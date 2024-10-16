Копылову дали слишком опытного соперника? Изучаем, насколько опасен Кёртис

Несколько дней назад авторитетный американский портал MMA Fighting сообщил, что российский боец Роман Копылов проведёт следующий бой 11 января против американского ветерана Криса Кёртиса. Данную информацию также подтвердила и команда «Рать», которую представляет россиянин в UFC. С первого взгляда соперник выглядит как настоящий подарок Копылову — классический ударник, который не особо лезет в борьбу. Пользуйся не хочу! И именно с победы над Кёртисом может начаться титульный забег парня из Бачатска.

Роман тоже известен как мастер ударной техники. Перед переходом в ММА Копылов 15 лет занимался рукопашным боем и серьёзно преуспел. В частности, стал трёхкратным чемпионом России и мира. А в 2016 году на чемпионате МВД России по рукопашному бою россиянин прошёл максимально серьёзную проверку своих навыков в ударной технике. Тогда представитель Бачатска встретился на татами с бывшим бойцом UFC Адланом Амаговым. Поединок получился весьма конкурентным, однако Роман смог победить с небольшим преимуществом.

Адлан Амагов Фото: Josh Hedges/Getty Images

На профессиональном уровне Копылов регулярно демонстрирует свои навыки в стойке, чем и завоевал любовь фанатов смешанных единоборств по всему миру и матчмейкеров UFC. Излюбленными приёмами российского бойца являются жёсткие удары ногами как в корпус, так и в голову. Также он любит пробивать классные джебы, что может подтвердить Альберт Дураев, который лучше других прочувствовал силу этого удара. В целом геймплан россиянина строится вокруг его доминации на ногах.

А вот навыки Романа в борьбе значительно слабее, чем пользовались многие его соперники, такие как Карл Роберсон, вышеупомянутый Дураев, а также Энтони Эрнандес. Но Копылов активно прокачивает борьбу, что показал бой против Сезара Алмейды. Все тейкдауны Романа были выполнены с технической точки зрения достойно, и во многом благодаря им нашему соотечественнику удалось добыть победу в том упорном поединке. На улучшение навыков Романа в борьбе во многом повлияли длительные сборы в Дагестане.

Также у российского бойца есть определённые проблемы с выносливостью. В том же поединке с Алмейдой под конец третьего раунда Роман тяжело дышал, из-за чего только запирал бразильца в клинче и проводил тейкдауны. Однако эти проблемы могут свестись к нулю в предстоящем поединке.

Крис Кёртис является настоящим ветераном ММА, так как выступает на профессиональном уровне порядка 15 лет и успел за это время провести 43 боя. Он сражался с такими бойцами, как Белал Мухаммад, Нассурдин Имавов, Келвин Гастелум, Джек Херманссон, Магомед Магомедкеримов, и другими. Крис представляет зал Xtreme Couture, в котором тренируется вместе с Шоном Стриклендом.

Крис Кёртис Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Американец является базовым ударником и в основном демонстрирует боксёрский стиль в боях. Особенно ему нравится пробивать корпус своих соперников, благодаря чему он неоднократно забирал победы хв поединках. Кроме того, Кёртис имеет неплохую защиту от борьбы. Впрочем, профильные борцы вроде Брендана Аллена всё равно легко переводили Криса.

Преимуществом американца в боях, помимо жёстких панчей по корпусу, является выносливость. Он действительно неплохо дышит, а также имеет привычку наращивать темп с каждым раундом. Важно отметить, что Крис имеет очень крепкую челюсть и может выстоять после мощного попадания. Нокаутом он проигрывал лишь единожды — 11 октября 2019 года Рэю Куперу на турнире PFL. Поэтому финишировать его на руках будет достаточно затруднительно. Да и опыт у Кёртиса просто невероятный, в этом компоненте он точно превосходит Копылова.

Весь бой или бо́льшая его часть однозначно пройдёт в стойке. Роман и Крис — не любители показывать борцовские навыки, поэтому стоит ждать разборки на дистанции. У Копылова будут серьёзные шансы на победу в случае трёхраундового поединка. При таком раскладе Кёртис просто не успеет взвинтить темп и начать оказывать давление на Романа.

Но не стоит забывать о козыре американца — российскому бойцу необходимо держать Криса на дистанции, чтобы тот не смог подойти к нему и выпустить очередь по корпусу. Также Копылов может воспользоваться клинчем, однако это опасно, поскольку Кёртис может запросто поймать его на сближении.

В случае победы в этом поединке Роман получит путёвку в топ-15 бойцов среднего веса. Будем надеяться, что бой не сорвётся и Копылов покажет эффектное выступление, способное порадовать Дану Уайта. Ему точно это по силам.