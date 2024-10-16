Тим Цзю и правда «самый распиаренный боксёр»? Сына Кости постоянно попрекают отцом

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между непобеждённым российским чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю – Тимом Цзю. Турнир начнётся в 4:00 мск, главный бой ориентировочно стартует в 6:30 мск. Поединок в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Для Тима это будет поединок после первого поражения в карьере. В марте этого года Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, во многом, конечно, из-за серьёзного рассечения на старте боя, но факт остаётся фактом – заветного «нолика» он лишился. Возможно, это сказалось на его репутации, возможно, Муртазалиев просто раскручивает предстоящий поединок, но Бахрам неожиданно назвал Тима «самым распиаренным боксёром мира». Ответ Цзю не заставил себя долго ждать.

«Я здесь исключительно для того, чтобы показать, что я на уровень выше, вот и всё. Я слышу об этом с начала карьеры. Ничего нового. Люди продолжают говорить. Пара соперников была уважительна, после чего появляется ещё один, и всё повторяется, ещё больше чуши. Имеем то, что имеем. Что я могу с этим поделать?» — приводит слова Цзю издание Daily Mail.

Тим действительно с самого начала карьеры был в тени отца. Трудно избежать сравнений, когда у тебя столь легендарный в боксе родственник. И, конечно, сравнения эти зачастую были не в пользу Тима. Мол, и в этом хуже отца, и в этом, да и вообще выступает в профессионалах только из-за фамилии. Цзю несколько раз остро реагировал на это в интервью, говоря о том, что его имя – Тим, а не Костя. Но затем перестал на это обращать внимание.

Возможно, в этом есть доля правды, и к Тиму в боксёрском сообществе относятся по-другому, нежели к другим боксёрам, всё-таки фамилия на слуху. Ну и получить громкий бой Цзю проще при прочих равных с другими соперниками опять же из-за фамилии. Плюс Тима очень грамотно вели: по сути, если бы Джермелл Чарло не стал убегать от всех претендентов, то Цзю получил бы бой за титул абсолютного чемпиона мира всего с одним боем в США в активе – да и в том он в первом раунде побывал в нокдауне. Все остальные серьёзные оппоненты в карьере Тима были уже после запланированного, но так и не состоявшегося боя с Чарло.

При этом всё же нужно сказать и «за» Цзю. Может быть, в какой-то степени фамилия отца и сыграла в пользу Тима, при этом свои победы в ринге он добывал самостоятельно. Он не стал ждать Чарло, в отличие от того же Муртазалиева, а провёл бой против Тони Харрисона, который, к слову, побеждал Джермелла. Тим рисковал всем, но хотел доказать, что он состоятелен как боксёр. Дальше последовали уничтожение Карлоса Окампо и победа над крепким Брайаном Мендосой, который побеждал того Фундору. Да и есть ощущение, что бой с Себастьяном сложился бы по-другому, если бы не рассечение.

В активе того же Муртазалиева нет таких крупных побед. По сути, бой с Цзю для него будет первой настоящей проверкой, поэтому заниматься шапкозакидательством не стоит. Тем более что Бахрам, в отличие от Тима, не был так активен в последнее время: за последние два года он провёл два поединка.

Цзю же доказал на деле, что он не просто сын известного отца, а вполне серьёзный самостоятельный боксёр. Да, возможно, где-то узнаваемый из-за громкой фамилии, но и Тима Цзю уже давно узнают как самостоятельно боксёра – одного из лучших представителей первого среднего веса. Теперь Цзю предстоит пройти очередную проверку, которая может вернуть ему не только чемпионский пояс, но и претендовать на более крупные бои – в том числе и с Теренсом Кроуфордом. А это уже совсем другой уровень.