Поход за вторым абсолютом в 39 лет? На финише карьеры Бетербиев нашёл неожиданный вызов

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой получился очень близким, стал настоящим украшением всего года. А завершился закономерно – судейским решением. Большинство рефери приняли сторону Бетербиева, ещё один – отдал ничью. В итоге Артур стал абсолютным чемпионом мира. А теперь всерьёз заговорил о том, что может перебраться в новую весовую категорию.

Конечно, все с большим нетерпением ждут, что Бетербиев проведёт реванш с Биволом. Стоит отметить, что команда Дмитрия сначала подала апелляцию, а затем потребовала незамедлительного ответного поединка. Сам Артур не отказывается от него. Но при этом подчёркивает, что вариантов продолжения карьера несколько. И один из них даже предполагает переход в новый дивизион: «Есть такое, открыт к возможным предложениям».

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Артур вполне может подняться в первый тяжёлый дивизион. И для этого есть сразу несколько предпосылок. Во-первых, Бетербиеву с возрастом становится довольно непросто гонять вес. И перед поединком с Биволом это даже называли одним из определяющих факторов, преимуществом Дмитрия. Во-вторых, дивизион не особо блещет звёздными именами. Значит, россиянин может не просто зайти туда, но и очень быстро повесить на плечи сразу несколько поясов. А там можно будет замахнуться и на звание абсолютного чемпиона мира сразу в двух весовых категориях.

Теперь стоит посмотреть, кто именно обладает поясами в первом тяжёлом весе. Титул по версии WBC принадлежит Баду Джеку (28-3-3). Он имеет не самый безупречный профессиональный рекорд. Но при этом шёл по похожему пути, поднимался из полутяжёлого дивизиона. И в первом тяжёлом весе пока не проигрывает никому, имеет в своём активе четыре победы. Но, кажется, ничего особенного противопоставить Бетербиеву Джек просто не сможет. Как и обладатель чемпионского пояса по версии WBO Крис Биллам-Смит (20-1). С одной стороны, у него приличная статистика. С другой — не было достаточно серьёзной оппозиции, чтобы проверить его на прочность. Кроме того, 16 ноября придётся защищать пояс в противостоянии с Хильберто Рамиресом, тот обладает чемпионским титулом по версии WBA Super. И может стать непреодолимой преградой. Мексиканца же Бивол уже разбивал. Поэтому и Бетербиев не должен испытать с ним проблем.

Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

А самый интересный соперник – Джей Опетайя, которому принадлежит пояс по версии IBF. Он очень высоко котируется у экспертов, считается сильнейшим представителем своего дивизиона. 29-летний боксёр имеет профессиональный рекорд 26-0, выглядит практически безупречно. А российский тренер Виталий Сланов видит в лице Опетайи серьёзнейшую угрозу: «Он точно будет смотреться лучше, чем Канело. Опетайя – реально хороший боксёр. Думаю, Бивол может и не выиграть. В отличие от него, Опетайя ещё и бьёт сильно».

Артур Бетербиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Артур – опаснейший нокаутёр даже в свои 39 лет. И вместо завершения карьеры он замахивается на невероятное достижение. Россиянин может стать абсолютным чемпионом мира сразу в двух весовых категориях. Но для этого ему предстоит принять довольно сложное решение. Отказаться от реванша с Биволом будет тяжело. Бетербиев прекрасно понимает, насколько денежным может получиться второй бой.