«Ожидали фейерверка, получили не тот бой». Сланов разобрал поединок Бетербиева и Бивола

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой получился очень близким, стал настоящим украшением всего года. А завершился закономерно – судейским решением. Большинство рефери приняли сторону Бетербиева, ещё один – отдал ничью. В итоге Артур стал абсолютным чемпионом мира. Мы поговорили с известным российским тренером Виталием Слановым. Он тотально разобрал поединок и поделился своим мнением о ключевых событиях.

– Как вам поединок?

– Поединок получился очень напряжённым, наэлектризованным. Но действий было мало. Три-четыре взрыва от Бивола и давление от Бетербиева. Не сказал бы, что Артур много попал. Старался, шёл. Я ожидал от боя большего.

– Можно сказать, что бой века разочаровал в плане спортивной составляющей?

– Да, да. А так – супербой, два чемпиона, напряжение большое. Это ощущалось даже в бою. Но действий было мало.

– Как вы считаете, с чем это было связано?

– Я нюансы не знаю, что у них в лагерях происходило. Но они оба показали намного меньше, чем от них ожидали. Дима был неприлично затянут, стоял в глухой стойке. Оттуда что-то выбрасывал, вымученные серии. С Альваресом он был расслабленным, выбрасывал пулемётные серии. А тут не было ничего. Но и Артур не был похож сам на себя.

– На пресс-конференции Артур заявил, что был не в полном порядке. Вы с этим согласны?

– Боксёр делает столько, сколько позволяет соперник. Бивол двигался всё время. Его не сравнить с теми соперниками, с которыми боксировал Артур. Первый звёздный оппонент. Остальные были довольно средними. При всей натяжке их не назовёшь звёздами.

– Согласны ли вы, что Артур лучше реализовал свой план?

– Артур свою работу делал – давил, пробивал, не суетился. Даже пропущенные удары он выдерживал спокойно. А Дима нервничал и был сам не свой. Удары Бивола выглядели как истеричные выхлопы. Не было в его действиях привычной уверенности. Возможно, давил страх пропустить. Артур был больше похож на самого себя.

– Бивол шёл в открытые размены. Вы этому сильно удивились?

– Это и были нервные, истеричные всплески. Не сказал бы, что он обдуманно что-то пробивал. Выглядело так, будто он хотел самому себе доказать, что не боится.

– Как вы оценивали сам бой по раундам?

– Я смотрел поединок не один. Нас смотрело человек 10. Мнения разделились. Кто-то уверенно отдавал Диме, кто-то – Артуру. Все аргументировали. Поэтому нельзя однозначно сказать, что Бивола засудили. Однако если бы ему подняли руку, тоже было бы нормально. Ровный бой, хороший. Но если из трёх судей ни один не отдал Биволу… А они сидели у ринга. Телевидение немного смазывает ощущения. Не сказал бы, что засудили. Ровный бой. Отдали как отдали.

– В этом поединке Бивол впервые пропустил так много. Это заслуга Артура? Или Дмитрий не совсем доработал ногами?

– Какая-то скованность чувствовалась. Но нельзя умалять заслуг Артура. Дима с такими боксёрами не дрался раньше. Не считая Альвареса, который поднялся с другого веса. Какие-то раунды Дима стоял откровенно пассивно. Второй и третий он выиграл. Первый был ровненьким. А потом Артур постоянно добивал, бил. А Бивол избегал боя. Но всё равно давление было со стороны Артура. Те, кто сидел у ринга, сказали, что ощущался ущерб, который наносился по Диме.

– Удивило, что Бивол так и не смог включиться в чемпионских раундах?

– Я не знаю, что ему говорили в углу. Но то, что он отдал чемпионские раунды, это точно.

– Как вам кардио Артура в 39 лет?

– Великолепно. В его возрасте держать себя в такой форме, выдать 12 раундов в таком темпе… Даже в неудобных ситуациях Бетербиев не суетился. Он хладнокровно переждал и потом сделал свою работу. И после боя Артур сказал, что будет становиться лучше, прогрессировать. Это похвально.

– Что дальше делать Бетербиеву? Опетайя, Бенавидес?

– Это было бы очень интересно. Этот бой был не так интересен. Много поясов, чемпионы. Но сам бой получился не таким интересным. А вот с Опетайей и Бенавидесом мне было бы интересно посмотреть и того, и того.

– Бивол заявил, что ему нужно время для принятия решения о будущем. Может ли его первое поражение заставить взять паузу от бокса?

– У него есть и проблемы в личной жизни. Может быть, это тоже сказывается. А Артуру было бы здорово красиво закончить. Устроить ему прощальный бой. Кажется, что возраст будет сказываться. В боксе важно вовремя уйти. А Диме пока возраст позволяет, класс высочайший. Правда, совсем нет ударной мощи. Бивол набрал имя, потому что Альварес выбрал его. И перестроиться он уже не сможет.

– Насколько вероятен реванш? И увидим ли мы что-то качественно новое?

– Наверное, парни внесут поправки. Но уже таких ожиданий не будет. Всё-таки первый бой не оправдал ожиданий. Ожидали фейерверка, получили не тот бой.