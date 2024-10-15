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Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю, 20 октября 2024, дата и время боя, где смотреть, когда бой, где показывают, фаворит

Возвращение сына Кости после болезненного поражения. Где смотреть бой Муртазалиев – Цзю
Сергей Сорокин
Бой Муртазалиев – Цзю: превью
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На пути наследника нашего легендарного чемпиона – россиянин.

Дата и время турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю

В ночь на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Начало турнира запланировано на 4:00 мск. Главным событием станет титульный поединок в первом среднем весе. Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

Прямая трансляция турнира с боем Муртазалиев — Цзю

Прямая трансляция турнира пройдёт на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард боксёрского вечера

  • Бахрам МуртазалиевТимофей Цзю;
  • Йоэнис Тельес — Йохан Гонсалес;
  • Сесар Тапиа — Эндри Сааведра;
  • Джоксан Бланко — Анхель Ильярраса;
  • Дамазион Ванхутер — Носа Нехикаре;
  • Дайньер Перо — Уилли Джейк-младший;
  • Карлос Джексон — Райан Ли Аллен.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
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Live
Муртазалиев — Тим Цзю: сын Кости снова бьётся за пояс! На этот раз с россиянином. LIVE
Тим никогда не догонит отца? Оцениваем гонорары старшего сына Цзю Тим никогда не догонит отца? Оцениваем гонорары старшего сына Цзю
С братьев Цзю сбили лоск. Смена тактики — путь в никуда С братьев Цзю сбили лоск. Смена тактики — путь в никуда

Прогноз на бой Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю

Непобежденный австралийский боксер Сесар Матео Тапиа дал прогноз на предстоящий титульный бой.

«Я думаю, Тим победит. Всегда поддерживаю Тима, желаю ему успехов. Я не видел боев его соперника, только нарезку видео. Думаю, Тим отлично готов психологически, он ментально сломает Бахрама. Я бы хотел, чтобы Тим нокаутировал его в 10-м раунде», — заявил Тапиа в интервью Джею Макаллистеру.

Также свой прогноз оставил экс-чемпион WBA в первом полусреднем весе Исраил Мадримов.

«Считаю, что Тим Цзю легко выиграет у Муртазалиева. На мой взгляд, его класс и уровень бокса выше, чем у его соперника», — приводит слова Мадримова «Матч ТВ».

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