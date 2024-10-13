«Это ограбление». Изучаем скандальное судейское решение в бою Бивола и Бетербиева

В ночь на 13 октября в Эр-Рияде завершился большой вечер профессионального бокса, который украсил поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Ещё до боя большинство экспертов склонялись к мнению, что если поединок дойдёт до финального гонга, то это с высокой долей вероятности будет победа Бивола. Но в итоге случился один из самых неожиданных исходов — Бетербиев победил решением судей. Причём мнения разделились. Один из судей увидел ничью (114-114), двое других отдали победу Артуру — 115-113 и 116-112.

Фотография судейских записок Фото: Соцсети журналиста Майкла Бенсона

И реакция на это решение получилась неоднозначной. Болельщики в социальных сетях уже пишут про позор бокса и деньги саудовских шейхов, а некоторые известные личности высмеивают такой исход. Например, Шакур Стивенсон, который изначально тоже должен был биться на этом турнире, отреагировал смеющимися эмодзи на карточки судей, отдавших победу Бетербиеву, а затем подытожил: «Бокс ужасен».

Райан Гарсия высказался однозначно: «Как по мне, это ограбление».

Тони Беллью заявил, что 116–112 — позор: «Отличный бой и, если честно, он мог закончиться по-разному. Но 116-112 — это позор. Ни один из боксёров не выиграл с разницей в четыре раунда. Это меня раздражает. Но Артур Бетербиев молодец, он настоящий боец».

Возможно, счёт 116-112 действительно перебор, к тому же бойцы даже согласно статистике держались очень ровно. Согласно данным Compubox, Бивол даже слегка перебил Бетербиева по количеству попаданий и по точности. 142 попадания от Дмитрия с точностью 33,6%. 137 раз попал Бетербиев (20,1% точности). По силовым ударам небольшое преимущество у Артура — 90 на 84.

Но при этом Бетербиев выбросил 682 удара — на 259 больше, чем Бивол. Да, многое пришлось в блок, но это всё равно влияло. Даже сам Бивол, отвечая на вопрос о силе соперника, это косвенно подтвердил: «Почувствовал ли я его силу? Конечно. Вы можете видеть моё лицо. И этот синяк от моей руки — я защищался, он пробил защиту. Представьте себе, как он бьёт».

Статистика ударов Фото: Compubox

Удары в блок тоже доставили проблемы Биволу, но ещё больше влиял постоянный прессинг от Бетербиева, за счёт которого он постоянно зажимал Бивола, плотно вкладывался в удары и этот темп стал серьёзным препятствием для Дмитрия.

Можно пенять и на стиль Бивола. Несмотря на то, что он перебил соперника по количеству ударов, большая часть из них — джебы. Это издержки того, как боксирует Дмитрий. Его задача в ринге — переиграть. Что-то вроде пятнашек, где нужно больше и чаще касаться соперника. Бетербиев же работает в более агрессивном стиле, он заточен на урон. И это влияет на судей. К примеру, попадёт Бивол двумя-тремя неплотными ударами, а потом зажмётся у канатов под градом ударов (и пускай даже большая часть попадёт в блок). Судьи, скорее всего, отдадут эпизод Бетербиеву.

Даже статистика по раундам показывает, что у Бивола только в двух первых раундах было заметное преимущество по ударам, но в остальных всё очень близко и можно отдать в любую сторону. В некоторых раундах Дмитрий и вовсе был очень зажат, почти не выбрасывал ударов.

«Я чувствовал, что всё было под контролем перед последним раундом. Я доводил больше чистых попаданий, но бокс это не только чистые попадания, это и давление и то, какое впечатление ты создаешь у судей. Иногда нужно считать не попадания, а картину раунда. Мне не нравятся объяснения, оправдания. Я не выиграл, и на этом всё. Я мог выбрасывать больше ударов, но я пытался попасть сильно, потрясти его. Потому что я видел его передвижение, видел, что могу попасть. Но мне стоило работать большим объёмом ударов, выбрасывать больше», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Ограбления не было. Оценки на карточках могли быть другими, безусловно, но точно не могло быть такого, что у Бивола украли победу. Дмитрий стал заложником своего стиля, просто то, что делает Бетербиев больше ценится судьями. Отсюда и такой вердикт. Артур переработал Бивола темпом и сделал это почти в 40 лет. Пока Бетербиев побеждает и соперников, и возраст. Всё более чем заслуженно.