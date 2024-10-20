Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра, 19 октября 2024 года, MMA, PFL Super Fights, кто победил, результат боя, исход, Джон Джонс

Ему страшен только Джонс. Нганну слишком скучно в MMA
Сергей Сорокин
Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра
Аудио-версия:
Комментарии
Фрэнсису будет сложно найти себе мотивацию в PFL.

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» прошёл большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно было приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки вернулся в клетку.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

Получилось ярко и сочно! Нганну вышел и просто деклассировал огромного бразильца. Он продемонстрировал, что не собирается доказывать состоятельность только в стойке. Без особенных раздумий Фрэнсис перевёл дело в партер, где буквально забил соперника. За здоровье Ренана было страшно. А Хищник в очередной раз подтвердил, что на две головы выше любого оппонента по своему дивизиону в PFL.

Собрали все самые интересные события турнира:
PFL Super Fights — Battle of the Giants: лёгкая победа! Нганну растёр Феррейру
PFL Super Fights — Battle of the Giants: лёгкая победа! Нганну растёр Феррейру

Конечно, можно поднимать вопросы об уровне оппозиции. Феррейра вряд ли был равным соперником на бумаге. Но нужно понимать, что это всё равно один из лучших бойцов PFL – чемпион. Ренан одерживал красивые победы, выступал на самых громких турнирах организации. Причём неизменно был на ведущих ролях. И на этом фоне такое болезненное поражение лишь добавляет вистов Нганну. Фрэнсису было откровенно скучно в бою против бразильца, результат не должен никого удивлять. Победа Хищника, пожалуй, получилась слишком простой.

Теперь у Нганну, кажется, всего один реальный вариант в PFL. И это именно Вадим Немков. Конечно, за россиянина страшно. Нганну продемонстрировал, что простой вообще не сказался на его кондициях. Хищник вышел в клетку и выглядел просто превосходно, спокойно доминировал. Но это было на фоне Феррейры, чьи проблемы с борьбой известны очень давно. А Немков очень неплохо работает в партере. И такого тотального провала от него ждать не стоит. Напротив, в первом же поединке в PFL россиянин показал, что умеет классно работать «на земле».

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Вот только самому Нганну вряд ли интересен такой поединок. Он ничего глобально не даст Фрэнсису, поэтому вряд ли перебивает по привлекательности предложения, которые поступают из бокса. А ещё нет ощущения, что Нганну хоть немного боится Вадима. Поединки Немкова вряд ли можно назвать яркими. И с оппозицией такого уровня россиянин не встречался никогда. Теперь же придётся выдерживать шквал ударов и справляться с невероятным универсалом. Такого вызова Фрэнсис не испугается. Но и особенного интереса к нему попросту не проявит.

Что же нужно самому Нганну? Возникает ощущение, что только бой с Джоном Джонсом. Это единственный вызов, который действительно может оставить Фрэнсиса в смешанных единоборствах. Бой за звание самого грозного тяжеловеса в истории MMA. Поединок, которого так боится Дана Уайт, который не хочет, чтобы его главную суперзвезду болезненно развенчали. И бой, в котором заинтересованы в Саудовской Аравии. А там умеют устраивать грандиозные шоу на большую публику. В плане денег парней совершенно точно не обидят. Другой вопрос заключается в том, готов ли Джонс рискнуть своим наследием и выйти против такого заряженного Нганну.

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

После поединка с Феррейрой Хищник так и не дал ответа на вопрос о своём будущем. Лишь уклончиво сказал, что собирается принять решение немного позже. И это дало повод вновь думать, что Фрэнсис сделает очередной заход в профессиональный бокс. Там и гонорары «жирнее», и вызовы – интереснее. Главное, подойти к следующему поединку в оптимальном состоянии. Пока профессиональный рекорд Нганну в боксе – 0-2. Не очень хочется, чтобы Фрэнсис запомнился всем как легендарный боец смешанных единоборств, который так и не одержал ни одной победы после перехода в новую дисциплину.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android