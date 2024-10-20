Принципиальность погубит UFC. Уволили Мокаева, чтобы дать титульник дебютанту

Мухаммад Мокаев – один из самых ярких молодых бойцов в смешанных единоборствах. Непобеждённый дагестанец быстро оказался в UFC и мечтал войти в историю промоушена. Но не угодил Дане Уайту и остался без контракта с лучшей лигой на планете. Долго без предложений Мокаев не оставался, практически сразу он перебрался в Brave CF. В этом промоушене Мухаммад уже выступал, именно там приобрёл популярность и известность. Поэтому боссы организации с большим удовольствием забрали таланта. А вот в UFC его дивизион переживает странные времена.

Лучшая лига на планете в наилегчайшем весе проворачивает один эксперимент за другим. И даёт титульные шансы парням, которые далеки от топа дивизиона. Совсем недавно чемпион Александр Пантожа проводил поединок со Стивом Эрцегом, расположившимся лишь на 10-й позиции в рейтинге. Решение организации вызвало шквал критики, поскольку такой шаг не понял практически никто. Но после этого Дана и его лига решили пойти ещё дальше. Теперь бой за пояс получил… дебютант промоушена и экс-чемпион Rizin Кай Асакура.

Конечно, промоушен преследует свои цели. Он рассчитывает быстро набрать новую азиатскую аудиторию, работает именно на этот рынок. Но разве не должна во главу угла ставиться именно спортивная составляющая? Никто не говорит, что Кай имеет проблемы в плане техники или мастерства. Напротив, в лиге Rizin Асакура доказал всем, каким багажом обладает. Однако при этом многие парни на протяжении длительного времени ждали своего шанса. А теперь будут вынуждены и дальше сидеть за спиной у новичка.

Мокаев вряд ли сильно грустит после ухода из UFC. Напротив, он не забывает поддевать свою бывшую организацию в социальных сетях. И поводом становятся именно странные титульные противостояния. В такой ситуации вызывает большие вопросы то, почему свой шанс сразиться на пояс так и не получил непобеждённый дагестанец. Но теперь в его карьере начинается новая глава. Мухаммад перебрался в Brave, где на него возлагаются очень большие надежды. В промоушене прекрасно понимают, что вокруг фигуры Мокаева можно выстроить очень красивую историю. Он имеет приличный бэкграунд, обладает солидной фанатской базой. Да и в бойцах, которые родились в России, нет недостатка в Brave. И практически всем там очень комфортно.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Теперь многое будет в руках матчмейкеров, которым важно будет подобрать Мокаеву подходящую оппозицию. Во-первых, необходимо выбрать соперника, с которым самому Мухаммаду будет удобно работать. Лига прекрасно понимает, что теперь нужно раскрыть самые яркие стороны дагестанца, подсветить его сильные аспекты. Поэтому вряд ли Мокаеву дадут в соперники парня, который делает ставку на борьбу. Во-вторых, желательно выбрать самое громкое из возможных имён. Поэтому многие даже предполагают, что Мухаммад сразу получит титульный шанс.

МУХАММАД МОКАЕВ Фото: Chris Unger/Getty Images

Мокаев продолжает свой профессиональный путь, пусть и не в лучшем промоушене на планете. А в UFC в бывшем дивизионе непобеждённого дагестанца происходят не самые понятные вещи. Поэтому возникают большие вопросы относительно того, почему именно Мухаммада решили оставить «за бортом» организации. А у самого бойца теперь есть прекрасный шанс доказать, что Дана совершил огромную ошибку, распрощавшись с ним.