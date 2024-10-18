Штырков победил в битве великанов! Огромный Хадис выдохся слишком быстро

Юбилейный турнир RCC 20 в Екатеринбурге завершался боем очень больших ребят по правилам ММА. Одну битву Иван Штырков и Хадис Ибрагимов уже выиграли днём раньше: оба бойца сумели втиснуться в лимит 100 кг после тяжелейшей весогонки. Особенно сложно было Ибрагимову, который ещё недавно весил 127 кг. Впрочем, взвешивание уже осталось в прошлом, а сегодня Штыркову и Ибрагимову нужно было показать своё мастерство в октагоне.

От обоих спортсменов ожидали максимально активного старта: как Иван, так и Хадис зачастую делают ставку именно на первый раунд. Тем более что чудеса выносливости оба богатыря демонстрируют, мягко говоря, редко. Особенно яркой стартовой трёхминутки ждали от Ибрагимова, который известен своим мощным натиском на первых минутах боя. С другой стороны, оба бойца могли подготовить друг другу сюрпризы и, например, вообще не форсировать события. В общем, интриг в поединке хватало, он точно обещал получиться интересным.

Любопытно, что с первых секунд в рубку действительно никто не бросился. Оба бойца выглядели заряженными, но откровенно не форсировали события — шанс получить удар навстречу был слишком высок. На третьей минуте начался опасный для Штыркова размен, после чего Уральский Халк благоразумно бросился в борьбу. Хадис вроде бы неплохо защищался, но никак не мог сбросить соперника с себя. За минуту с небольшим до гонга Ибрагимов всё-таки выбрался и попытался забрать концовку, которая, впрочем, получилась скорее равной.

Второй раунд начался с размашистых ударов Хадиса. Иван неплохо защищался, в ответ тоже выкидывал руки, но его оппонент выглядел предпочтительнее. Оба спортсмена постепенно замедлялись — удары становились медленнее, количество попаданий сокращалось. На четвёртой минуте бойцы сцепились у сетки, где Ибрагимову удался хороший перевод, но без достойного продолжения. Хадис уставал намного быстрее, перед вторым перерывом он уже еле ходил.

Всё должен был решить третий раунд. Штырков сохранил больше сил и выполнял тренерскую установку — не торопился, постепенно обрабатывая обессилевшего оппонента. Хадис совершил неудачный проход в ноги, после которого уже просто выживал под градом ударов Уральского Халка. На второй минуте рефери остановил бой, объявив победу Штыркова! Иван выигрывает сложнейший поединок, а Ибрагимову стоит поработать над собственной выносливостью.