Прощаемся с Hardcore? Федерация бокса России жёстко взялась за лигу Сульянова

Бои в поп-ММА в последние годы прочно обосновались в индустрии единоборств. Многим этот «жанр» не нравится, критики всегда много, и это по делу — там чересчур большой акцент на скандалы. И промоушен Hardcore в этом плане лидер. Вокруг турниров этой организации всегда шум — кто-то дерётся, кто-то спорит, кто-то скандалит.

Только за этот год Hardcore слишком часто появлялся в заголовках с негативным оттенком — в апреле была массовая драка на турнире, был случай, когда один из бойцов зачем-то пнул ринг-гёрл, а позже случился другой скандал — оскорбление на национальной почве. Это уже спровоцировало серьёзную реакцию. Федерация бокса России приостановила действие лицензии Hardcore, но уже на следующий день всё было в порядке. Промоушен ничему не научился — шумные пресс-конференции никуда не делись.

Ещё после летних скандалов Умар Кремлёв пригрозил организации: «Люди привыкли к негативу, а такие лиги, как Hardcore, привыкли на этом пиариться. Моя рекомендация — пусть меняют пиар. Либо в ближайшее время это все закончится печально. Я за то, чтобы прикрыть эту лавочку».

Спустя несколько месяцев Hardcore прилетело, и на этот раз всё серьёзно, без амнистий на следующий день. Прежде всего напомним, что у промоушена есть три направления: MMA, кулáчка и бокс. Так вот теперь у Hardcore нет лицензий на проведение кулачных и боксёрских турниров. Об этом сообщила Федерация бокса России в своём телеграм-канале.

Анатолий Сульянов, глава Hardcore Фото: Hardcore FC MMA

«Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своими решениями прекратили действие лицензий промоутеров ООО «Эйчэфси Медиа» (дисциплина «кулачный бой» вида спорта «бокс») и ООО «Боксинг Интертеймент» (дисциплина «профессиональный бокс» вида спорта «бокс»), которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing.

Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя. Обе организации нарушили обязательные нормы и правила, в том числе:

не предоставили соглашения между промоутером и бойцами, соглашения о бое;

не предоставили перечень профессиональных спортивных соревнований;

нарушили порядок компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад, супервайзера.

Кроме того, в интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований. Ранее, в июле 2024 года, Федерация бокса России приостанавливала действие лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение о том, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии промоутера», — говорится в сообщении.

А ещё чуть раньше боец Наби Набиев, зачинщик массовой драки в апреле, был арестован после возвращения в Россию. В худшем случае ему грозит семь лет тюрьмы.

Итак, что дальше? Григорий Дрозд объяснил, что для Hardcore значит отзыв лицензии. По словам экс-чемпиона, промоушен теперь не имеет права организовывать кулачные и боксёрские поединки где бы то ни было. Кроме того, бои Hardcore не будут обслуживать профессиональные рефери, а если организация всё равно проведёт турнир, то может попасть под санкции. Это большая проблема хотя бы потому, что 26 октября планировался большой кулачный турнир с местными звёздами — Лендрушем Акопяном и Мухамедом Калмыковым. Кулáчка — главный актив Hardcore, без сомнений.

Об этом уже высказался глава RCC Николай Клименко. У лиги есть направление кулачных боёв (RCC Hard) и нет скандального шлейфа. Поэтому там готовы приютить звёзд из Hardcore, лишившихся возможности выступать: «Логичное решение Федерации бокса России. Думаю, никто не удивился этому. К сожалению, сейчас большое количество бойцов окажется без работы. И я сразу хочу обратиться к менеджерам Леко [Лендруша Акопяна], Киборга [Мухамеда Калмыкова], [Николая] Данилова и [Тимура] Слащинина. Мы готовы сохранить эти противостояния на своей площадке — три раунда или пять раундов, без разницы. 9 ноября у нас есть два места в главном карде масштабного шоу RCC Hard 11. Можно начать с контракта на один бой, а затем рассмотреть долгосрочное сотрудничество и участие в титульной гонке нашей организации».

Конфликт на мероприятии Hardcore Фото: Hardcore FC MMA

Для Hardcore положение критическое. Да, есть ММА, но, во-первых, как промоушен будет конкурировать с другими организациями? АСА, RCC, «Наше дело», Fight Nights — тут очень серьёзный состав, который растащил всех главных российских звёзд ММА. Сложно будет вклиниться. А во-вторых, всё же Hardcore многое построил на скандалах. Если они будут повторяться и в направлении смешанных единоборств, то есть риск лишиться и этой лицензии. Поэтому сложно представить, что ММА поможет лиге.

Репутация Hardcore и Анатолия Сульянова играют не на их стороне. Плюс ко всему Федерация бокса России и Умар Кремлёв будут очень пристально следить за промоушеном. С Hardcore ещё не покончено, но теперь организация буквально в коматозном состоянии. Пациент скорее мёртв. Выкрутиться и выжить будет непросто. И это в том числе большой удар по индустрии поп-ММА.

Пока Сульянов лишь отметил, что путь Hardcore продолжится с другой философией и с другой спортивной федерацией. Последим.