Ему страшен только Джонс. Нганну слишком скучно в MMA

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» прошёл большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно было приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки вернулся в клетку.

Получилось ярко и сочно! Нганну вышел и просто деклассировал огромного бразильца. Он продемонстрировал, что не собирается доказывать состоятельность только в стойке. Без особенных раздумий Фрэнсис перевёл дело в партер, где буквально забил соперника. За здоровье Ренана было страшно. А Хищник в очередной раз подтвердил, что на две головы выше любого оппонента по своему дивизиону в PFL.

Конечно, можно поднимать вопросы об уровне оппозиции. Феррейра вряд ли был равным соперником на бумаге. Но нужно понимать, что это всё равно один из лучших бойцов PFL – чемпион. Ренан одерживал красивые победы, выступал на самых громких турнирах организации. Причём неизменно был на ведущих ролях. И на этом фоне такое болезненное поражение лишь добавляет вистов Нганну. Фрэнсису было откровенно скучно в бою против бразильца, результат не должен никого удивлять. Победа Хищника, пожалуй, получилась слишком простой.

Теперь у Нганну, кажется, всего один реальный вариант в PFL. И это именно Вадим Немков. Конечно, за россиянина страшно. Нганну продемонстрировал, что простой вообще не сказался на его кондициях. Хищник вышел в клетку и выглядел просто превосходно, спокойно доминировал. Но это было на фоне Феррейры, чьи проблемы с борьбой известны очень давно. А Немков очень неплохо работает в партере. И такого тотального провала от него ждать не стоит. Напротив, в первом же поединке в PFL россиянин показал, что умеет классно работать «на земле».

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Вот только самому Нганну вряд ли интересен такой поединок. Он ничего глобально не даст Фрэнсису, поэтому вряд ли перебивает по привлекательности предложения, которые поступают из бокса. А ещё нет ощущения, что Нганну хоть немного боится Вадима. Поединки Немкова вряд ли можно назвать яркими. И с оппозицией такого уровня россиянин не встречался никогда. Теперь же придётся выдерживать шквал ударов и справляться с невероятным универсалом. Такого вызова Фрэнсис не испугается. Но и особенного интереса к нему попросту не проявит.

Что же нужно самому Нганну? Возникает ощущение, что только бой с Джоном Джонсом. Это единственный вызов, который действительно может оставить Фрэнсиса в смешанных единоборствах. Бой за звание самого грозного тяжеловеса в истории MMA. Поединок, которого так боится Дана Уайт, который не хочет, чтобы его главную суперзвезду болезненно развенчали. И бой, в котором заинтересованы в Саудовской Аравии. А там умеют устраивать грандиозные шоу на большую публику. В плане денег парней совершенно точно не обидят. Другой вопрос заключается в том, готов ли Джонс рискнуть своим наследием и выйти против такого заряженного Нганну.

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

После поединка с Феррейрой Хищник так и не дал ответа на вопрос о своём будущем. Лишь уклончиво сказал, что собирается принять решение немного позже. И это дало повод вновь думать, что Фрэнсис сделает очередной заход в профессиональный бокс. Там и гонорары «жирнее», и вызовы – интереснее. Главное, подойти к следующему поединку в оптимальном состоянии. Пока профессиональный рекорд Нганну в боксе – 0-2. Не очень хочется, чтобы Фрэнсис запомнился всем как легендарный боец смешанных единоборств, который так и не одержал ни одной победы после перехода в новую дисциплину.