Есть абсолютный чемпион из России! Бетербиев победил Бивола в историческом бою

Сказать, что поклонники бокса во всём мире с нетерпением ожидали боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола — значит не сказать ничего. Что уже говорить о российских болельщиках, которые слишком долго ждали своего абсолютного чемпиона мира по боксу. Разговоры про современные флаги Артура и Дмитрия оставьте в пользу завистников: как Бетербиев, так и Бивол продолжают в интервью позиционировать себя как российских спортсменов. О чём говорить, если как боксёры они выросли в России и даже вместе выступали за нашу сборную?

Выделить фаворита перед поединком было чрезвычайно сложно. Два непобеждённых бойца с абсолютно разными, но одинаково эффективными стилями — как тут выбирать? Единственными реальными козырями Бивола перед Бетербиевым были более молодой возраст и отсутствие тяжёлых травм в последнем анамнезе. С другой стороны, Артур всегда вёл максимально здоровый образ жизни и в профессионалах слишком себя не загонял, накопив к 39 годам только 21 поединок. В общем, бой ожидался потрясающий, и, что главное — непредсказуемый.

Парни вышли в ринг сосредоточенными. Как и ожидалось, Бивол начал бой активно, но при этом смело вперёд не шёл — предпочитал выбрасывать многочисленные удары с расстояния. Бетербиев же откровенно присматривался к соотечественнику, прячась за высоким блоком. Дмитрий, кстати, бросался не только ударами «на очки», периодически выбрасывая и силовые хуки. Пару раз Артур неплохо пропустил, но и сам донёс до оппонента несколько попаданий. Первый раунд получился эмоциональным, с небольшим преимуществом Бивола.

Во втором раунде Дмитрий окончательно закрепился в центре ринга, а его соперник в своём стиле изредка резал углы. Скоростные джебы Бивола выглядели очень неплохо, Бетербиеву же не хватало активности. Артур медленно прощупывал бреши в обороне соотечественника, иногда попадая навстречу. В третьем раунде жёсткость поединка начала понемногу нарастать, что, скорее, должно было сыграть на руку БТРу. Понемногу Бетербиев реализовывал тактику, которой от него и ждали — срезкой углов старался запирать Бивола у канатов. Впрочем, Дмитрий легко двигался на ногах и в действительно опасных ситуациях практически не оказывался.

Удивительно было видеть, что Бивол выбрасывает намного меньше ударов, чем обычно. Видимо, тренерский штаб россиянина решил экономнее расходовать силы и уделять больше внимания защите. Бережно относился к своему «бензобаку» и Бетербиев. В пятом раунде Дмитрий пропустил несколько жёстких джебов, в корпус чемпиону WBA тоже прилетела пара попаданий. Постепенно БТР нащупывал свой бокс, и казалось, что поединок становится удобным для Бетербиева. Бивол старался уходить за счёт работы на ногах, но ему доставалось немало.

С каждым раундом Артур разгонялся, теперь уже он комфортно чувствовал себя в центре ринга. Но и Бивол здорово контратаковал: в седьмом раунде он провёл несколько хороших серий, пробив защиту оппонента. Что было на судейских карточках в этот момент, было неясно, однако БТР, казалось, точно должен был забирать середину поединка после слабого старта. Как и бывает в поединках такого уровня, всё должны были решать чемпионские раунды. И, начиная с девятой трёхминутки, Бивол стал добавлять обороты — выбрасывал больше ударов, чаще подключал серийную работу.

Дмитрий поймал свой темп, но и Артур своего темпа терять не собирался. Один быстро двигался и выбрасывал не самые сильные удары, второй резал углы и стремился поймать противника у канатов. Защита Бивола была очень хороша, Бетербиев же без устали выкидывал силовые удары и активно прессинговал. Так и прошли все раунды, включая заключительный. Артур впервые не смог нокаутировать соперника!

Решить исход поединка должны были судьи. И они вынесли свой вердикт: победа Артура Бетербиева! 114-114, 115-113, 116-112 — два судьи из трёх отдали победу Бетербиеву. Величайшая победа российского спорта!