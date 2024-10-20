Гонял кубинца весь бой, но проиграл. Владимир Шишкин не смог стать чемпионом мира

19 октября в Германии состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира прошёл титульный поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе между российским непобеждённым боксёром Владимиром Шишкиным и непобеждённым кубинцем Уильямом Скаллом.

Титул IBF, как и три других пояса второго среднего веса, принадлежал Саулю Альваресу – абсолютному чемпиону мира в этой весовой категории. Однако Канело, как известно, подходит к выбору соперников своеобразно, поэтому в очередной раз, когда мексиканец проигнорировал требование IBF провести защиту пояса против претендента организации Уильяма Скалла, Альвареса просто лишили пояса. Титул сделали вакантным, а оспорить его должны были два небитых претендента, первый и второй номера рейтинга – Скалл и Шишкин.

33-летний Владимир Шишкин – уроженец Саратовской области. За плечами Владимира солидная любительская карьера, правда, достичь каких-то серьёзных высот в любителях ему не удалось. В 2016 году он дебютировал в профессионалах, уже в шестом поединке завоевал первый локальный титул – WBA Asia. Дальше Шишкин перебрался в США, где и продолжил свою карьеру. На данный момент рекорд российского боксёра – 16-0, при этом 10 поединков он выиграл досрочно. За полноценный титул чемпиона мира он боксировал впервые.

Как, собственно, и его соперник – Уильям Скалл. Кубинец на год младше Шишкина, но дебютировал в профессионалах также в 2016 году. Начинал карьеру Уильям в Аргентине, после этого перебрался в Германию, где провёл большинство своих боёв. На счету Скалла 22 поединка, во всех одержаны победы, девять – нокаутом.

Стартовые раунды боксёры взяли для пристрелки. Шишкин владел территориальным преимуществом, оказывал давление, постоянно напирал на кубинца и много работал передней рукой. Скалл отлично двигался на ногах, не застаивался и периодически взрывался ответными атаками. Уильям неплохо действовал вторым номером, демонстрировал хорошую скорость рук. Владимир искал моменты, чтобы зажимать соперника в углах или у канатов, но Скалл редко предоставлял такие возможности.

Картина боя не менялась и к середине поединка. Владимир по-прежнему оказывал давление, постоянно шёл вперёд, выбрасывал джеб и пробивал по корпусу, а если получалось зажать Скалла, то следовала серия мощных ударов. Уильям же продолжал эффективно работать вторым номером, наказывал россиянина за ошибки, а также частенько срывал подготовку атак Шишкина своими встречными быстрыми атаками. Все раунды в первой половине боя были примерно одинаково близкие, отдать предпочтение можно было как в одну, так и в другую сторону.

Похожий рисунок боя сохранился и в стартовых раундах второй половины. Уильям демонстрировал в ринге классический кубинский любительский бокс: отличную работу на ногах и скорость. При этом Шишкин не изменял себе, продолжал напирать, заставлял соперника постоянно пятиться. В девятом раунде Скалл стал меньше отступать, и это приносило ему неплохие моменты в атаке — несколько раз Уильям неплохо достал россиянина. Стал раскрываться поединок в заключительных раундах, больше боксёры шли в размены, причём каждый доносил хорошие попадания.

Скалл действительно изменил тактику, сохранил на концовку больше сил и стал в моментах действовать первым номером, практически перестал отступать. Шишкин старался вернуть прессинг в двух заключительных раундах, но стал сильно уступать кубинцу в скорости, чем Скалл пользовался и доставал россиянина как с дистанции, так и с близкого расстояния. В 12-м раунде Шишкин сумел выбить у соперника капу, пытался Владимир забрать концовку активностью, Скалл же, казалось, был уверен в своей победе по очкам и где-то откровенно убегал от россиянина.

В итоге неоднозначный и близкий поединок двух непобеждённых претендентов на пояс прошёл всю дистанцию. 115-113, 116-113, 116-112 — все три судьи отдали предпочтение кубинскому боксёру, который стал новым чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе.