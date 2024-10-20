Избиение звезды. Цзю упал пять раз и сенсационно проиграл Муртазалиеву

Можно бесконечно попрекать Тимофея Цзю громкой фамилией его отца, которая, безусловно, помогала сыну подниматься к вершинам профессионального бокса. Но за последние годы Тим доказал, что он действительно отличный боксёр и, что немаловажно, обладает крепким спортивным характером. После сенсационного поражения от Себастьяна Фундоры сын Кости Цзю не стал громко жаловаться на роковую сечку, которая помешала ему победить, а просто продолжил работу. Вместо гонки за громкими именами Тим решил снова пойти за поясами — и начал с Бахрама Муртазалиева.

Непобеждённый россиянин как раз владел титулом IBF в первом среднем весе. Муртазалиев завоевал вакантный пояс всего полгода назад, эффектно нокаутировав Джека Кулкая. Несмотря на статус чемпиона, Бахрам оставался тёмной лошадкой для многих поклонников бокса: хотя россиянин провёл на профессиональном ринге 22 поединка, с действительно большими звёздами он не дрался никогда. Большой, выносливый, с нокаутирующим ударом — но как Муртазалиев будет выглядеть в схватке против топового соперника? Сегодня мы это узнали.

Парни выходили на ринг с абсолютно разными выражениями лиц. Обладатель пояса выглядел напряжённым, претендент, напротив, казался максимально расслабленным и даже улыбался. Но уже в первом раунде оба начали работать максимально жёстко: Бахрам больше действовал сериями, а его оппонент выкидывал жёсткие одиночные удары. Оба хорошо попадали — парни обещали показать хороший бой и делали это. Муртазалиев бил точнее и выглядел нацеленным на нокаут, у Цзю, по традиции, проседала защита.

А во втором раунде началась сенсация. Тимофей пошёл в очередной размен и внезапно упал в нокдаун, наткнувшись на правый кросс! Цзю поднимался не очень быстро — падение явно было не случайным. Как только австралиец поднялся, чемпион бросился его добивать. Вместо того, чтобы переждать опасную ситуацию в клинче, претендент решил рубиться — и упал ещё раз. Встал, пошёл вперёд и перед самым гонгом упал в третий раз. Муртазалиев делал свою работу великолепно, разбивая плывущего соперника мощными и разнообразными ударами.

Перед третьим раундом казалось, что всё кончено. Претендента даже осмотрел врач, настолько он плохо выглядел, но бой разрешили продолжить. Впрочем, ничего не изменилось: Цзю пошёл вперёд, пару раз хорошо попал, но упал в четвёртый нокдаун, а потом и в пятый. Рефери уже собирался останавливать бой, но тут на ринг полетело полотенце. Муртазалиев защищает пояс, а Цзю сенсационно проигрывает! Это большая сенсация. Бахрам добыл главную победу в своей карьере, а вот что будет с карьерой Тима — большой вопрос. Сын Кости терпит второе поражение подряд.