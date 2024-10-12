Упал в нокдаун, но забил досрочно. Самая драматичная победа Бетербиева

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Перед главным боем в карьере парни вышли на пик. Но в их карьере бывали и крайне непростые вызовы, с которыми получалось достойно справляться. Первое сложнейшее испытание настигло Бетербиева в 2018 году. Тогда его соперником стал британский боксёр Каллум Джонсон. Непобеждённый оппонент обещал россиянину жёсткий бой. И в итоге доставил массу неприятностей.

6 октября 2018 года в Чикаго (США) Артур должен был провести свою первую защиту титула IBF. Его Бетербиев завоевал в бою с Энрико Кёллингом. Немца россиянин разбил под самый занавес поединка – в 12-м раунде. И оформил 12-ю победу, в очередной раз финишировав оппонента досрочно. В качестве нового соперника был выбран яркий британец Джонсон. На тот момент Каллум имел профессиональный рекорд 17-0. Поэтому выглядел серьёзнейшим испытанием на пути у Артура. А дополнительно интереса добавляло и то, что сам Джонсон имел славу нокаутёра и панчера. Поэтому ожидалось очень яркое противостояние.

Каллум был уверен, что легко справится с Артуром. А ещё припоминал, что уже сталкивался с представителями России в ринге: «У него была отличная олимпийская боксёрская карьера, но у меня тоже была хорошая. И я побеждал русских в прошлом. Бетербиев бьёт очень сильно, но не сильнее меня. Всё встанет на места после нашего боя, но на данный момент я убеждён, что физически не уступаю ему. Если я буду бить сильно и чисто, никто не сможет меня остановить, хотя, конечно, Бетербиев может сказать то же самое о себе».

Каллум Джонсон Фото: Morgan Harlow/Getty Images

С самого начала поединка инициативой завладел Бетербиев. Артур не особенно хотел затягивать бой. Поэтому быстро перешёл в решительное наступление. Уже в первом раунде россиянин нашёл свой шанс и нанёс внезапную атаку. Каллум оказался на канвасе, а судья отсчитал нокдаун. Правда, развить успех у Бетербиева не получилось, попросту не хватило времени. Трёхминутка закончилась, парни отправились по своим углам. Но главное, Артур уходил с пониманием того, что уже провёл важное результативное действие.

А второй раунд едва не стал настоящим потрясением для всех фанатов профессионального бокса из России. Британец понял, что ситуация выходит из-под контроля, поэтому попытался перехватить инициативу. К экватору трёхминутки он инициировал жёсткий размен ударами. Артур с удовольствием принял его, но допустил ошибку и сам оказался в нокдауне. Такое развитие событий шокировало всех. Но Бетербиев очень быстро пришёл в себя. Он не дал усомниться в том, что сможет продолжить поединок.

Артур Бетербиев и Каллум Джонсон Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

А дальше всё развивалось стремительно. Весь третий раунд Артур мощно атаковал и не позволял британцу даже подумать о доминации. Россиянин работал со всей злостью и агрессией, вкладывал это в каждую атаку. И отрезок забрал вообще без вопросов. А в четвёртой трёхминутке окончательно расставил все точки над «i». Бетербиев пошёл в атаку и отправил соперника в глухой нокаут. Рефери отсчитал, а затем принял решение остановить поединок.

Артур Бетербиев и Каллум Джонсон Фото: Morgan Harlow/Getty Images

Артур одержал 13-ю победу подряд и доказал, что именно он является самым опасным нокаутёром на планете. Россиянин защитил свой пояс IBF, а также чётко дал понять, что не собирается подпускать к себе никого даже близко. А главное, продемонстрировал свой характер и волю. Именно они способны помочь Бетербиеву добиться самого заветного в карьере – звания абсолютного чемпиона мира по боксу.