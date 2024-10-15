Возвращение сына Кости после болезненного поражения. Где смотреть бой Муртазалиев – Цзю

Дата и время турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю

В ночь на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Начало турнира запланировано на 4:00 мск. Главным событием станет титульный поединок в первом среднем весе. Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO.

Прямая трансляция турнира с боем Муртазалиев — Цзю

Прямая трансляция турнира пройдёт на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард боксёрского вечера

Бахрам Муртазалиев — Тимофей Цзю;

Йоэнис Тельес — Йохан Гонсалес;

Сесар Тапиа — Эндри Сааведра;

Джоксан Бланко — Анхель Ильярраса;

Дамазион Ванхутер — Носа Нехикаре;

Дайньер Перо — Уилли Джейк-младший;

Карлос Джексон — Райан Ли Аллен.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю

Непобежденный австралийский боксер Сесар Матео Тапиа дал прогноз на предстоящий титульный бой.

«Я думаю, Тим победит. Всегда поддерживаю Тима, желаю ему успехов. Я не видел боев его соперника, только нарезку видео. Думаю, Тим отлично готов психологически, он ментально сломает Бахрама. Я бы хотел, чтобы Тим нокаутировал его в 10-м раунде», — заявил Тапиа в интервью Джею Макаллистеру.

Также свой прогноз оставил экс-чемпион WBA в первом полусреднем весе Исраил Мадримов.

«Считаю, что Тим Цзю легко выиграет у Муртазалиева. На мой взгляд, его класс и уровень бокса выше, чем у его соперника», — приводит слова Мадримова «Матч ТВ».