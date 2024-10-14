Титульник новичку — нелепый цирк? В UFC с этим не согласны

В UFC в последнее время происходит немало странных вещей с точки зрения матчмейкинга. Только за этот год было два титульных боя, где чемпион защищал пояс в поединке с человеком, находящимся за пределами топ-5 — Александр Пантожа бился со Стивом Эрцегом (10-е место), а Алекс Перейра — с Халилом Раунтри (восьмое место).

Будет ещё бой Джон Джонса и Стипе Миочича, который за годы простоя сполз на восьмую строчку в дивизионе. Сюда же можно было отнести поединок Шона О’Мэлли с Марлоном Верой, но эквадорца искусственно завели в топ-5 до боя. Теперь в UFC пошли ещё дальше, решив, что наилегчайший вес — лучшее место для экспериментов.

Не так давно Пантожа заявлял, что ему готовят такой бой, который никто не ожидает. Это вызвало недоумение, но слова бразильца подтверждались тем, что практически всех, кто в теории мог претендовать на титульник, свели между собой: Брэндон Ройвал — Тацуро Таира, Брэндон Морено — Амир Альбази. А некоторых потенциальных претендентов уволили.

И вот в минувшие выходные Дана Уайт официально объявил, что Пантожа будет защищать титул в ночь на 8 декабря на UFC 310, а его соперником станет дебютант промоушена и экс-чемпион Rizin Кай Асакура. Конечно, это вызвало недоумение. Японца подписали в UFC летом этого года, и совсем недавно Ройвал заявлял, что ему предлагали бой с Асакурой на UFC 305 в Австралии. То есть изначально Кай не считался первым претендентом, но в анонсе Уайт заявил, что никто не хотел драться с новичком. Что делать в таких случаях? Сразу давать титульник.

Кай Асакура Фото: Etsuo Hara/Getty Images

В истории UFC были случаи, когда боец в первом же поединке получал титульный шанс. В похожей ситуации были Гилберт Мелендес, Джо Сото и Яна Куницкая. Мелендес приходил в статусе мировой звезды и отчасти оправданно бился за пояс, Сото выходил на суточном уведомлении спасать турнир и биться с Ти Джеем Диллашоу, Куницкую везли для боя с Крис Сайборг также на коротком уведомлении.

С Асакурой ситуация другая. Его не назвать известным за пределами Rizin, и он выходит не на коротком уведомлении. При этом в Японии он большая звезда, этого не отнять. И фан-база у него помощнее, чем практически у всех нынешних «мухачей», кроме разве что Морено. Со спортивной точки зрения Асакура не показывает себя каким-то монстром. Кай с 2017 года выступал в Rizin, а в последнее время не набирал победную серию более чем в три поединка.

Из достижений можно вспомнить победы нокаутом над Кёдзи Хоригути и над Хуаном Арчулетой, а также Асакура выигрывал раздельным решением у нынешнего топа UFC Манела Капе. С другой стороны, Кай потом уступил досрочно тем же Капе с Хоригути. Так что не всё однозначно.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Зато точно можно сказать, что он практически не показывает скучных боёв. Как правило, к бойцам наилегчайшего веса всегда есть претензии на этот счёт, но Асакуры это не касается: 13 побед нокаутами, две — сабмишенами. Возможно, за счёт Кая в UFC хотят слегка оживить дивизион, дать новую кровь. Так вышло, что Пантожа перебил почти всех нынешних претендентов ещё до того, как стал чемпионом, поэтому бои с ними уже не очень интересны промоушену.

В любом случае очень любопытный прецедент, и интересно посмотреть, как скажется на Асакуре такой прыжок в оппозиции. И если у японца всё получится, то будем ли мы и дальше видеть такие экстравагантные решения от Даны Уайта и матчмейкеров? Либо всё, что происходит в наилегчайшем весе — остаётся в наилегчайшем весе.