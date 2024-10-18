Умар — самый смелый из Нурмагомедовых. Но любовь к риску станет преградой в UFC

В ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (Флорида, США) состоится очередной турнир UFC. Видимо, он станет знаковым для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что, по информации Red Corner MMA, на нём выступит брат Хабиба – Умар Нурмагомедов. Соперником должен стать китаец Сонг Ядонг. Анонс прозвучал довольно неожиданно, поскольку ранее Умар стал победителем претендентского поединка. И рассчитывал, что теперь организация даст ему подраться с Мерабом Двалишвили. Но обладатель чемпионского пояса пока не спешит возвращаться в клетку, а Нурмагомедов не собирается простаивать.

Умар – самый смелый из братьев. Он постоянно доказывает это и в октагоне, и за его пределами. Конечно, поединок с Кори Сэндхагеном стоит вынести за скобки. Там на кону стояло слишком многое, поэтому Нурмагомедов действовал довольно осторожно. А вот в остальных поединках не стеснялся биться в стойке с опасными ударниками. Правда, такая тактика могла и подвести брата Орла. Например, непростым получился первый поединок после травмы. Дебютант лиги Бекзат Алмахан одним из ударов едва не отправил Умара в нокдаун. Но и тот бой Нурмагомедов довёл до победы максимально уверенно. Боец максимально вариативен и разносторонен в клетке, что подкупает.

Однако его смелость за пределами октагона вызывает вопросы. Например, решение принять бой с дебютантом UFC. Фактически в тот момент Умар поставил на кон все свои чемпионские притязания. После неприятнейшей травмы он выходил биться с парнем без имени и рекорда в лучшей лиге на планете. Такое поражение могло очень сильно отбросить Нурмагомедова от потенциального титульника. Но брат Хабиба всё-таки справился. А теперь принимает новый вызов. В тот момент, когда бой за пояс ему пообещал сам Дана Уайт. И принимает поединок с опасным соперником, способным серьёзно затруднить жизнь.

Умар Нурмагомедов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Ядонг – восьмой номер рейтинга легчайшей весовой категории. Он имеет не самый безупречный рекорд – 18-6. Но это лишь показывает, что китаец дерётся довольно сумбурно и нестандартно. Он рискованно лезет вперёд, рассчитывая на свой «держак». И очень часто это приносит желаемый результат. В семи последних поединках в UFC Сонг одержал пять побед. Из них три — досрочно. А проигрывал китаец исключительно топам. За этот отрезок он успел уступить Сэндхагену (в дело пришлось вмешаться врачу, поскольку сам Ядонг выдерживал невероятный ущерб) и Петру Яну. Но россиянину Сонг уступил лишь решением, причём не самым очевидным.

Ситуация с титульником для Умара пока действительно выглядит довольно подвешенной. Во-первых, существует опасность, что организация всё-таки решит провести незамедлительный реванш между Мерабом и Шоном О’Мэлли. Американец намного интереснее заокеанской публике, делает для UFC неплохую прибыль. Поэтому такой вариант развития событий нельзя исключать. Во-вторых, в октагон не спешит возвращаться сам Двалишвили: «В UFC пока что не разговаривали со мной о защите титула. Умар, вероятно, будет следующим, поскольку он пользуется у боссов серьёзной поддержкой. Дагестанцы чаще всего не дерутся в Рамадан. Поэтому бой состоится раньше. Может, весной. В феврале или марте».

Простаивать и ждать слишком долго – опасно. Это прекрасно понимает Умар, который принимает довольно непростой вызов. И поражение будет означать крах всех предыдущих стараний. После этого Нурмагомедову попросту не дадут чемпионский поединок сразу. Но Белая папаха вновь рискует, чтобы попытаться доказать организации, «брат Хабиба» – это далеко не всё, что есть у Умара. Он сильный и смелый боец, который может добиваться всего, несмотря на трудности. Однако смелость может аукнуться в самый ответственный момент. Хочется, чтобы Нурмагомедова это обошло стороной.