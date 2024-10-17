«Когда ты заходишь в дом Цзю, видишь Советский Союз». Тим — австралиец, но близок нам

В предстоящие выходные, в ночь с 19 на 20 октября, в Орландо состоится бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между обладателем пояса, российским непобеждённым чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю – Тимом Цзю. Турнир начнётся в 4:00 мск, главный бой ориентировочно стартует в 6:30 мск.

Несмотря на то что на бумаге это будет российско-австралийское противостояние, все понимают, что бой «наш». Тим – старший сын легендарного Кости Цзю и, конечно, унаследовал от отца российские корни.

ТИМ И КОСТЯ ЦЗЮ Фото: Mark Evans/Getty Images

«Русская боксёрская школа — это бо́льшая часть моего воспитания, поэтому я очень хочу подраться с русским. Это будет интересный бой… Есть поговорка: «Вы не хотите драться с советскими бойцами, потому что не знаете, чего от них ожидать». У них у всех такие безумно сложные фамилии. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом. Надеюсь, что у меня будет именно такой следующий соперник. За кого будут болеть россияне в моем поединке с Муртазалиевым? Я горжусь своими русскими корнями. Но я родился и вырос в Австралии. Так что не думаю, что они выберут меня», — отмечал Тим после анонса поединка с Бахрамом Муртазалиевым.

Тима действительно можно назвать «нашим». Воспитывался он Костей Цзю, который и привил сыну любовь к спорту. Правда, сначала это были гимнастика и футбол, а уже потом – бокс. Да и в целом в боксе Тим оказался довольно поздно – в 15 лет. Но, несмотря на это, старшему сыну Кости удалось построить серьёзную профессиональную карьеру и добраться до чемпионских поясов.

Несмотря на то что Костя и сам занимался с сыном, и прививал ему любовь к спорту, главным действующим лицом в своей карьере Тим считает дедушку – Бориса Тимофеевича.

«Он для меня всё. Мой дедушка участвовал во всех эпизодах моей боксёрской жизни. Он ключевой и самый важный человек в моей карьере. И не только в моей, но и в карьере моего отца. Он и фундамент, и мотор, который толкает меня вперёд», — отмечал Тим Цзю.

В углу Тима вы можете услышать русскую речь – да, несмотря на австралийское происхождение, Цзю получает подсказки в том числе и на русском языке. Он неоднократно заявлял, что хорошо владеет языком и что это часть его культуры. Да и в доме Цзю, по его собственным заявлениям, царит атмосфера Советского Союза.

«Мы уже жили в Австралии, но родители заставляли меня учиться в русской школе по воскресеньям. Я хорошо пишу, читаю по-русски. Это бо́льшая часть моей жизни, моей культуры. Когда ты заходишь в дом семьи Цзю, ты попадаешь в Советский Союз. Там вообще ничего австралийского! Только советское», — заявил Цзю в интервью Big Fight.

Советское воспитание, советская боксёрская школа – всё это нашло отражение в карьере Тима. Помимо техники, это ещё и характер, присущий нашим боксёрам. Старший сын Кости справился с давлением и переломил ход своего первого поединка в США против Террелла Гуше, в котором уже в первом раунде побывал в нокдауне, ну а про бой с Себастьяном Фундорой и говорить нечего. Начиная со второго раунда, лицо Тима заливалось кровью из-за серьёзного рассечения, но Цзю продолжал напирать, идти вперёд, несмотря на то что практически ничего не видел. Да, этот бой Тим проиграл, но продемонстрировал железный характер, сформированный отцом и дедом.

ТИМ ЦЗЮ Фото: Mark Evans/Getty Images

Несмотря на то что Тим родился и вырос в Австралии, у него приличная фанатская база в России. Конечно, большинство следит за ним из-за фамилии, ассоциации с которой плотно связаны с отцом, но тем не менее внимание перепадает и сыну. Так что предстоящий бой Тима с Бахрамом Муртазалиевым вполне можно называть «нашим» — и от этого он становится ещё интереснее.