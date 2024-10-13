Что Бивол сделал не так в историческом бою с Бетербиевым?

В Саудовской Аравии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира непобеждённые российские боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой получился ярким, близким и завершился победой Бетербиева большинством судейских голосов.

Схватка Бивола и Бетербиева действительно была одним из самых ожидаемых поединков последних лет. Российские боксёры правили в полутяжёлом весе, но между собой так и не встречались, пока к индустрии не подключились арабские шейхи. Турки Аль аш-Шейх организовал грандиозный бой, который уже переносился из-за травмы Артура, но минувшей ночью боксёры всё же встретились в ринге. И победа досталась Бетербиеву, хотя многие считали фаворитом именно Бивола. Чего же не хватило Дмитрию для победы?

Поединок темповика Бивола и панчера Бетербиева – битва стилей, и главный вопрос заключался в том, кто сумеет навязать свой бокс сопернику. Ещё до боя было понятно, что Артур в собственной манере будет напирать в танковом стиле, Дмитрий же будет работать с дистанции, грамотно разбирая соперника раунд за раундом. Начало поединка осталось за Биволом, который заметно перестреливал соперника. Казалось, Дмитрий всё делает правильно, реализует свой план на бой и действует грамотно. Единственное, что отличало Бивола от его традиционных выступлений, так это то, что Дмитрий часто вкладывался именно в силовые удары, что было не совсем ему свойственно. Даже джебы – и те были мощными, было видно, что Бивол заряжен нанести сопернику максимальный урон, а не перебить его по очкам. После боя, кстати, Дмитрий назовёт свою тактику ошибкой, но это будет уже потом.

После четырёх раундов Бивол вёл на карточках двух судей со счётом 39-37, ещё на одной была ничья – 38-38. Можно сказать, что начало боя осталось за Дмитрием, который перебивал соперника по общему количеству ударов и сумме донесённых ударов. Однако постепенно инициатива стала уплывать от Бивола. Сам ли он её отдал или же активность Артура заставила Дмитрия переключиться – знают только боксёры. Но Дмитрий перешёл в основном на джеб, стал больше отступать и меньше бить. Если бы вам сказали перед поединком, что Бетербиев выбросит на 250 ударов больше, чем Бивол, вы бы поверили? С трудом. Но картина действительно получилась такой. Да, колоссальное количество ударов Бетербиева приходилось в блок, но Артур создавал видимость работы первым номером, постоянно оказывал давление и больше бил. Этого хватало для того, чтобы забирать раунд за раундом.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

После середины поединка раунды стали максимально близкими, хотя и до этого определять победителя в каждом отрезке было гораздо сложнее. Дмитрий вернулся к своему традиционному стилю, много работал джебом, старался не застаиваться у канатов и встречать Артура сериями хуков. В целом всё было логично: Бивол не давал Артуру пристреливаться, не давал зажимать себя у канатов, не заходил в размены. Да и защита Дмитрия всегда была на месте, удары Бетербиева очень часто приходились в блок. Пожалуй, единственное, чего не хватало Дмитрию – работы первым номером, агрессии. В бою с Канело, например, россиянин гораздо чаще атаковал сам, не стеснялся работать активно. Но всё-таки 20 нокаутов в 20 боях Бетербиева говорят сами за себя – рисковать с шашкой наголо было глупо, а Бивол далеко не глупый боксёр.

Сказать, что Дмитрий провёл плохой бой, не повернётся язык. Бивол исключил клинч и работу на ближней дистанции за счёт отличного передвижения. Работа ног у Дмитрия просто на фантастическом уровне – порой Артур просто не успевал за всеми перемещениями соперника. Бивол не вёлся на размены, которые предлагал Бетербиев, хотя моментами здорово пробивал встречные удары. Единственное, чего не хватило Дмитрию – это агрессии и работы первым номером хотя бы в определённых эпизодах. Вспомните, как Дмитрий зажимал у канатов Канело и беспощадно лупил мексиканца – ярко, разнообразно, мощно. В этом бою таких эпизодов практически не было, а все какие-то острые моменты возникали во время контратак. Счёт 116-112, который поставил один из судей, конечно, вызывает вопросы, но 114-114 и 115-113 в пользу Бетербиева вполне могло быть. Собственно, как могло быть и в другую сторону.

Возможно, Дмитрий и его команда поверили, что выигрывают бой по очкам, и в последних раундах Бивол действовал более аккуратно и осторожно, чем требовалось. Все три судьи, кстати, даже тот, что поставил ничью, отдали три чемпионских раунда Бетербиеву – это тоже о многом говорит. Возможно, боксируй Бивол в концовке более активно – счёт был бы другим, во всяком случае, на двух карточках. Ведь отдай два судьи хотя бы один раунд из трёх в сторону Дмитрия – уже была бы как минимум ничья. А так – Дмитрий имеет, что имеет. Активность Бетербиева, его прессинг и постоянная работа первым номером принесли ему победу. Конечно, хотелось бы увидеть реванш, так как кажется, что сейчас есть вопросы и некая недосказанность. И крайне интересно посмотреть, как Дмитрий проведёт работу над ошибками. Ну а пока Бивол достойно принял поражение в непростом и близком поединке.

«Я чувствовал, что всё было под контролем перед последним раундом. Я доводил больше чистых попаданий, но бокс — это не только чистые попадания, это и давление, и то, какое впечатление ты создаёшь у судей. Иногда нужно считать не попадания, а картину раунда. Мне не нравятся объяснения, оправдания. Я не выиграл, и на этом всё. Мог выбрасывать больше ударов, но я пытался попасть сильно, потрясти его. Потому что я видел его передвижение, видел, что могу попасть. Однако мне стоило работать бо́льшим объёмом ударов, выбрасывать больше», — сказал Бивол на пресс-конференции.

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