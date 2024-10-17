«Конфликт со Шлеменко закрыт, за поясами не гонюсь». Откровенный Иван Штырков

18 октября в Екатеринбурге пройдёт грандиозный турнир RCC 20. Организаторы готовят событие в стиле фильма «Матрица». А одним из главных действующих лиц станет Уральский Халк – Иван Штырков. Он проведёт поединок по правилам смешанных единоборств с Хадисом Ибрагимовым. Мы поговорили со Штырковым и обсудили планы на будущее, самые яркие скандалы последних недель, а также российских бойцов в UFC.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– На самом деле, я не задумываюсь о дальнейших поединках. 18 октября нужно войти в клетку и выйти на своих ногах, без серьёзных травм. Есть вероятность получить травму, которая может выбить меня из тренировочного процесса на несколько месяцев. Конечно, не хотелось бы этого. Но никто не застрахован. Нельзя прогнозировать и заглядывать за спину.

– Одной из главных проблем предстоящего поединка называли то, что Хадис может не сделать вес. На пресс-конференции он выглядел достаточно бодро. Как вы считаете, его измотала эта история?

– Не хочу рассматривать решение Хадиса гонять вес. И считать его весогонку моим преимуществом. Хотя многие так и говорят. Что он будет измотан, будет выглядеть слабым. Но мы же не знаем, каким был его тренировочный процесс. Может быть, эта весогонка лишь пошла ему на пользу. Например, он скинул вес, который мешал, стал функциональнее, быстрее. Насколько я прав, покажет только сам бой. Моя весогонка сильно выжала с точки зрения кондиций.

Иван Штырков Фото: РИА Новости

– Как именно пройдёт поединок стилистически?

– Все привыкли, что Хадис идёт напористо, выкладывается в первом раунде, наносит максимальное количество ударов, чтобы завершить поединок досрочно. Но в итоге в следующих пятиминутках у него возникают проблемы. Это нормально. Включает берсерка, использует возможности организма, а потом просто дорабатывает. Однако всё может сложиться и совершенно наоборот. У него грамотный тренер по функционалке, я знаю. Возможно, они продумали план на всю дистанцию. При этом у меня нет разведчиков в его лагере, мне не докладывали. Я готов к бою, как бы он ни протекал.

– Хадис выкладывал видео с Анкалаевым, поднимался на Эльбрус. Считаете ли вы, что это даст ему какое-то преимущество?

– У меня своё мнение по поводу этого. Изменит ли это что-то в его организме? Я его анализы не видел. Не всем это подходит, даёт плюсы. Может и вовсе сказаться негативно. А то, что он спарринговал с Анкалаевым… Это хорошо в любом случае. Если это даёт уверенность и мотивацию – здорово. Но один спарринг не сделает тебя Анкалаевым, не приблизит к его уровню. Магомед на меня совершенно не похож. Он ведёт поединки в совершенно другой манере. Ничего сверхъестественного или секретного, феноменального я не вижу.

Иван Штырков Фото: РИА Новости

– Турнир пройдёт в стиле фильма «Матрица». Как тебе такая идея?

– Это фишка нашего промоушена, часть нашей работы. Но иногда съёмки сильно выбивают тебя из режима. Можно упрощать с точки зрения спортивной составляющей. «Матрица» не мой любимый фильм.

– А как обстоят дела с противостоянием с Минеевым? Верите ли, что ответный бой состоится?

– Хотелось бы подраться с Владимиром. Это интересное противостояние, оно привлечёт к себе большое внимание. Я не вижу в нём никаких минусов – ни для него, ни для меня. Нет ничего критичного. Каждый заберёт своё. Это бои ради боёв, ради спорта, зрелища. На кону никаких поясов. Но мы уже создали свои имена и достигли определённого уровня.

– Когда вы подписывали контракт с ACA, говорили о желании завоевать пояс какой-то организации. Оно осталось или пропало?

– Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Плох тот спортсмен, который не хочет стать чемпионом. Было уже столько спортивных амбиций, попыток подняться на вершину. Был переход в UFC. Такое клише, к этому большинство бойцов стремится. В начале своей карьеры, пока молодые, амбициозные. Потом был заход на Rizin, попытка с ACA. Но так сложились обстоятельства, что не получилось стать чемпионом. Сейчас я реально смотрю на вещи. Есть организации, где существуют пояса, которые проще забрать. Но в них я не выступлю. Поэтому амбиций стать чемпионом, наверное, уже нет. Я доживаю свой спортивный путь. И должен это принять, принимаю. Жизнь может сложиться по-разному, отказываться от титульного шанса я не стану. Но к этому не стремлюсь, не ищу каких-то чемпионских боёв. Сейчас поединки больше ради шоу, ради тренировочного процесса, который не даёт мне расслабиться. Это даёт возможность зарабатывать. Потихоньку готовлюсь к тому, что когда-то придётся завершить эту главу и идти дальше.

– Николай Клименко заявил, что в следующем году в MMA могут открыть чемпионскую гонку. Как вы думаете, позовут ли вас туда, готовы ли вы пойти?

– Нужно иметь солидный ростер бойцов, изначально эту проблему решить. Лига ACA забрала большую часть российских и бразильских спортсменов. Им дали долгосрочные контракты. Не знаю, как собираются расширять и брать бойцов. Быть чемпионом «домашней» лиги… Для меня это, наверное, немного странно. Я за пояса для подрастающего поколения. Я готов к жёсткой конкуренции. Но пояса пусть останутся другим.

Иван Штырков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Теперь по поводу Александра Шлеменко. Получилось ли поговорить с ним? Реален ли бой Шлеменко против Штыркова?

– Мы не разговаривали лично. Но я всё понял для себя. Какие-то моменты обсудил с руководством, получил нужные ответы. Обозначил свою позицию. Для меня этот вопрос закрыт. Возможен ли бой? В лиге RCC – нет. И, скорее всего, не будет согласован. Может быть, это и к лучшему. Вопрос закрыт.

– Бой Шлеменко против Токова. Можете ли вы объяснить позицию Александра, что ему не интересен Анатолий? И кто может подраться с Токовым?

– Позиция Шлеменко понятна. За каждый бой он получает определённую сумму. А также согласовывает бойцов, с которыми хочет или не хочет драться. Сказать, что Токов не интересен в медиа… Я не понимаю. Токов для Александра – как Мага. А с кем можно подраться Токову… Рагозин. Мне кажется, это хорошее противостояние. Они могут зарубиться в стойке, умеют бороться. Интересный бой с точки зрения спорта. Миша не такой медийный. Но не всегда нужен хайп. А иногда лучше бы этого и не было. Рагозин будет конкурентен. Я не вижу особых преимуществ у Токова. Вопрос, кто и в какой форме подойдёт, с какими болячками. Конечно, для Миши будет жёсткий бой. Это один из сложнейших соперников.

– Как вы относитесь к отзыву лицензии у Hardcore?

– Ну, у них же не просто так отзывают лицензию. Они выстроили свою политику на хайпе, трэш-токе и неадекватном поведении участников. А уже вокруг этого всего выстраивалась спортивная составляющая. Мне как профессиональному спортсмену не очень приятно, когда нас сравнивают. И не очень приятно, что многие персонажи, которых отождествляют с профессиональными спортсменами, говорят, что они бойцы.

Отзыв лицензий – это правильно. Поощрение такого поведения должно пресекаться… Реальные бойцы отождествляются с героями этих историй. На пользу имиджу профессионального спорта это не идёт. Это не есть хорошо, плохой пример. Нужно пресекать жёстко. Нанесёт ли это удар? Наверное, ребята, которые были на контрактах, пострадают. Но это же лига поощряет такое поведение, не пресекает, а даже подталкивает.

– При этом вы знакомы с Сульяновым. Как он вам в позиции функционера?

– Он сделал из дерьма конфетку. Чтобы такое сотворить, нужно быть талантливым человеком, очень круто шарить. Толя выбрал такой путь, просчитывая его монетизацию. Понимал, что лига будет расти, станет популярной. Он должен был быть готов к отзыву лицензий. Но он не мог поменять резко всю историю. Иначе это будет уже не Hardcore.

– А верите ли вы в пересборку Hardcore, возможно ли это?

– А в это не нужно верить. Это же не нонсенс или чудо. Это просто нужно сделать. Иначе всё просто закончится. И возникает вопрос, нужно ли Анатолию это. Он же делает это не просто так. Зарабатывает хорошие деньги, считает. Всё, что вложено – компенсируется. Какой у него мотив? Я точно не знаю. Но такая площадка, если она станет спортивной, останется на высоком уровне просмотров. Так и должно быть. Это огромный ресурс, известная площадка, на которой можно делать много интересного. Делать добро.

– Смотрели ли вы бой Бивола и Бетербиева? Или пересматривали?

– Пересматривать не стал, потому что не хочу погружаться пока в бои другие. А не смотрел… потому что спал.

Иван Штырков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Реален ли поединок Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова? И каким вы видите будущее дивизиона?

– Пётр против Фигейреду – отличное для Яна противостояние. Это жёсткий, конкурентный, но рабочий вариант. Он очень хорошо подходит. А по поводу Мераба… О’Мэлли тащили, тащили. И потом случилось логическое завершение. Мераб его оформил. Двалишвили – Умар – это логично. С кем ему ещё драться? Для меня это честно с точки зрения спортивной составляющей. А когда чемпион сливается… Чемпион никогда не сливается сам по себе. В UFC этого не дадут. Поэтому больше логичных боёв для этих парней я не вижу. Менеджмент Нурмагомедовых имеет большое влияние. Сам Мераб бегать не сможет. У него был тяжёлый путь…

– Анкалаев – Перейра. Что вы думаете об этом поединке?

– Посмотрите последний бой Перейры. Там не было привычного урона. Его оппонент – хороший боец. Но выходить с таким настроем… В первом раунде было хорошо, однако на этом всё. Было видно, что Раунтри выходит, ничего не теряя. Что смог, то сделал. С таким подходом к Перейре нет смысла выходить и драться. Его может победить в ударке только такой же ударник. А если ты умеешь бороться, у тебя хватает функциональной подготовки, зачем драться с Перейрой в стойке. Это его площадка, его стезя. Он на ней очень хорошо себя чувствует. Надеюсь, Анкалаев не будет с ним драться в стойке, навяжет ему «глубокие воды». Мы никогда не видели Перейру на настиле, его никто не пытался перевести. А если человека не бороли, ему будет тяжело. Но говорить об этом пока рано. Заглядывать Ракичу за спину. Он нестабилен в плане выступлений. Каким будет с Анкалаевым – интересный вопрос. И Ракич может стать прекрасной проверкой для Магомеда.

– Есть ли люди из команды «Архангел Михаил», которые могут попробовать себя в UFC?

– Хотели. Были договорённости, визы. Борис Медведев, Ильяс Хамзин. У Ильяса два крайних боя прошли не очень хорошо. И сейчас это всё отодвигается. Ждём. В России бойцам осталось только ждать.