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Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю, 19 октября 2024 года, бокс, карьера Тимофея Цзю, трэш-ток, гонорары, дата и время боя

Тима Цзю обвинили в «излишней болтовне». Но так работает профессиональный бокс
Сергей Сорокин
Тимофеея Цзю обвинили в «излишней болтовне»
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Наследник Кости отлично понимает, как нужно продавать свои поединки.

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Начало турнира запланировано на 4:00 мск. Главным событием станет титульный поединок в первом среднем весе. Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

Стоит отметить, что наследника Кости часто упрекают в «болтовне». Бахрам – далеко не первый соперник, который пытается поддеть Тима из-за этого. Вот только кажется, что Цзю делает всё абсолютно правильно, идеально пользуется этим «оружием».

На пути наследника нашего легендарного чемпиона — россиянин:
Возвращение сына Кости после болезненного поражения. Где смотреть бой Муртазалиев — Цзю
Возвращение сына Кости после болезненного поражения. Где смотреть бой Муртазалиев — Цзю

Муртазалиев решил высказаться о предстоящем сопернике. И назвал Тима «самым распиаренным именем в боксе». Видимо, Бахрам хотел напомнить, что отец австралийца Костя – легендарный российский чемпион. И с самого начала к карьере Тимофея приковано повышенное внимание из-за персоны папы. Цзю не стал молчать и ответил на выпад: «Я здесь исключительно для того, чтобы показать, что я на уровень выше, вот и всё. Я слышу об этом с начала карьеры. Ничего нового. Люди продолжают говорить. Пара соперников была уважительна, после чего появляется ещё один, и всё повторяется, ещё больше чуши. Имеем то, что имеем. Что я могу с этим поделать?»

Тимофеей Цзю

Тимофеей Цзю

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Стоит отметить, что Тим действительно всегда на слуху. И это вовсе не связано с тем, кем был для мира профессионального бокса его отец. Во-первых, наследник Кости очень активен. Австралиец практически не простаивает, постоянно выходит в ринг, соглашаясь практически на любые вызовы. Поэтому не позволяет болельщикам и экспертам забывать своё имя. Во-вторых, у Тима яркий стиль, который часто приводит к красивым досрочным победам. А фанаты очень любят такую манеру, воспринимают её с большим восторгом. В-третьих, нельзя не отметить невероятный характер Тимофея. В последнем бою сын Кости буквально истекал кровью, но терпел и бился до самого конца.

А главное, Тим действительно научился отлично «разговаривать» с прессой и с соперниками. К сожалению, далеко не все боксёры понимают, что именно это – лучший способ продавать свои поединки, всегда оставаться на пике внимания. И часто пресс-конференции превращаются в простую формальность. Там оппоненты перебрасываются стерильными фразами, практически не пытаются разогреть зрительский интерес до предела. Но это не касается Тимофея. Наследник Кости не лезет за словом в карман. Он сначала поддевает оппонентов в социальных сетях или в прессе, а затем выводит на конфликт при личных столкновениях.

Тимофеей Цзю

Тимофеей Цзю

Фото: Brendon Thorne/Getty Images

На этом фоне Бахрам выглядит откровенно блёкло. Муртазалиев предпочитает доказывать всё в ринге, о чём он не раз упоминал. Но современному боксу давно этого мало. Индустрия единоборств во многом выстроена на умении вести трэш-ток. И многие парни добиваются больших успехов, даже не обладая невероятным талантом или мастерством. Напротив, зачастую техничные и очень подкованные бойцы остаются в «тени», поскольку не умеют грамотно позиционировать себя на публике, буквально выбивать топовые поединки. Поэтому сейчас ценятся спортсмены, которые готовы давать болельщикам именно то, чего они так хотят.

Даже подсказки в углу старший сын Кости получает на русском языке:
«Когда ты заходишь в дом Цзю, видишь Советский Союз». Тим — австралиец, но близок нам
«Когда ты заходишь в дом Цзю, видишь Советский Союз». Тим — австралиец, но близок нам

Большой вопрос вызывает то, кто именно будет более интересен российской публике и у кого более внушительная фанатская база. Бахрам – наш непобеждённый соотечественник. Но складывается ощущение, что больше фанатов именно на стороне сына Кости. У Тима есть прекрасная возможность доказать, что он способен не только «болтать», но и крушить оппонентов в ринге.

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