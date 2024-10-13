Поход за новыми поясами или завершение карьеры. Что дальше для Артура Бетербиева

В ночь на 13 октября в профессиональном боксе появился первый абсолютный чемпион из России. Артур Бетербиев победил в тяжёлом и очень близком бою с Дмитрием Биволом и прибрал к рукам все пояса в полутяжёлом дивизионе.

Теперь для Бетербиева открывается сразу несколько интересных опций для продолжения карьеры. Артуру уже почти 40 лет, времени не так много, поэтому и выбирать нужно будет быстрее. Мы собрали несколько вариантов разной степени вероятности для Бетербиева.

Победитель боя Дэвид Бенавидес — Дэвид Моррель

Оба этих боксёра тщетно ждали возможности подраться с Саулем Альваресом во втором среднем весе, практически синхронно перешли в полутяжёлый вес и сразу же завоевали по поясу. У Бенавидеса временный титул WBC, а у Морреля — статус регулярного чемпиона WBA. По сути, одно и то же, они являются обязательными претендентами по своим линиям. Из-за того, что чемпионы Бетербиев и Бивол были заняты, Бенавидеса с Моррелем свели друг с другом. Бой должен состояться в конце января. Оба молоды и перспективны, у обоих серьёзный потенциал, и победитель этого противостояния практически наверняка будет объявлен следующим соперником Бетербиева. И Бенавидес, и Моррель способны подкинуть проблем новоиспечённому чемпиону, но, с другой стороны, они никогда не сталкивались с такой мощью. Забавный факт — оба дебютировали в полутяжах в боях с соперниками, которых Бетербиев нокаутировал. Бенавидесу и Моррелю это не удалось.

Бой Дэвида Бенавидеса Фото: Steve Marcus/Getty Images

Реванш с Биволом

Решение, которое начало витать в воздухе с того самого момента, как Бетербиева объявили победителем первого поединка с Дмитрием. На вопрос в ринге о реванше Артур ответил, что готов, если это будет интересно всем сторонам. Команда Бивола, разумеется, всеми руками за то, чтобы выбить своему подопечному ещё одну попытку подраться за абсолютное чемпионство. Даже Турки Аль аш-Шейх, стоявший за организацией первого боя, заявил, что решение не самое справедливое и нужна ещё одна встреча на ринге: «Я сосредоточусь и постараюсь провести реванш. Если они согласятся, мы это сделаем».

Тут весь вопрос в том, насколько Бивол интересен Бетербиеву? Возможно, конечно, большие гонорары поднимут уровень заинтересованности Артура, но в целом этот вариант слегка уступает предыдущему. Скорее всего, Бетербиеву интереснее встретиться с новым соперником.

Бой с Саулем Альваресом

Слегка утопичный вариант, но не беспочвенный. В своё время Альварес сунулся в полутяжёлый вес, посчитав, что легко справится с Биволом, но не угадал. Тем не менее Канело время от времени говорит о потенциальном реванше, и его имя так или иначе упоминается в связи с полутяжёлым весом. Например, незадолго до боя Бивола с Бетербиевым мексиканец выразил готовность встретиться с Дмитрием, если тот будет абсолютным чемпионом. Однако пояса забрал другой человек, так что, вероятно, интерес Канело к этой весовой категории подостыл. Тем не менее это денежный бой, Бетербиев мог бы много на нём заработать. И в теории Альварес может решить, что Артур уже в возрасте, так что будет лёгкой добычей. Это откроет дорогу к потенциальному поединку. Было бы крайне любопытно.

Бой Сауля Альвареса Фото: Steve Marcus/Getty Images

Переход в первый тяжёлый вес

За последние годы Бетербиев неоднократно вскользь упоминал возможность выступать на категорию выше. И до боя с Биволом говорил об этом снова: «Знаете, а это хороший сценарий. Если всё пойдёт хорошо, я бы хотел попробовать подраться против Опетайи. Подняться в тяжёлый вес, когда всё будет сделано в этой весовой категории — это хороший сценарий. Удастся ли мне сохранить мощь с переходом в новый вес? Посмотрим. Давайте поговорим об этом после боя с Биволом».

Опетайя и сам уже отметил, что если ему предложат победителя боя Бетербиев — Бивол, то он обязательно согласится. В теории это хороший вариант с точки зрения наследия. Красивая история — Артур убрал всех в своём весе и идёт за новыми поясами. С другой стороны, Опетайя весьма здоровый товарищ, с ним будет очень непросто, а мы не знаем, насколько Бетербиеву будет комфортно, когда к нему «прилипнут» 10+ кг. Возможно, и самому Артуру интересно это проверить.

Завершение карьеры

Самый грустный вариант развития событий. Возвращаемся к тому, о чём говорилось в начале текста. Бетербиеву в январе будет 40 лет. У него пока нет какого-то ощутимого спада, но признаки замедления уже проявляются. Артур берёт паузы, ему иногда нужно время для передышки. И с каждым следующим боем возраст будет сказываться всё больше. К тому же не забываем о накопленном износе организма за все годы карьеры, в том числе и любительской. Уйти на пике удаётся далеко не каждому бойцу, но у Бетербиева есть шанс это сделать.