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Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра, 19 октября 2024 года, MMA, PFL Super Fights, кто победил, результат боя, исход поединка

Идеальное возвращение Нганну. Хищник за две минуты вырубил громадного бразильца
Сергей Сорокин
Фрэнсис Нганну
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Фрэнсис играючи расправился с чемпионом и удачно дебютировал в PFL.

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» прошёл большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно было приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки вернулся в клетку. Его соперником стал Ренан Феррейра. Одни ждали возвращение Хищника с нетерпением, другие – с опасением. Но поединок дал ответы на все вопросы, которые скопились вокруг фигуры бывшего чемпиона UFC.

Собрали все самые интересные события турнира:
PFL Super Fights — Battle of the Giants: лёгкая победа! Нганну растёр Феррейру
Live
PFL Super Fights — Battle of the Giants: лёгкая победа! Нганну растёр Феррейру

Нганну подходил к поединку с профессиональным рекордом 17-3. Он рассчитывал продемонстрировать все свои лучшие качества, поскольку на протяжении длительного времени не выходил в клетку. А во время паузы дважды успел выступить в боксе. Правда, переход в новую дисциплину сложно назвать удачным. Фрэнсис уступил дважды – проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Феррейра выходил на самый важный бой в карьере со статистикой в 11 побед при четырёх поражениях. Но его опасность крылась в том, что 10 раз бразилец финишировал соперников досрочно.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

С самого начала поединка Нганну начал работать максимально активно. Ренан старался не застаиваться, отвечать собственными уверенными выпадами. Фрэнсис не стал особенно церемониться с оппонентом и просто перевёл дело на настил. Первый же тейкдаун оказался успешным. После этого поединок начал принимать вязкий характер. Пока Феррейра не попытался поймать Нганну в «треугольник». Но Фрэнсис легко выскользнул из захвата, а затем начал молотить оппонента. Мощнейшие удары полетели по лежащему сопернику.

С первой попытки финишировать оппонента не получилось. Феррейра продемонстрировал характер и попытался уйти из-под огромного количества атак. Но в этот момент Нганну уже почувствовал «вкус крови». И перешёл к брутальному добиванию бразильца. Судья пытался дать Ренану шанс устоять. Но слишком уж мощными получились удары Хищника. Громадный бразилец просто отключился, перестал оказывать сопротивление. В этот момент рефери окончательно понял, что необходимо срочно останавливать поединок, чтобы сохранить Феррейре здоровье.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

Возвращение Нганну получилось действительно триумфальным. Хищник очень легко расправился с оппонентом, сняв все вопросы о своей форме. И рассказал, что подготовка была крайне непростой: «Это было очень тяжело. Он очень крутой, очень сильный. Несколько последних дней были трудными. Не могу сказать, что у меня на 100% получалось быть сильным. Но я пытался. У меня мало о чём получалось думать. Только о моём ребёнке. Самым сложным было именно преодоление ментальных рамок. Я понимал это, когда ходил в зал. Хочу поблагодарить мою команду. Я работал над тем, что вы увидели в клетке. Моя команда и моя семья поддерживали меня в этой авантюре».

Хищник вернулся в смешанные единоборства победой, но может не задержаться на долгий срок. На вопрос о будущем Фрэнсис ответил довольно уклончиво. Видимо, пока не решил, где именно хочет совершить следующий шаг – в MMA или боксе.

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