Конор снова «выбрал» соперника. Бой с Хукером похоронит карьеру ирландца

Возвращение Конора Макгрегора – одно из самых ожидаемых события в мире единоборств. Ирландец слишком громко шумел во время активных выступлений, чтобы о нём успели забыть за трёхлетний простой. Более того, Ноториус продолжает постоянно активничать в социальных сетях, привлекает к себе внимание нестандартными и скандальными выходками. Все были уверены, что Макгрегор вернётся и проведёт поединок с Чендлером. Но вместо этого ирландец выбрал другой путь. Сначала он снялся с поединка с Майклом из-за травмы. А теперь и вовсе наметил для себя другого соперника.

Конечно, всех уже перестали удивлять «прыжки» Макгрегора. Он постоянно мечется между потенциальными соперниками, бросаясь вызовами. Сначала уверен, что сможет выйти в октагон с Илиёй Топурией. А потом всерьёз говорит о попытке перебраться в третью весовую категорию и разбить Белала Мухаммада. Но чаще всего это представляет собой лишь болтовню в социальных сетях. Теперь же Конор решил разразиться неожиданным анонсом: «Следующий поединок пройдёт 1 февраля 2025 года. Кто соперник? Хукер».

Стоит отметить, что Дэн Хукер ответил на это сразу двумя фразами. И каждая будто бы подкрепляет тезис, что именно новозеландец станет следующим оппонентом Ноториуса. Сначала Дэн решил подвесить над ситуацией небольшую загадку. Сказал, что собирается подраться ровно в ту же дату, но имя соперника раскрывать не стал: «У меня есть дата и соперник. Начало следующего года. Это очень занятой человек».

Дэн Хукер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Однако практически сразу же принял решение прокомментировать фразу Конора. Судя по всему, парни действительно договорились провести поединок. Вот только последнего слова от Даны Уайта и UFC пока не было: «Мы очень похожи с Конором по духу, и у нас вообще много общего. Мы пообщались с ним лично в ринге в Испании, и мне вполне подходит 1 февраля, чтобы провести с ним бой. Он готов, я готов, осталось лишь получить подтверждение нашего боя от UFC, и можно начинать готовиться».

Стоит отметить, что выбор Конора выглядит довольно любопытно. Чендлер был максимально удобен для Макгрегора. Он тоже давно находился на паузе, поэтому выглядел немного «заржавевшим». Складывалось ощущение, что с Майклом вполне можно провести денежный поединок, у обоих бойцов прекрасное имя в UFC. Теперь же в оппонентах Хукер. Да, яркий и скандальный. Но именно в спортивном плане его вряд ли можно считать супертопом. Скорее злым и опасным середняком, ради которого Конору придётся поставить на кон всё.

Дэн Хукер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Победа над Хукером не даст Конору ровным счётом ничего. Денег за этот бой он много не получит. Странно будет осыпать Макгрегора золотом, когда в оппонентах пятый номер рейтинга легковесов. Естественно, никакого продвижения к поясу это тоже не даст. Слишком уж долгим был простой Ноториуса, чтобы сейчас о таком задумываться. Складывается впечатление, что победа над Чендлером была бы намного более ценной с этой позиции. Но теперь Майкл уже получил другого соперника. А Конор, видимо, подерётся с Хукером.

С опасным и очень колючим. С неудобным. А главное — с невероятно заряженным. Карьера Хукера летела под откос. А затем Дэн выдал серию из трёх побед. И оппозиция была не самой слабой. Особенно индикатором может выступать триумф в бою с Матеушем Гамротом. Там новозеландец доказал, что способен выгрызать свои шансы зубами. И на этом фоне его ждёт растренированный Макгрегор, который несколько лет получал удовольствие и кайфовал. А теперь ему нужно выходить против оппонента, который понимает, что это поединок всей его жизни.

Конор Макгрегор Фото: John Nacion/Getty Images

Есть ощущение, что поединок с Хукером, если он всё-таки состоится, лишь похоронит карьеру окончательно. Скорее всего, Конор ничего не сможет продемонстрировать и проиграет. И даже кажется, что ирландец может отлететь в глухой нокаут. Тогда интерес к его персоне в спортивном плане окончательно угаснет. В смешанных единоборствах – точно.