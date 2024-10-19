PFL Super Fights — Battle of the Giants: возвращение Нганну в MMA обернётся провалом? LIVE

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно точно будет приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки возвращается в клетку. Его соперником станет Ренан Феррейра.
В соглавном событии вечера в клетку выйдут девушки. Свой поединок проведут Крис Сайборг Жустино и Ларисса Пачеко. Экс-чемпионка UFC и действующая чемпионка Bellator в полулёгком весе встретится с победительницей сезонов PFL в двух дивизионах. Бразильянки обещают показать зрелищный бой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🥊 Фрэнсис Нганну рассказал о своих планах после боя с Ренаном Феррейрой
«У меня определённо есть планы по возвращению в бокс. Это ещё не конец. Но сейчас я не хочу об этом говорить, потому что мне предстоит подраться по правилам MMA, а там может случиться всё что угодно. Можно получить травму. Так что до боя я не буду строить планы или обсуждать бокс», — приводит слова Нганну MMA Fighting.
🤯 Фрэнсис Нганну оценил бойцовские навыки Алекса Перейры
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну оценил бойцовские навыки действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.
«Алекс — очень жёсткий парень. У него действительно тяжёлые руки. Если ты оказываешься напротив, то ничего хорошего тебя не ждёт. Плюс он довольно габаритный парень и представляет собой серьёзную угрозу в октагоне. Идя на бой, Алекс словно говорит: «Я собираюсь съесть тебя», — сказал Нганну в интервью на YouTube-канале BS w/ Jake Paul.
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«[Первый это] Ислам Махачев. Он реально первый номер в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Сейчас удивлю сказав, что следующим будет Том Аспиналл, а не Джон Джонс. [Такой выбор я сделал] просто потому, что Том активен, а Джон не дерётся. [Третьим] я считаю [должен быть] Шон О'Мэлли, который может недостатки технические компенсировать эпатажным видом. Я бы сказал, что четвёртым является Фрэнсис Нганну. Поскольку его никто так и не обыграл. Он ушёл непобеждённым, а также попробовал себя в боксе. И, как мне кажется, пятым является Алекс Перейра. Ему удалось перепрофилироваться из кикбоксинга, стать двойным чемпионом и очень медийной личностью», — сказал Камил в интервью на YouTube-канале BreadMFL.
😏 Нганну: я не возвращаюсь в MMA, потому что никуда не уходил
«Я не возвращаюсь в MMA, потому что я никуда не уходил. Прошедшие бои — исключение. У меня 20 лет была мечта, и я её осуществил.
Ренан прекрасный боец, я не один год наблюдаю за ним. Я следил за ним и призывал людей к тому же. Он уникален, атлетичен, однако его размеры не впечатляют меня так, как его навыки», — приводит слова Нганну BBC.
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«Мог ли Нганну сохранить свои навыки? Конечно, мог. Я думаю, с его навыками ничего не произошло, никуда они не делись, он выйдет и проведёт хороший бой. Тем более если учесть, что Ренан Феррейра – ударник и бой будет в стойке. Думаю, никаких проблем он не испытает», — сказал Немков в интервью MMA.Metaratings.ru.
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«В последнее время очень много кто мне бросает вызовы. Я хочу сказать, что Фёдор Емельяненко — боец, которого я действительно уважаю. Но сейчас я сосредоточен на Ренане Феррейре. И только после этого боя мы сможем поговорить о том, что может произойти, а что нет», — приводит слова Нганну Dailymail.
Где смотреть турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants
Посмотреть турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
❌ Фрэнсис Нганну рассказал, когда завершит карьеру
«У меня есть желание вернуться в бокс. Очевидно, у меня осталась пара боёв в MMA и боксе. Мне исполнилось 38 лет, и я скажу, что завершу карьеру, когда мне будет 41 или 42 года. Это может произойти и в 40 лет, но в исключительном случае. Я хочу насладиться временем в клетке и ринге, станцевать последний танец и уйти», — приводит слова Нганну издание MMAJunkie.
Дата и время турнира PFL Super Fights — Battle of the Giants
Турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants состоится 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena». Он начнётся в 20:30 по московскому времени.
😱 Фрэнсис Нганну: Ренан Феррейра — ухудшенная версия меня
«Феррейра — это очень талантливый и атлетичный боец. У него огромный арсенал ударов, он очень умный боец, но во всём мне немного уступает. Я бы назвал его своей ухудшенной версией», — приводит слова Нганну Sportskeeda.
Полный кард турнира PFL Super Fights — Battle of the Giants
- Фрэнсис Нганну (17-3) — Ренан Феррейра (13-3);
- Крис Сайборг Жустину (27-2) — Ларисса Пачеко (23-4);
- Джонни Эблин (15-0) — Фабиан Эдвардс (13-3);
- Хусейн Кадимагомаев (11-1) — Зафар Мохсен (13-4);
- Эй Джей Макки (22-1) — Пол Хьюз (12-1);
- Рауфеон Стотс (20-2) — Маркос Брено (15-3);
- Маккашарип Зайнуков (15-4) — Дерек Сандерс (9-4);
- Ибрагим Ибрагимов (7-0) — Начо Кампос (5-0);
- Мостафа Рашед Нада (9-3) — Ахмед Сами (11-4);
- Тарик Исмаил (8-1) — Таха Бендауд (3-0).