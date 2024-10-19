«В команде Бивола непонятный бардак». Интервью с абсолютным чемпионом Бетербиевым

Меньше недели назад Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола в драматичном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Казалось бы, после такого испытания возрастной спортсмен должен неторопливо восстанавливаться, но Артур сразу отправился на родину — в Россию. Там Бетербиев очень активен: посетил турнир IBA, встретился с болельщиками и заглянул в Центр прогресса бокса. Именно там мы встретились с нашим прославленным чемпионом и поговорили обо всём самом интересном. В том числе обсудили вероятность того, что организация IBF может забрать у Артура свой пояс, если тот откажется драться с обязательным претендентом.

— Насколько принципиальным вы считаете вопрос титула IBF, думаете ли об обязательной защите?

— Меня пока ещё никто не обязывал защитить титул, какие-то разговоры идут. Посмотрим, что говорят и предлагают, есть ли какие-то ультиматумы. Пока это чисто интернетные вбросы, со мной никто не связывался, ни IBF, ни моя команда.

— Организация настаивает на ней, готовы ли освободить пояс, лишившись звания абсолютного чемпиона мира?

— Будем смотреть.

— То есть такая вероятность есть?

— Да, посмотрим.

— Кто первым поздравил с победой за пределами камер?

— Рамзан (Кадыров. — Прим. «Чемпионата») поздравил, от родных и близких много сообщений пришло, с мамой поговорил. Я люблю до боя и после него созваниваться с ней, чтобы она успокоилась, сказать ей, что всё хорошо.

— Насколько ценной считаете поддержку Кадырова?

— Он с юности поверил в меня, что я стану хорошим боксёром, чего-то добьюсь. Он поддерживал меня всё это время. Конечно, это очень ценно и круто. Благодарен ему за всё.

— Вы понимаете, почему он в вас поверил?

— Наверное, вы думаете, что я один такой. Я много раз был на боксёрских шоу и ММА, он очень сильно любит спорт, он фанат. Конечно, особенно внимательно относится к своим спортсменам, к тем, кто у нас в республике. Эта поддержка очень нужна, он мотивирует.

— Что он говорит о ваших выступлениях?

— По-разному. Перед ним я боксировал в последний раз в 2004 году, он сидел на трибунах. Вот и сейчас тоже. Это очень волнительно, переживаешь что-то не так сделать. Но он подбадривает, сейчас делал подсказки практически такие же, как и моя команда. Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта.

— Переход в другую весовую категорию означает обязательную цель во второй абсолют? Или вы будете удовлетворены несколькими поясами?

— Посмотрим, потому что я не один в поле. Мне надо обсудить с командой, принять правильное решение. Пообщаться со специалистами, близкими и друзьями. Я буду собирать консилиум (смеётся).

— Есть мечта стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях?

— Такой мечты нет, но почему бы и не сделать это? Попробовать же можно.

— Не ощущалось ли отголосков травмы во время боя?

— Эта травма больше беспокоила во время подготовки, потому что там большие нагрузки. А во время боя она меня не беспокоила.

— Вы сказали, что были недовольны собой, в чём именно видите главные проблемы?

— Думаю, это последствия травмы и операции, которая была буквально три-четыре месяца назад. Как бы я ни хотел, ни подходил профессионально к этому, всё равно даёт о себе знать.

— После боя вы лишились идеального процента нокаутов. Обращаете ли на это внимание, важно для вас?

— Поверьте, я сплю спокойно (улыбается).

— Не хотели во время боя рискнуть?

— Вообще такого не было.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

— Что испытывали в момент объявления первого в профессиональной карьере решения?

— Это то, что у меня никогда не было. Какая-то боязнь была, мы же не знаем, что в записках у судей. Был неспокойный момент ожидания.

— Как отреагировали на новости об апелляции со стороны команды Бивола? Удивились ли вы тому, какое решение они приняли?

— У них там какой-то очень непонятный бардак. Всё это раздули из пустого места. У меня есть некоторые мысли, для чего они это делают, но я их озвучу чуть попозже.

— Бивол сказал, что у Канело более сильный одиночный удар, чем у вас. Что думаете на этот счёт?

— Ничего об этом не думаю. Мне это неинтересно.

— На что потратите гонорар с боя с Биволом? Есть ли уже планы в этом направлении?

— Пока не знаю, посмотрим. Главное, всё грамотно сделать.

— Насколько задевает, что Турки Аль аш-Шейх успел поздравить Бивола с победой до объявления решения?

— Это его личное мнение. Турки имеет право делать что хочет и болеть за кого хочет. Меня это не задело.

— Удивились ли вы, что Дима часто шёл в размены, учитывая вашу нокаутирующую мощь?

— Были моменты, где он как-то пытался пойти, но это длилось недолго. Меня это никак не сбило.

— Есть мнение, что это могло быть что-то нервное от непонимания, что делать.

— Скорее всего, так и было.

— Джервонта Дэвис высказался о вас оскорбительно. Есть ли желание поговорить с ним, спросить за оскорбления?

— Это кто такой? Боксёр? Я не знаю его.

Джервонта Дэвис Фото: Getty Images

— Отдыхать и восстанавливаться планируете в России?

— Уже отдыхаю, сейчас приехал в Центр прогресса бокса, попарился. Здесь такая баня хорошая. После боя уже хотел потренироваться, но сегодня, наверное, не потренируюсь, хотя пришёл с вещами. Первая тренировка будет завтра, начну бегать. Ровно неделя пройдёт с момента боя. Наверное, восстановительный процесс будет в России. Очень хочется потренироваться, но мне без разницы, где это будет. Главное — зал найти.

— Вы уже заявляли о желании провести бой по MMA, говорили, что вам это было бы интересно. Осталось ли желание?

— Нет, в тот день я побегал, у меня было хорошее настроение. После плотного обеда сказал об этом несколько слов. Нет, не хочется.

— Вы разговаривали об этом с Сен-Пьером.

— Да, но я не буду это делать. Спарринга с Исламом Махачевым ждать не стоит.