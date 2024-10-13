Бетербиев — величайший боксёр России. Таких звёзд у нас ещё не было

В Саудовской Аравии завершился турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера в ринге сошлись два непобеждённых российских чемпиона мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, которым предстояло определить абсолютного чемпиона мира в своём дивизионе. Артур забрал победу большинством судейских голосов и стал первым российским абсолютным чемпионом мира в эпоху четырёх поясов.

Бой Бивола и Бетербиева был действительно за величие. На кону стояли все четыре главных пояса в полутяжёлом дивизионе, которые собрать в одних руках не удавалось никому в истории – последним абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории был Рой Джонс с 1999 по 2002 год, но тогда ещё продолжалась эпоха трёх поясов. Максимально близко к тому, чтобы стать обладателем четырёх поясов, был россиянин Сергей Ковалёв, долго правивший в полутяжах. Однако встретиться с Адонисом Стивенсоном у него так и не получилось, как и отобрать у него последний пояс WBC. Ну а дальше случились два поединка с Андре Уордом и закат карьеры.

Поэтому событие для российского бокса было действительно историческое. И Бетербиев сумел одержать победу в крайне тяжёлом и близком поединке. Теперь Артур вправе называться самым великим российским боксёром. Ещё с любительской карьеры было понятно, что у Бетербиева большое будущее, но на профессиональном ринге он стал главной российской звездой.

Перед боем с Биволом у Артура было 20 побед, и все 20 были одержаны нокаутами. Фантастическая статистика – ни один соперник не добирался с ним до судейского решения. Дмитрий стал первым, кто прошёл с Бетербиевым всю дистанцию, но и в этом поединке Артур добился победы.

Превзошёл ли Артур Сергея Ковалёва? Опять же, если вспоминать, что Сергей так и не завладел четвёртым поясом, а под конец карьеры стал проигрывать всем подряд – да, Бетербиев его превзошёл. Артур стал абсолютным чемпионом мира в 39 лет – уникальный показатель. При всём уважении к Крашеру и к его заслугам, Бетербиев – сильнейший российский полутяжеловес. Да и не только российский.

Да и не только тяжеловес. На сегодняшний день Артур – главная звезда российского бокса. Кто с этим может поспорить? Александр Поветкин? В любительской карьере Александр Артура обскакал, став и чемпионом мира, и олимпийским чемпионом. Но в профессионалах Александр так и не достиг величия. Свои главные бои в карьере – и Владимиру Кличко, и Энтони Джошуа – Поветкин проиграл, причём проиграл без шансов. Александр так и не стал полноценным чемпионом мира даже по одной из главных версий, а у Артура на руках четыре пояса.

Александр Поветкин Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Собственно, никто из российских чемпионов мира не задерживался в этом статусе надолго, кроме Ковалёва. Но про Сергея мы уже сказали – поражения от Уорда, какими бы спорными они ни были, и дальнейший кризис карьеры наложили отпечаток на его наследие. Бетербиеву, кстати, стоит задуматься о том, чтобы уйти на мажорной ноте и не повторять ошибок коллеги.

По величию с Бетербиевым может сравниться только Костя Цзю – первый в истории российский абсолютный чемпион мира. Константин – безусловная легенда, его яркие победы заставили полюбить бокс многих мальчишек, которые потом шли в зал и хотели быть как Цзю. Костя оставил огромное наследие, но при этом в его карьере тоже были и падения, и поражения. Сказывается ли это на его имени? Нисколько. Но если уж нам приходится сравнивать, то идеальный рекорд Бетербиева 21-0 и четыре чемпионских пояса перевешивают именно спортивные заслуги Цзю в профессиональном боксе. Который в профессионалах и вовсе выступал только за Австралию, без особых упоминаний России. А в любителях Костя, кстати, как и Артур, до олимпийской медали так и не добрался.

Сейчас Бетербиев – одна из главных мировых звёзд профессионального бокса. Он входит в рейтинг P4P, продолжает оставаться непобеждённым, и теперь у него четыре чемпионских пояса – и это в 39 лет. Какое бы решение о дальнейшей карьере Артур ни принял, он уже навсегда вписал своё имя в историю мирового бокса, а в российской истории стал самым великим боксёром – это не громкие слова, а факты.