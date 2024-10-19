«В команде Бивола непонятный бардак». Интервью с абсолютным чемпионом Бетербиевым

Меньше недели назад Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола в драматичном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Казалось бы, после такого испытания возрастной спортсмен должен неторопливо восстанавливаться, но Артур сразу отправился на родину — в Россию. Там Бетербиев очень активен: посетил турнир IBA, встретился с болельщиками и заглянул в Центр прогресса бокса. Именно там мы встретились с нашим прославленным чемпионом и поговорили обо всём самом интересном. В том числе обсудили вероятность того, что организация IBF может забрать у Артура свой пояс, если тот откажется драться с обязательным претендентом.
— Насколько принципиальным вы считаете вопрос титула IBF, думаете ли об обязательной защите?
— Меня пока ещё никто не обязывал защитить титул, какие-то разговоры идут. Посмотрим, что говорят и предлагают, есть ли какие-то ультиматумы. Пока это чисто интернетные вбросы, со мной никто не связывался, ни IBF, ни моя команда.
— Организация настаивает на ней, готовы ли освободить пояс, лишившись звания абсолютного чемпиона мира?
— Будем смотреть.
— То есть такая вероятность есть?
— Да, посмотрим.
— Кто первым поздравил с победой за пределами камер?
— Рамзан (Кадыров. — Прим. «Чемпионата») поздравил, от родных и близких много сообщений пришло, с мамой поговорил. Я люблю до боя и после него созваниваться с ней, чтобы она успокоилась, сказать ей, что всё хорошо.
— Насколько ценной считаете поддержку Кадырова?
— Он с юности поверил в меня, что я стану хорошим боксёром, чего-то добьюсь. Он поддерживал меня всё это время. Конечно, это очень ценно и круто. Благодарен ему за всё.
— Вы понимаете, почему он в вас поверил?
— Наверное, вы думаете, что я один такой. Я много раз был на боксёрских шоу и ММА, он очень сильно любит спорт, он фанат. Конечно, особенно внимательно относится к своим спортсменам, к тем, кто у нас в республике. Эта поддержка очень нужна, он мотивирует.
— Что он говорит о ваших выступлениях?
— По-разному. Перед ним я боксировал в последний раз в 2004 году, он сидел на трибунах. Вот и сейчас тоже. Это очень волнительно, переживаешь что-то не так сделать. Но он подбадривает, сейчас делал подсказки практически такие же, как и моя команда. Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта.
— Переход в другую весовую категорию означает обязательную цель во второй абсолют? Или вы будете удовлетворены несколькими поясами?
— Посмотрим, потому что я не один в поле. Мне надо обсудить с командой, принять правильное решение. Пообщаться со специалистами, близкими и друзьями. Я буду собирать консилиум (смеётся).
— Есть мечта стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях?
— Такой мечты нет, но почему бы и не сделать это? Попробовать же можно.
— Не ощущалось ли отголосков травмы во время боя?
— Эта травма больше беспокоила во время подготовки, потому что там большие нагрузки. А во время боя она меня не беспокоила.
— Вы сказали, что были недовольны собой, в чём именно видите главные проблемы?
— Думаю, это последствия травмы и операции, которая была буквально три-четыре месяца назад. Как бы я ни хотел, ни подходил профессионально к этому, всё равно даёт о себе знать.
— После боя вы лишились идеального процента нокаутов. Обращаете ли на это внимание, важно для вас?
— Поверьте, я сплю спокойно (улыбается).
— Не хотели во время боя рискнуть?
— Вообще такого не было.
Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев
Фото: Mark Robinson/Getty Images
— Что испытывали в момент объявления первого в профессиональной карьере решения?
— Это то, что у меня никогда не было. Какая-то боязнь была, мы же не знаем, что в записках у судей. Был неспокойный момент ожидания.
— Как отреагировали на новости об апелляции со стороны команды Бивола? Удивились ли вы тому, какое решение они приняли?
— У них там какой-то очень непонятный бардак. Всё это раздули из пустого места. У меня есть некоторые мысли, для чего они это делают, но я их озвучу чуть попозже.
— Бивол сказал, что у Канело более сильный одиночный удар, чем у вас. Что думаете на этот счёт?
— Ничего об этом не думаю. Мне это неинтересно.
— На что потратите гонорар с боя с Биволом? Есть ли уже планы в этом направлении?
— Пока не знаю, посмотрим. Главное, всё грамотно сделать.
— Насколько задевает, что Турки Аль аш-Шейх успел поздравить Бивола с победой до объявления решения?
— Это его личное мнение. Турки имеет право делать что хочет и болеть за кого хочет. Меня это не задело.
— Удивились ли вы, что Дима часто шёл в размены, учитывая вашу нокаутирующую мощь?
— Были моменты, где он как-то пытался пойти, но это длилось недолго. Меня это никак не сбило.
— Есть мнение, что это могло быть что-то нервное от непонимания, что делать.
— Скорее всего, так и было.
— Джервонта Дэвис высказался о вас оскорбительно. Есть ли желание поговорить с ним, спросить за оскорбления?
— Это кто такой? Боксёр? Я не знаю его.
Джервонта Дэвис
Фото: Getty Images
— Отдыхать и восстанавливаться планируете в России?
— Уже отдыхаю, сейчас приехал в Центр прогресса бокса, попарился. Здесь такая баня хорошая. После боя уже хотел потренироваться, но сегодня, наверное, не потренируюсь, хотя пришёл с вещами. Первая тренировка будет завтра, начну бегать. Ровно неделя пройдёт с момента боя. Наверное, восстановительный процесс будет в России. Очень хочется потренироваться, но мне без разницы, где это будет. Главное — зал найти.
— Вы уже заявляли о желании провести бой по MMA, говорили, что вам это было бы интересно. Осталось ли желание?
— Нет, в тот день я побегал, у меня было хорошее настроение. После плотного обеда сказал об этом несколько слов. Нет, не хочется.
— Вы разговаривали об этом с Сен-Пьером.
— Да, но я не буду это делать. Спарринга с Исламом Махачевым ждать не стоит.