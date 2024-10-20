Почему Цзю проиграл, да ещё и так жутко? Разбираем провал Тимофея

У Тимофея Цзю была красивая история взлёта: сын легендарного Кости, дерущийся в агрессивном и бескомпромиссном стиле, быстро поднимался к главным поясам планеты. Возможно, имя отца действительно помогало молодому боксёру, но в ринге он дрался сам: как итог — чемпионский пояс и победы над очень крепкими ребятами вроде Террела Гуше, Тони Харрисона и Брайана Мендосы. Всё изменил бой с Себастьяном Фундорой, а точнее, жуткая сечка, из-за которой Тимофей не смог выступить в полную силу и потерпел первое поражение в карьере.

Впрочем, сын Кости не унывал, ведь никакой трагедии действительно не произошло: да, он проиграл, но в равном бою и по причине травмы. Нужно было постепенно возвращаться к чемпионским поединкам, однако Цзю решил выбрать максимально короткий путь. И выбрал в соперники Бахрама Муртазалиева, попытавшись отобрать у не особо распиаренного россиянина чемпионский пояс IBF. Вот только всё получилось совсем не так, как рассчитывал Тимофей. Обладатель титула буквально деклассировал Цзю — пять раз опрокинул на настил, победив нокаутом в третьем раунде. Почему же Тимофей проиграл?

Первой и главной ошибкой стал выбор соперника. После того как проигрываешь, да ещё и впервые в карьере, лучше размяться на относительно слабом оппоненте. Снова ощутить себя победителем, подраться без большого груза ответственности. Но Цзю решил пойти сложной дорогой — сразу рванул на чемпионский бой с мощным боксёром. Может, Тим недооценил Бахрама? Впрочем, Муртазалиев имел рекорд 22-0 и находился в статусе чемпиона мира по версии IBF. Такого парня вряд ли можно посчитать лёгкой прогулкой.

Стратегия на бой командой Цзю тоже была выбрана максимально странная. Муртазалиев известен как мощный панчер, который особенно сильно проводит стартовые раунды. А вот к раунду восьмому-девятому Бахрам заметно подсаживается, выносливость его слабое место. Собственно, даже Костя Цзю был уверен, что его сын «медленно казнит» соперника. Вот только Тимофей с первых секунд стал лезть в размены, где почти всегда уступал. Уже в первом раунде претендент пропустил пару тяжёлых ударов, почему тренеры не подсказали ему, что нужно замедлить бой, сделать его более вязким?

Претензии к углу Тимофея есть уже давно. Вспомните хотя бы бой с Фундорой, где непрофессионализм катмена стал одной из причин поражения. Но и сам Цзю выглядел в сегодняшнем поединке как бестолковый рубака, а не профессиональный боксёр. Уже после первого нокдауна нужно было трезво оценить свои силы, спрятаться за блоком или в клинче. Тимофей, мягко говоря, не Бетербиев, а действовал так, словно каждый его удар является нокаутирующим. Раз за разом избитый претендент лез в рубку, где добивался лишь локальных успехов, а его превращали в боксёрскую грушу.

Бой с Муртазалиевым нельзя назвать иначе, чем полным провалом. Провалом самого Цзю и его тренерского штаба. Да, Бахрам провёл блестящий бой, но Тимофей был обязан оказать более качественное сопротивление. Он выглядел словно боксёр с минимальным опытом, а не парень, который ещё недавно был чемпионом мира по боксу. Однако не спешите хоронить карьеру старшего сына Цзю. Тимофей — талантливый и очень неглупый парень с огромным потенциалом. Он ещё блеснёт на высшем уровне, нужно только решиться на большие перемены.