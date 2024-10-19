Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: наследник Кости сражается за пояс с россиянином. LIVE

В ночь на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе.
Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO.
Интересно, что в рейтинге IBF Цзю не является первым номером, и ему планировали устроить претендентский бой с Эриксоном Лубином, но в итоге тот отказался биться, и Тим получил титульный шанс.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🙌 «Выше по уровню на три головы». Власов – о потенциальном поединке Цзю и Кроуфорда
Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, россиянин Максим Власов высказался о шансах в потенциальном бою Тимофея Цзю и Теренеса Кроуфорда.
«Тиму не стоило смотреть за спину Фундоре. После таких вещей ты морально расслабляешься. Лучше сосредоточиться на конкретном бое и сопернике, а потом уже выстраивать дальнейшие планы. Конечно, кто-то делает это наигранно, но лучше этого не делать. Потенциальный бой с Кроуфордом? Шансов у Тима очень мало. Чисто технически Кроуфорд выше на три головы», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🧐 Промоутер Муртазалиева: Тим Цзю талантлив, но принимает ненужные удары
Американский промоутер Кэти Дува из Main Events, занимающаяся продвижением действующего обладателя титула IBF россиянина Бахрама Муртазалиева, прокомментировала предстоящую защиту титула Бахрама в поединке с Тимофеем Цзю.
«Я думаю, что для Бахрама это очень выигрышная ситуация. Это тяжёлая битва. Я ни в коем случае не думаю, что это будет лёгкий бой. Но в нём можно и нужно победить. Бахрам настолько мотивирован, как и против [Джека] Кулкая. У него был план. Он знал, что собирается сделать, и сделал это. Я думаю, что он подойдёт к бою с Тимом [Цзю] таким же образом.
Я несколько раз смотрела бой Цзю. Бахрам был как минимум в одном из его андеркардов [в марте 2022 года, когда Цзю победил Террелла Гуше]. Я ничего у него не отнимаю. Тим Цзю очень, очень талантлив. Но я думаю, что он принимает ненужные удары. Тим имеет тенденцию идти вперёд. Именно это и делал Кулкай. Так что у Бахрама есть план, как победить Цзю», — приводит слова Дувы издание BoxingScene.
🥊 «Тот же менталитет». Тим Цзю сравнил себя с Флойдом Мейвезером
«Является ли звание двукратного чемпиона мотивацией? Нет-нет… Дело не в этом, дело в желании проводить большие бои и выстраивать наследие. Хочется поставить галочку напротив всех имён.
Люди попадают в зону комфорта, когда побеждают. Они побеждают, а затем шесть-восемь месяцев отдыхают. Что же касается меня, то я не довольствуюсь этим. Я просто хочу большего. Тот же менталитет, что и у Флойда Мейвезера. Он до сих пор дерётся. Да, за деньги, но огонь по-прежнему горит, то же касается и меня», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.
🗣 «Я сначала думаю». Тим Цзю сказал, чем отличается от брата Никиты
Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о младшем брате Никите Цзю, начавшем профессиональную карьеру в 2022 году.
«Знаете, какая главная разница между нами в жизни? Я сначала подумаю, а потом сделаю. А Никита сначала сделает, а потом подумает. В ринге всё точно так же. Но поэтому он и дарит яркие моменты», — приводит слова Цзю издание The Ring.
Где смотреть турнир с главным боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
Прямая трансляция турнира пройдёт на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🧠 Тим Цзю назвал ценнейший урок, который вынес из поражения от Фундоры
«Думаю, что ценнейшим уроком было умение перестраиваться после неприятности [рассечения]. Важно быть способным сказать себе: «Хорошо, произошло непоправимое, продолжаем». Нужно переключиться. Да, это непросто сделать, но это возможно», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.
Дата и время турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
Турнир состоится в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял». Боксёрский вечер стартует в 04:00 по московскому времени.
🚨 Турки Аль аш-Шейх рассказал, почему не захотел работать с Тимом Цзю
Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, рассказал о причинах отказа сотрудничества с австралийским боксёром-профессионалом русского происхождения, выступающим в первой средней и в средней весовых категориях, Тимофеем Цзю.
«Это явно не окончательный разрыв сотрудничества. Наши люди из «Сезона в Рияде». пытались связаться с ним перед турниром в Лос-Анджелесе. И у нас был диалог, мы подписали контракт. Когда он получил травму, моя команда пыталась назначить другой поединок, но случилось нечто странное.
Много людей говорят от его лица, и каждый из них говорит, что именно он представляет бойца. Это вводит нас в заблуждение. Мы назначили им встречу в Лас-Вегасе на прошлой неделе, и они подтвердили её. Они заверили, что они именно те люди, которые ответственные за Тима Цзю, но после этого они исчезли. Потом сказали, что это не те люди, есть другие. И это меня беспокоит — вся вот эта ситуация. Мы не можем сотрудничать с подобным бойцом», — заявил Турки в эфире Stomping Ground.
Полный кард турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
- Бахрам Муртазалиев — Тимофей Цзю;
- Йоэнис Тельес — Йохан Гонсалес;
- Сесар Тапиа — Эндри Сааведра;
- Джоксан Бланко — Анхель Ильярраса;
- Дамазион Ванхутер — Носа Нехикаре;
- Дайньер Перо — Уилли Джейк-младший;
- Карлос Джексон — Райан Ли Аллен.