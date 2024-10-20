Молчаливый бокс работает. Муртазалиев мало говорил, но уничтожил распиаренную звезду

В ночь на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» прошёл большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал титульный поединок в первом среднем весе. Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) вышёл на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона был Тимофей Цзю (24-1), который возвращался после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO.

Многие ждали, что Тимофей спокойно оправдает статус фаворита и исправится за осечку. Но получилось совсем иначе. Сначала сын Кости четыре раза побывал в нокдауне, а затем в ринг полетело полотенце. Муртазалиев финишировал Тима в третьем раунде и заставил замолчать всех на арене.

Стоит отметить, что перед поединком соперники вели себя совершенно по-разному. Тим делал всё, чтобы раскрутить бой. Он активничал в социальных сетях и медиа, всячески поддевал оппонента. И, складывается ощущение, заигрался – слишком сильно поверил в то, что соперник действительно не вызывает никакой опасности. Поэтому вышел на бой с крепким россиянином далеко не так, как стоит при таких важных вызовах в карьере. Важно было понимать, что Цзю нужно закрывать поражение. А вторая осечка подряд могла стоить слишком дорого. В итоге так и получилось.

На фоне Тима Бахрам выглядел слишком спокойно. Россиянин не активничал на словах, веря в силу своего удара. Конечно, несколько ярких реплик от Муртазалиева отыскать можно. Но при этом контраст в поведении удивлял. Бахрам позиционирует себя очень схоже с Артуром Бетербиевым. Тот тоже не особенно много времени уделяет трэш-току и попыткам провоцировать соперников, продавать свои поединки. Но затем выходит в ринг и доказывает всё делом. Звание абсолютного чемпиона мира не даст соврать – тактика успешна.

Бахрам Муртазалиев Фото: Paul Hennessy/Getty Images

Стоит отметить, что даже после поединка Бахрам абсолютно не изменил своего поведения. А ведь мог, поскольку «натерпелся» перед боем, выслушивал от Тима очень неприятные вещи. Но даже во время объявления победителя россиянин выглядел так, будто это именно он сначала четыре раза побывал в нокдауне, а затем проиграл. И это при том, что Бахрам забрал важнейший поединок в карьере, защитил чемпионский пояс. И, видимо, открыл себе путь к вызовам совершенно иного уровня. Однако даже в этот момент Муртазалиев не позволил себе некорректно вести себя по отношению к сопернику.

И реплики после поединка были предельно сдержанными. Бахрам четыре (!) раза отправил соперника в нокдаун, растерзал его за три раунда, но всё равно отметил высочайший класс оппонента: «Сказал бы Тиму, что его воле может позавидовать каждый боец. Мой респект Тиму. Он жёстко пропускал сразу, но шёл вперёд. Если хочет, может приехать к нам в зал и поработать с нами. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять».

Умение грамотно вести трэш-ток и продавать свои бои, безусловно, в цене. Но последние крупные поединки доказывают, что длинный язык далеко не всегда становится залогом успеха. Напротив, зачастую молчание становится его гарантией. И Бахрам медленно, но верно приближается к самым громким вызовам в карьере. Хотя и не особенно ярко показывает себя за пределами ринга.