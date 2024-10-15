Тимофея Цзю ждёт второй провал подряд? Разбираем навыки Бахрама Муртазалиева

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок в первом среднем весе за пояс по версии IBF между российским непобеждённым чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю – Тимом Цзю. Турнир начнётся в 4:00 мск, главный бой ориентировочно стартует в 6:30 мск. Поединок в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Тим Цзю возвращается в ринг после первого поражения в карьере. В марте этого года он неожиданно уступил Себастьяну Фундоре, утратил чемпионские пояса и теперь вынужден начинать всё сначала. Первый шаг к возвращению на вершину – чемпионский поединок против непобеждённого россиянина Бахрама Муртазалиева. И шаг этот будет для Цзю крайне непростым.

Муртазалиев не так популярен в медийном плане, как его оппонент, но точно не уступает Тиму в спортивной составляющей. Муртазалиеву 31 год, он родился в Чечне и с самого детства занимается боксом. У Бахрама внушительная любительская карьера, правда, на международном уровне он успехов не добился и решил перейти в профессионалы. К слову, контракт с ним подписала компания Main Events во главе с Кэти Дувой – это уже о многом говорит. Бахрам в своё время тренировался с Сергеем Ковалёвым, Александром Усиком и Василием Ломаченко – согласитесь, компания впечатляющая.

В профессионалах у Муртазалиева дела пошли лучше. Он набивал рекорд, постепенно оппозиция становилась всё серьёзнее, пошли первые локальные титулы. В 2022 году он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, организация обязала на тот момент абсолютного чемпиона мира Джермелла Чарло провести защиту против россиянина, но все мы помним, как американец целый год залечивал травму, после чего «кинул» всех претендентов, включая Цзю и Муртазалиева, и провёл бой с Саулем Альваресом. В итоге пояса стали вакантными, и Бахрам своего титульного шанса дождался. В мае этого года он финишировал Джека Кулкая и стал чемпионом мира по версии IBF.

Муртазалиев – достаточно габаритный боксёр для первого среднего веса. Надо сказать, что Бахрам начинал карьеру в среднем весе и даже боксировал во втором среднем весе. Россиянин, например, на 8 см выше Тима, что вполне может стать серьёзной преградой для Цзю. Да, Бахрам не такой высокий, как Фундора, но тоже отлично умеет пользоваться своими габаритами. Муртазалиев активно использует джеб, хорошо работает с дистанции, и это его преимущество. Также Бахрам умеет прилично бить – всё-таки 16 поединков он закончил досрочно. А классический правый прямой в связке с джебом – визитная карточка Муртазалиева, эта комбинация принесла ему немало побед.

Бахрам неплохо двигается, и если ему удастся сдерживать Цзю на дистанции, то шансы на победу у российского боксёра увеличатся – в работе на средней и длинной дистанции у Муртазалиева может быть преимущество. Вопрос лишь в том, справится ли Бахрам с напором Цзю – в своём последнем бою россиянин испытал проблемы, когда Кулкай добавил в активности.

Против Бахрама говорит лишь его оппозиция – из по-настоящему серьёзных соперников у него был только Кулкай, но, при всём уважении к немцу, он уже был на грани спортивной пенсии. А более молодой и мотивированный Цзю станет для Бахрама настоящим испытанием.

Тимофей Цзю Фото: Getty Images

Для обоих боксёров предстоящий поединок носит принципиальный характер. Для Цзю второе поражение подряд может стать точкой невозврата, а у Бахрама, помимо титула, на кону будет стоять «0» в графе поражений. Лёгкой прогулки ни для кого не будет, да и на этом уровне уже вряд ли встречаются проходные бои, так что поединок обещает быть крайне интересным и конкурентным.