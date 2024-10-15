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PFL Super Fights: Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра, 19 октября 2024 года, MMA, дата и время, полный кард, онлайн-трансляция

PFL Super Fights — Battle of the Giants: Нганну возвращается в MMA! LIVE
Сергей Сорокин
PFL Super Fights: Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра
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Соперником Хищника станет опасный бразилец Феррейра.

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно точно будет приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки возвращается в клетку. Его соперником станет Ренан Феррейра.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Ренан Феррейра

В соглавном событии вечера в клетку выйдут девушки. Свой поединок проведут Крис Сайборг Жустину и Ларисса Пачеко. Экс-чемпионка UFC и действующая чемпионка Bellator в полулёгком весе встретится с победительницей сезонов PFL в двух дивизионах. Бразильянки обещают показать зрелищный бой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Разбираем кард предстоящего турнира:
Кто, кроме Нганну? PFL Super Fights — обман в красивой обёртке
Кто, кроме Нганну? PFL Super Fights — обман в красивой обёртке

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