Майк Тайсон — Джейк Пол: легенда против дерзкого блогера! За ветерана страшно. LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится интереснейший боксёрский вечер. Он вызывает особенный интерес из-за того, что в ринге сойдутся Майк Тайсон и Джейк Пол. Соперники проведут восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в их профессиональный рекорд. Легендарный боксёр решил возобновить карьеру, чтобы провести бой с ярким блогером. Ему уже 58 лет, но Железный Майк бесстрашно принимает этот вызов. Пол продолжает делать шаги в профессиональном боксе. Он имеет статистику в 10 побед при всего одном поражении. Изначально поединок должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка бой был перенесён.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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