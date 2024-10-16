Непобеждённый россиянин заберёт оставленный Канело пояс. Шишкин – скромная топ-звезда

19 октября в городе Фалькензе, Германия, состоится яркий боксёрский вечер. Особняком стоит поединок за пояс IBF во втором среднем весе, который стал вакантным после отказа Сауля Альвареса от обязательной защиты. Теперь за титул будет сражаться непобеждённый россиянин Владимир Шишкин. А его оппонентом станет опасный кубинец Уильям Скалл. Стоит отметить, что соперник Владимира также пока не знает поражений на профессиональном уровне. Оба впервые получили титульный шанс, поэтому попытаются воспользоваться своей возможностью на максимум.

Шишкин – не самый яркий представитель своего дивизиона в плане разговоров. Владимир предпочитает доказывать всё в ринге. А там дела у россиянина действительно в полном порядке. В активе Шишкина 16 боёв, каждый из которых неизменно завершался победой. Кроме того, 10 раз Владимир заканчивал поединки досрочно. Россиянин старается быть максимально активным – в 2024 году он проведёт уже второй бой. Предыдущим оппонентом выступил Майк Гай. В седьмом раунде Шишкин одержал победу техническим нокаутом.

Владимир – недооценённая топ-звезда. Он сносит одного соперника за другим, выглядит всё более убедительно. Россиянину давно пророчат блестящее будущее. И даже сводят на бумаге с Канело, называя его оптимальным соперником для мексиканца. Шишкину сейчас 33 года – к этому возрасту боксёры, как правило, расцветают и выходят на пик. И первый шаг к грандиозному вызову может быть сделан в противостоянии со Скаллом. Титул может стать отправной точкой, после которой карьера резко пойдёт на взлёт. Главное — справиться с волнением, которое в такой ситуации попросту неизбежно. Первый в карьере бой за пояс обещает получиться непростым.

Владимир Шишкин (справа) Фото: Из личного архива спортсмена

Скалл имеет ещё более внушительный рекорд – 22-0. Правда, он реже побеждал соперников досрочно, оформил всего лишь девять нокаутов. Но от этого кубинец не становится менее опасным. Напротив, Уильям шёл поступательно и не форсировал события, осторожно повышая уровень оппозиции. Закладываться на нокаут Скалл не собирается, четыре последних поединка завершились судейскими решениями. При этом на карточках рефери особой интриги не было. Вот только Шишкин – далеко не тот уровень оппозиции, который был на пути Скалла раньше. Он намного крепче, универсальнее и интереснее.

Владимир три из четырёх последних боёв завершал досрочно. Любопытно, что с самого начала профессиональной карьеры он не спешил финишировать соперников быстро. Чаще всего происходит это уже после экватора боя. К тому моменту накапливается солидный урон, тоннаж ударов Шишкина возрастает. Поэтому от своей излюбленной тактики он вряд ли станет отказываться. При этом доводить до судейского решения совершенно точно нельзя. Скалл любит «насыпать» удары, стилистически очень похож на Дмитрия Бивола. Поэтому Владимир может попытаться просто «проломить» оппонента.

Владимир Шишкин Фото: Из личного архива спортсмена

Сейчас Владимир на пороге очень серьёзного достижения в своей карьере. Он вполне может стать настоящей звездой дивизиона. Причём уже не «скрытой». Промоутер Шишкина Дмитрий Салита давно указывает на опасность россиянина. И даже называет Владимира главным претендентом на то, чтобы собрать все пояса своей весовой категории: «Владимир — один из главных претендентов на титул во втором среднем весе, если не главнейший. Чемпионы будут драться с ним только тогда, когда им придётся, и прямо сейчас он в состоянии это заслужить. Я верю в активность, поэтому, когда состоится бой Канело, Владимир будет оставаться готовым, что вызовут его».

Но для начала россиянин должен победить неуступчивого Скалла. И если Шишкин пройдёт проверку на прочность, то, скорее всего, действительно получит возможность сразиться с Канело. Карьеру Бивола противостояние с мексиканцем буквально вознесло. Теперь по тому же пути попытается пройти и Владимир.