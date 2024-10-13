«Мне нужно принять решение о будущем». Реванша Бивола и Бетербиева не будет?

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой получился очень близким, стал настоящим украшением всего года. А завершился закономерно – судейским решением. Большинство рефери приняли сторону Бетербиева, ещё один – отдал ничью. В итоге Артур стал абсолютным чемпионом мира. А вот в жизни Бивола наступают непростые времена. Ему предстоит принять решение, как именно должна дальше складываться его профессиональная карьера.

Первым после победы высказывался Бетербиев. Стоит напомнить, что в контракте бойцов не было предусмотрено обязательного реванша. Но Артур заявил, что готов выйти в ринг с Биволом ещё раз: «Я не был хорош сегодня. Могу действовать более качественно, но не знаю, почему получилось так. Чувствовал себя некомфортно. Конечно, это был жёсткий бой. Бивол тоже чемпион мира. Может быть, он даже лучше меня, но сегодня Всевышний был со мной. Если Турки Аль аш-Шейх хочет реванш, то мы готовы. Спасибо за всё, Саудовская Аравия».

Вот только Бивол пока не так однозначно уверен в том, что реванш всё-таки случится. Безусловно, такие поражения не проходят совсем бесследно. Поэтому Дмитрий уверен, что ему нужно будет время, чтобы прийти в себя: «Хочу поблагодарить за этот шанс. Хочу просто поздравить Артура и его команду. Никаких проблем. Мне нужно время, чтобы принять решение о моём будущем. Решение? Не знаю. Я сделал свою работу, я мог быть лучше. Поздравляю Артура. Он победил, что могу сказать? Реванш? Почему бы и нет. Это моя мечта – стать абсолютным чемпионом».

Конечно, после такого боя очень хочется увидеть реванш. Поединок получился близким, оба боксёра продемонстрировали свои лучшие навыки. Кроме того, судейское решение моментально вызвало ожесточённые споры. Поэтому складывается ощущение, что второй бой мог бы снять все вопросы. Но при этом большое значение будет иметь то, в каком именно состоянии находится Бивол. А там – огромные вопросы. Слишком уж много проблем на него навалилось в последнее время. И поражение становится закономерным продолжением всех предшествовавших событий.

Непростые ситуации в личной жизни неизбежно откладывали отпечаток и на подготовку, и на поведение Дмитрия во время самого поединка. Постоянное эмоциональное давление – тяжкий груз, который оказался на плечах Бивола. Он стоически справлялся со всеми неприятностями. Но складывалось ощущение, что рано или поздно всё это выльется в серьёзные проблемы. Так и случилось в самый ответственный момент. Дмитрий выглядел непривычно, отдал инициативу, действовал боязливо. Показалось, что Биволу было максимально дискомфортно.

Теперь Дмитрию предстоит всерьёз подумать о том, как поступить дальше. Конечно, оптимальный вариант – незамедлительный реванш. Но можно поспешить и окончательно перечеркнуть все труды, которые были проделаны раньше. Складывается ощущение, что Бивол так не поступит. И теперь ему предстоит принять сложнейшее решение.