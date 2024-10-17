Майк Тайсон — Джейк Пол: легенда против дерзкого блогера! За ветерана страшно. LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится интереснейший боксёрский вечер. Он вызывает особенный интерес из-за того, что в ринге сойдутся Майк Тайсон и Джейк Пол. Соперники проведут восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в их профессиональный рекорд. Легендарный боксёр решил возобновить карьеру, чтобы провести бой с ярким блогером. Ему уже 58 лет, но Железный Майк бесстрашно принимает этот вызов. Пол продолжает делать шаги в профессиональном боксе. Он имеет статистику в 10 побед при всего одном поражении. Изначально поединок должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка бой был перенесён.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🔝 «Так было бы лучше всего». Майк Тайсон объяснил, почему хочет видеть Дану Уайта в боксе
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон считает, что приход в профессиональный бокс генерального директора UFC Даны Уайта положительно сказался бы на индустрии.
«Это было бы лучшее, что может случиться с боксом. В UFC, если кто-то освистал бой, вы больше не увидите бойца. Его следующий бой пройдёт где-нибудь в Южной Дакоте. Если нет хорошего боя, вы больше не увидите парня. А в боксе мы узнаем, что парень будет драться через месяц, но мы не хотим это видеть», — сказал Тайсон в подкасте It Is What It Is.
👊 «Показательный бой». Владимир Мазур — о поединке Джейка Пола и Майка Тайсона
Российский боксёр федерации Hardcore Boxing во втором среднем весе Владимир Мазур высказался о поединке Джейка Пола и легендарного Майка Тайсона.
«Мне кажется, что это будет выставочный бой, хотя они говорят, что поединок пойдёт в профессиональный рекорд. Тайсон – легенда, но Джейк Пол сейчас – профессиональный спортсмен. Он здоровый, молодой, быстрый, с сильным ударом. Тайсон в силу возраста не сможет его сдерживать. Но я думаю, что это будет показательный бой, и, возможно, даже с ничейным результатом – что было бы честно и красиво по отношению к легенде», — сказал Мазур в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.
Где смотреть турнир с главным боем Майк Тайсон – Джейк Пол
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
💰 Джейк Пол предложил пари Майку Тайсону на $ 5 млн
«Майки, Майки, если ты продержишься со мной более четырёх раундов, я дам тебе дополнительно $ 5 млн! Но если нет, то тебе придётся сделать татуировку с надписью: «Я люблю Джейка Пола». Сделка или нет?» — приводит слова Пола издание USA Today.
Дата и время турнира с боем Тайсон – Пол
Турнир с поединком Майк Тайсон – Джейк Пол состоится в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США). Он стартует в 05:00 утра по московскому времени.
🥊 Майк Тайсон планирует нокаутировать Джейка Пола на старте поединка
«У меня ничего нового не произошло. Я очень хорошо готовился к этому бою, намного лучше, чем обычно, поэтому я чувствую, что готов на полную.
Уверен, что все увидят в ринге много боли. Если он не будет бегать от меня, то вы увидите нокаут уже в первом раунде. Но я всё же думаю, что мне придётся за ним побегать один или два раунда, прежде чем я его прикончу», — приводит слова Тайсона MMA Fighting.
Полный кард турнира с главным боем Майк Тайсон – Джейк Пол
- Майк Тайсон – Джейк Пол;
- Кэти Тэйлор – Аманда Серрано;
- Марио Барриос – Абель Рамос;
- Нирадж Гоят – Виндерссон Нунес.