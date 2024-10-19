Тима Цзю обвинили в «излишней болтовне». Но так работает профессиональный бокс

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Начало турнира запланировано на 4:00 мск. Главным событием станет титульный поединок в первом среднем весе. Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO.

Стоит отметить, что наследника Кости часто упрекают в «болтовне». Бахрам – далеко не первый соперник, который пытается поддеть Тима из-за этого. Вот только кажется, что Цзю делает всё абсолютно правильно, идеально пользуется этим «оружием».

Муртазалиев решил высказаться о предстоящем сопернике. И назвал Тима «самым распиаренным именем в боксе». Видимо, Бахрам хотел напомнить, что отец австралийца Костя – легендарный российский чемпион. И с самого начала к карьере Тимофея приковано повышенное внимание из-за персоны папы. Цзю не стал молчать и ответил на выпад: «Я здесь исключительно для того, чтобы показать, что я на уровень выше, вот и всё. Я слышу об этом с начала карьеры. Ничего нового. Люди продолжают говорить. Пара соперников была уважительна, после чего появляется ещё один, и всё повторяется, ещё больше чуши. Имеем то, что имеем. Что я могу с этим поделать?»

Тимофеей Цзю Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Стоит отметить, что Тим действительно всегда на слуху. И это вовсе не связано с тем, кем был для мира профессионального бокса его отец. Во-первых, наследник Кости очень активен. Австралиец практически не простаивает, постоянно выходит в ринг, соглашаясь практически на любые вызовы. Поэтому не позволяет болельщикам и экспертам забывать своё имя. Во-вторых, у Тима яркий стиль, который часто приводит к красивым досрочным победам. А фанаты очень любят такую манеру, воспринимают её с большим восторгом. В-третьих, нельзя не отметить невероятный характер Тимофея. В последнем бою сын Кости буквально истекал кровью, но терпел и бился до самого конца.

А главное, Тим действительно научился отлично «разговаривать» с прессой и с соперниками. К сожалению, далеко не все боксёры понимают, что именно это – лучший способ продавать свои поединки, всегда оставаться на пике внимания. И часто пресс-конференции превращаются в простую формальность. Там оппоненты перебрасываются стерильными фразами, практически не пытаются разогреть зрительский интерес до предела. Но это не касается Тимофея. Наследник Кости не лезет за словом в карман. Он сначала поддевает оппонентов в социальных сетях или в прессе, а затем выводит на конфликт при личных столкновениях.

Тимофеей Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

На этом фоне Бахрам выглядит откровенно блёкло. Муртазалиев предпочитает доказывать всё в ринге, о чём он не раз упоминал. Но современному боксу давно этого мало. Индустрия единоборств во многом выстроена на умении вести трэш-ток. И многие парни добиваются больших успехов, даже не обладая невероятным талантом или мастерством. Напротив, зачастую техничные и очень подкованные бойцы остаются в «тени», поскольку не умеют грамотно позиционировать себя на публике, буквально выбивать топовые поединки. Поэтому сейчас ценятся спортсмены, которые готовы давать болельщикам именно то, чего они так хотят.

Большой вопрос вызывает то, кто именно будет более интересен российской публике и у кого более внушительная фанатская база. Бахрам – наш непобеждённый соотечественник. Но складывается ощущение, что больше фанатов именно на стороне сына Кости. У Тима есть прекрасная возможность доказать, что он способен не только «болтать», но и крушить оппонентов в ринге.