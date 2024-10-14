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Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю, 19 октября 2024, дата и время боя, онлайн-трансляция, где смотреть, когда бой, лайв

Муртазалиев — Тим Цзю: сын Кости снова бьётся за пояс! На этот раз с россиянином. LIVE
Яхья Гасанов
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
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Шанс для Тимофея вернуться на вершину.

В ночь на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе.

Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

Интересно, что в рейтинге IBF Цзю не является первым номером, и ему планировали устроить претендентский бой с Эриксоном Лубином, но в итоге тот отказался биться, и Тим получил титульный шанс.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Как дела с гонорарами Тима Цзю:
Тим никогда не догонит отца? Оцениваем гонорары старшего сына Цзю
Тим никогда не догонит отца? Оцениваем гонорары старшего сына Цзю

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