Емельяненко ушёл, но дело его живёт. Топ-боец из России хочет сохранить традицию Фёдора

Японский промоушен Rizin FF, который является преемником легендарного Pride, продолжает традиции своего предшественника. В конце каждого года, а именно 31 декабря, лига устраивает масштабные турниры, которые стали неотъемлемой частью организации.

Началось всё ещё во времена, когда в Pride выступал легендарный Фёдор Емельяненко. Свой первый новогодний бой Последний Император провёл 31 декабря 2003 года, и затем это вошло в традицию, только вместо подарков соперники российского бойца получали знатные удары. Под раздачу попадали легендарный Антониу Ногейра, огромные Зулузиньо и Чхве Хон Ман, и даже Марк Хант. Емельяненко был безумно популярен в Японии, и его боёв в канун Нового года ждали не меньше, чем самого праздника.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Во время «отлучки» Фёдора в Strikeforce он не выступал декабре, а к традициям вернулся уже в 2011 году: в канун праздника Емельяненко разобрался с олимпийским чемпионом по дзюдо Сатоси Исии. В 2012 году Фёдор объявил о завершении карьеры, но через три года вернулся в спорт. И, конечно, сделал это в виде очередного новогоднего боя: он довольно быстро и уверенно разобрался Джайдипом Сингхом. Этот бой, кстати, прошёл уже в рамках промоушена Rizin FF, который стал преемником легендарного Pride.

Свой последний предновогодний поединок Фёдор провёл, уже будучи бойцом Bellator. Правда, не в сам Новый год – 29 декабря 2019 года Емельяненко победил в ставшей родной Сайтаме Куинтона Джексона. Бой прошёл в рамках объединённого турнира Bellator и Rizin FF, и это стало новой традицией: теперь в канун Нового года промоушены устраивают совместный турнир. И получается довольно успешно.

«Хабиб ведь был на новогоднем шоу Bellator vs Rizin. Сразу после этого он написал мне: «Тренер, я в восторге! Это лучшее шоу, что я когда-либо видел». Он остался очень впечатлён, буквально влюбился в этот турнир, в то, как всё было организовано, в то, насколько вежливы были японские фанаты. Ему всё очень понравилось», — отмечал тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Новогодние бойцовские традиции, заложенные Фёдором, готов перенять другой топовый российский боец – экс-претендент на титул Bellator Александр Шаблий.

«Думаю, месяц ещё точно буду отдыхать. Если в апреле начнется Гран-при, то я выражал желание подраться на турнире с Rizin 31 декабря. Но пока думаю, что не успею восстановиться к этому турниру. Плюс, если потом надумаю заходить в Гран-при, это получится пять боёв за год – многовато. В PFL же ещё промежутки короткие», – приводит слова Шаблия Sport24.

Александр Шаблий Фото: Bellator MMA

Новогодние бои в Японии действительно стали настоящей традицией. Во времена Pride любители единоборств с нетерпением ждали появления Фёдора в клетке и его очередного яркого выступления. Емельяненко уже давно не выступает, но в Японии всё так же проводят новогодние турниры и чтут традиции, заложенные Фёдором. Кто знает, возможно, Шаблию так понравится радушный японский приём в канун Нового года, что он решит связать дальнейшую карьеру с Rizin? Ну, или, по крайней мере, будет приезжать в Сайтаму раз в год, в канун праздника, и дарить японским любителям единоборств яркие поединки – по стопам Фёдора.