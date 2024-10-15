Казахстанский киллер пишет новую историю. Рахмонов получил титульный шанс

В ночь на 8 декабря пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Было много вопросов и рассуждений на тему, кому выпадет возглавлять ивент, но в выходные Дана Уайт дал необходимые ответы. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым.

Белал стал чемпионом только в июле, сотворив апсет на британском турнире UFC 304. Там американский боец палестинского происхождения просто переработал Леона Эдвардса на глазах его же публики и сделал то, чего мало кто ожидал. И наверняка в UFC не были счастливы, что немедийный персонаж с двумя финишами за последние пять лет завоевал пояс.

Но есть и другая сторона медали. Мухаммад идёт на серии из 11 поединков без поражений, а в последних боях он действительно не оставил шансов Эдвардсу, Гилберту Бёрнсу и Шону Брэди, который сейчас входит в топ-5 и к поединку с Белалом подходил непобеждённым. Да, это победы решениями, но всё равно чемпион выступал убедительно. А титул позволил Белалу даже слегка прокачать медийность. Могли бы вы представить когда-нибудь, что Конор Макгрегор будет вызывать на бой Мухаммада?

Другой плюс Белала — он хочет быть активным. Взял титул три месяца назад и уже готов его защищать. Причём защищать с человеком, который наводит ужас на весь дивизион. И это не потому, что в UFC надавили. Мухаммад и сам заявлял о желании драться с Шавкатом: «Я предпочёл бы подраться с Рахмоновым. У него другая аура, он непобеждённый боец. Если я побью его, людям не к чему будет докопаться. А если говорить о Камару, то у него серия из трёх поражений, он стар, его карьера близится к завершению».

Белал Мухаммад Фото: Chris Unger/Getty Images

Рахмонов дебютировал в UFC в октябре 2020 года, на том самом турнире, где Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. Шавкат же сразу показал, что он пришёл размазывать соперников, и удосрочил Алекса Оливейру в первом раунде. Если финиши от Белала — статистическая погрешность, то у Рахмонова всё наоборот. Впечатляющая статистика — 18 боёв, 18 побед, 18 финишей.

Это уже подарило Шавкату любовь болельщиков. Особенно по нему фанатеет Лора Санко, комментатор UFC. Бои Рахмонова всегда зрелищные, и не случайно ему дают титульный шанс. Правда, при всём киллер-потенциале казахстанского бойца есть небольшие вопросы к оппозиции. Безусловно, есть победы над Нилом Магни, Стивеном Томпсоном и Джеффом Нилом, но это все бойцы из нижней части топ-10. Как будет, когда уровень оппозиции подрастёт?

К тому же Белал Мухаммад — очень неудобный соперник с точки зрения стиля. Где-то поборется, где-то попробует в стойке, есть клинч, физически крепкий. Рахмонов идёт фаворитом, но почти во всех последних боях Белал был андердогом, однако это не мешает ему побеждать.

В любом случае титульник Рахмонова — новый виток истории. Казахстан может получить первого чемпиона UFC, а то, как там поддерживают своих бойцов, все и так отлично знают. А если Шавкат и финиш сможет оформить, то его акции и вовсе взлетят.

И, к слову, победа Рахмонова отчасти выгодна Исламу Махачеву. С Белалом россиянин биться не станет, это уже проговаривалось. А вот от боя с Шавкатом Махачев вряд ли откажется. Так что будет дополнительная интрига в титульнике.