«Уходил пересадить волосы и посидеть на стероидах». В UFC возвращается легендарный боец

UFC на протяжении длительного времени испытывает дефицит топовых кадров. Поэтому неделями напролёт организация проводит турниры, в карде которых совсем не отыскать звёзд. А теперь в лигу внезапно решил вернуться легендарный ветеран. Возобновить профессиональную карьеру собирается Дональд Серроне. Легендарный Ковбой был на пенсии больше двух лет. А теперь рассчитывает вернуться, чтобы установить историческое достижение. Правда, возникает большой вопрос относительно того, сможет ли Серроне реально конкурировать с оппонентами в 41 год.

Ковбой, видимо, не удовлетворён тем количеством рекордов, которые он поставил в лучшей лиге на планете. Поэтому Серроне собирается вновь выйти в клетку. И даже назвал точное количество боёв, которые намеревается провести: «Хочу вернуться в UFC и провести там ещё два поединка, чтобы мой послужной список состоял из 50 боёв. Когда уходил на пенсию, то говорил, что ухожу, чтобы заняться пересадкой волос и посидеть на стероидах. Я уже давно мечтаю о цифре 50, и она просто не выходит у меня из головы. Мне говорили, что если я начну сидеть на стероидах, то не слезу с них, но теперь, видимо, настала пора отказываться от них, чтобы очистить свой организм».

Дональд Серроне Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Правда, далеко не все находятся в восторге от того, что Дональд намерен снова драться на профессиональном уровне. И против выступил даже президент UFC Дана Уайт. Причём, видимо, вопрос заключается не в заботе о возрасте и здоровье: «Мне это очень не нравится. Очень. Люблю его, но это мне совершенно не нравится. Он завершил карьеру. Зачем ему возвращаться? Что доказывать? Если он хочет денег, давайте придумаем что-то другое. Парни завершают карьеру не просто так, есть причина. Они уходят, потому что понимают, что всё кончено. Они знают это».

С позицией Даны вполне можно согласиться. Серроне ушёл из UFC без особого блеска. Напротив, в конце карьеры его ждала очень длительная неприятная серия. Шесть поражений и один поединок, в котором результат был отменён – крайне неудачная череда. И если сначала американец дрался с топами (Конор Макгрегор, Джастин Гэтжи, Тони Фергюсон), то на самом финише проигрывал всем подряд. И проигрывал досрочно, что дополнительно подчёркивает всю болезненность ситуации. Алекс Мороно победил Ковбоя техническим нокаутом, Джим Миллер – гильотиной.

Джим Миллер и Дональд Серроне Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, можно было бы попробовать решить сразу несколько проблем возвращением Серроне. Например, устроить красивые проводы для Конора Макгрегора или Тони Фергюсона. В такой ситуации вполне можно организовать несколько реваншей. Но очень не хочется, чтобы Ковбой просто стал «мальчиком для битья». Складывается ощущение, что сейчас с Дональдом справится даже Конор. После трёхлетнего простоя и абсолютно растренированный. А для условного Гэтжи поединок с Серроне и вовсе может оказаться проходным. Поэтому Дана просто не видит, как именно правильно использовать Дональда после возвращения.

Серроне не смог уйти вовремя с первой попытки. А теперь реально грезит возвращением в UFC. Вот только в лиге могут поступить не совсем красиво, отказав легендарному ветерану. При этом Дана, возможно, поступает абсолютно правильно. Он пытается сохранить наследие члена Залы славы UFC.