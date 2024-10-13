Бивол ещё будет абсолютным чемпионом. Для этого даже не нужен реванш с Бетербиевым

В ночь на 13 октября в Эр-Рияде прошёл долгожданный боксёрский вечер, главным событием которого стал бой за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Впервые в карьере Бетербиев добрался до судейского решения и в близком поединке добыл победу. Не все с ней согласились, но итог от этого не изменится — Артур стал абсолютным чемпионом и уехал с поясами домой. А Бивол остался без исполнения мечты и повторял, что сделал недостаточно и теперь уезжает без поясов.

Для Дмитрия это большой удар, он ведь неоднократно и до боя говорил, что ставит перед собой цель стать абсолютом. А тут ещё и очень близкий бой, который вызвал множество споров и у простых болельщиков, и у действующих боксёров с промоутерами. Эдди Хирн, представляющий интересы Бивола, назвал решение отвратительным: «Я не хочу быть неуважителен по отношению к Бетербиеву. Но вы же сами видели язык тела, они знали, что проиграли бой. 116-112 Бетербиеву? То есть ты отдаёшь Биволу четыре раунда? Да это просто шутка. Конечно, мы хотим реванш, потому что сегодня у него украли абсолютное чемпионство. Не могу поверить, что Биволу отдали четыре раунда. Это совершенно отвратительно. Я абсолютно возмущён этой оценкой».

Про реванш говорили и сам Бивол, и промоутер Турки Аль аш-Шейх, да и Бетербиев дал понять, что если все стороны готовы, то и он за. Возможно, потенциальный второй бой Биволу и не нужен. Вряд ли тут существенно изменится картина — объём работы от Бетербиева всё равно будут оценивать выше, а если Дмитрий раскроется, то есть вероятность проиграть досрочно.

К тому же абсолютное чемпионство от Бивола никуда не денется. Для него не произошло никакой катастрофы — он просто проиграл другому элитному боксёру, который в этот вечер оказался чуть лучше. Это никак не делает хуже самого Дмитрия.

Сейчас самое время взять небольшую паузу и оценить возможные варианты, лежащие вне плоскости реванша с Бетербиевым. Если мы заглянем в рейтинги полутяжёлого дивизиона, то увидим, что на бумаге там не так много действительно серьёзных соперников, способных переиграть Бивола.

Есть «ветераны» в лице Каллума Смита, Энтони Ярда, Александра Гвоздика, но вряд ли они составят серьёзную конкуренцию Биволу. Побольше угрозы от перспективной молодёжи — Дэвида Бенавидеса, Дэвида Морреля и Джошуа Буатси. Первые двое будут биться между собой за временный титул, и победитель этого противостояния вполне может оказаться следующим соперником Артура Бетербиева. А вот Бивол может забрать проигравшего. И тут есть немалая вероятность, что Дмитрий «сводит в школу» представителей нового поколения.

Бенавидес, как показала практика, не такой монстр в полутяжёлом весе, да и Моррель в дебюте в этом дивизионе не сильно впечатлил. Оба могут прибавить, но нынешняя версия Бивола с ними справится. Как и с Буатси, который, возможно, даже опаснее Бенавидеса с Моррелем. Ситуация в дивизионе вполне располагает к тому, чтобы Дмитрий удержал позиции в топе. Справиться с вышеперечисленными проспектами не простая задача, но вполне посильная для Бивола.

Вполне можно представить, что Бетербиев, которому уже почти 40 лет, очень скоро завершит карьеру и пояса отравятся в свободное плавание. Задача Бивола — сразу получить титульный поединок, а затем отправляться за объединительными боями, а не зацикливаться на защитах одного пояса. К тому же к Дмитрию очень хорошо относятся в Саудовской Аравии и могут устраивать ему большие бои. Нужно пользоваться. Класс и навыки россиянина никуда не делись.

Сейчас Биволу 33 года. То есть у него достаточно времени в запасе, чтобы выдохнуть, сделать выводы из первого поражения в карьере, а затем начать новый поход за абсолютным чемпионством. Ему это точно по силам, для этого даже не нужно искать встречи с Бетербиевым. Многое сейчас будет зависеть от того, как сработает команда Бивола, но есть все шансы, что в будущем мы увидим Дмитрия в статусе неоспоримого чемпиона.

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