 100%. Это будут все 12 раундов».

Иван Штырков: «Я думаю, у Бивола в этом бою больше шансов. Опять же — там всё на тоненького, но если ему Бетербиев не попадёт своим сумасшедшим ударом, то Бивол именно вот на своей динамике, своей вот этой индивидуальной, так сказать, техникой, подвижностью и огромным количеством ударов, которые он выкидывает, заберёт бой именно по очкам. Не думаю, что Бивол сможет нокаутировать Бетербиева и закончить досрочно, но не пропустив, опять же, от Бетербиева какого-то жёсткого нокаутирующего удара, а у Бетербиева они все такие. Я думаю, именно лагерь весь построен на максимальном передвижении и большом количестве ударов, чтобы не дать по себе прицелиться и ударить. Они мне оба очень нравятся, то есть я честно не могу сказать, что я хочу, чтобы проиграл тот или другой или выиграл тот или другой, просто вот это такие противостояния, в которых ты кайфуешь от спорта. Вот это противостояние логически прям идеальное в мире бокса, в их весовых категориях оно должно было состояться. Это то, за что мы любим единоборства, именно такие. Это будет украшение не просто вечера, конкретно их противостояние — это украшение истории бокса в целом».

Артур Субханкулов: «Бой Бивола и Бетербиева ожидаемый не только в России, но и во всём мире. Это наикрутейшая и долгожданная вывеска. Признаюсь, что я за Бивола. Его стиль ведения боя мне больше импонирует. Мне нравится, как боксирует Дима. Он отлично работает на ногах, бьёт серийно. Думаю, что Бивол выйдет победителем из этого поединка. С нетерпением жду этот бой».

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Боб Арум: «Потрясающий бой, но я не верю, что кто-то в полутяжёлом весе способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Как боксёр он намного лучше, чем принято считать. Как только он загоняет вас в угол, это конец. Он просто избивает вас. Так что я склоняюсь к Бетербиеву».

Ильяс Хамзин: «Нас ждёт шикарный бой. Два мастера своего дела с большой любительской и профессиональной карьерой. Если Бетербиев не донесёт свой удар, то Бивол заберёт по очкам. Биволу нельзя застаиваться, но, я думаю, это все понимают. Мой прогноз — Бивол по очкам».

Герман Титов: «Если бы этот бой состоялся два-три года назад, сказал бы, что шансы 50 на 50. Сейчас дам чуть больше шансов Дмитрию, может, 55 на 45, в связи с возрастом Бетербиева. Бой в любом случае интригующий, интересный. Не думаю, что Артур сильно состарился. У него случилось не так много боёв, в которых стремительно стареешь. Хотя в любителях тоже быстро изнашиваются. Но, если всё пойдёт по плану Бивола, он победит по очкам».

Вадим Туков: «60 на 40 в пользу Бивола дам. У Артура была травма. И мне кажется, что Бетербиев уже подошёл к пику. А Бивол ещё будет прогрессировать. С небольшим преимуществом вижу Дмитрия фаворитом в этом бою. Но панчер всегда имеет шансы – это их уравнивает. Возраст я здесь даже не беру в расчёт. Артур всегда в хороших кондициях. На возраст не должно быть никакой скидки».

Линдон Артур: «Мне кажется, Бивол перебоксирует Бетербиева. Хотя не знаю, обладает ли Дмитрий мощью, чтобы удерживать его на дистанции. Бивол – элитный боксёр, однако всё будет зависеть от того, как будет чувствовать себя Бетербиев. Но вообще мне кажется, что шансы у обоих в этом поединке 50 на 50. Даже не знаю, как закончится бой».

Легко проследить, что те, кто уже встречался на ринге или в спаррингах с Бетербиевым, очень высоко ценят его мощь. В целом же есть небольшой перевес в сторону Бивола, и он перед этим поединком идёт фаворитом. И напоследок – слова самих боксёров.

Артур Бетербиев: «Я собрал почти все пояса, мне нужен ещё один. Не думаю о том, будет ли это мой самый сложный бой, я просто готовлюсь к нему и постараюсь быть готовым на все 100%. Конечно, Бивол отличается от моих предыдущих соперников, все соперники отличаются друг от друга. Но не могу сказать, что изучал его на протяжении длительного времени. Я просто посмотрел несколько его поединков. Бивол — хороший боксёр, и я уважаю его как боксёра. Он опытный профессионал. Будь это иначе, он бы не владел этим титулом».

Дмитрий Бивол: «Бой против Бетербиева — замечательный поединок, если честно. Лично я как спортсмен считаю его отличным бойцом. Он очень сильный панчер, самый сильный панчер не только в полутяжёлом весе, но и во всём современном боксе. У Бетербиева нереально тяжёлые кулаки. Они словно из камня. Поэтому у него очень тяжёлые удары. Из-за всех этих разговоров о его мощи люди забывают, что у него ещё и хорошая техника. Бетербиев — это не только мощь. Не стоит забывать о его технике. Я люблю умный бокс. Верю, что именно такой бокс и показываю в ринге. Надеюсь, что умный бокс победит силовой бокс. Надеюсь на то, что в этом бою победят скиллы. Мне очень интересно проверить свои навыки против такого соперника, как он. Уверен, что предстоящий бой будет самым сложным в моей карьере».

Бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола пройдёт 12 октября. Ожидается, что поединок россиян начнётся ближе к полуночи.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.