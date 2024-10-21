«Российский» турнир UFC и возвращение Гассиева. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и противостояний. Конечно, особняком стоит турнир UFC 308, который возглавят Макс Холлоуэй и Илия Топурия, также в карде будет много представителей России. Порадует зрителей очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где выступят и Дмитрий Кудряшов, и Вячеслав Василевский, и Глейсон Тибау – будет на кого посмотреть. Ну и нельзя не отметить очередной поединок Мурата Гассиева, который пытается реанимировать свою карьеру.

25 октября. Дмитрий Кудряшов – Фернандо Родригес

Возглавят очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов и бразилец Фернандо Родригес. Кудряшов в особых представлениях не нуждается – Русская Кувалда был претендентом на титул регулярного чемпиона мира WBA в первом тяжёлом весе, владел различными локальными титулами и, конечно, славится своей нокаутирующей мощью: из 25 побед на профессиональном ринге 24 он одержал нокаутами. Фернандо Родригес уже тоже примелькался российским любителям единоборств. Он дрался по правилам кикбоксинга с Владимиром Минеевым, на голых кулаках с Гаджи Автоматом, при этом специализируется на ММА. Теперь Родригесу придётся проверить себя и в боксе.

25 октября. Вячеслав Василевский – Глейсон Тибау

В карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся Вячеслав Василевский и Глейсон Тибау. Оба хорошо знакомы российским любителям единоборств, Василевский — по выступлениям в России, а Тибау — прежде всего по боям с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым в UFC. Глейсон часто приезжает в Россию, выступал в лиге RCC, а теперь дебютирует в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Вячеслав Василевский Фото: RCC MMA

26 октября. Илия Топурия – Макс Холлоуэй

Пожалуй, один из самых интригующих поединков в смешанных единоборствах за последнее время. Илия Топурия вихрем взлетел на трон в полулёгком дивизионе, нокаутировав в начале года Алекса Волкановски. После этого, правда, Топурия был активен только в социальных сетях и пытался отвертеться от боя с Холлоуэем. Однако Макс закатил выступление года в бою с Джастином Гэтжи, после чего игнорировать его было уже невозможно. Два ярких ударника сойдутся в клетке за пояс UFC – что может стать интереснее?

26 октября. Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев

Этого поединка поклонники единоборств ожидают уже очень давно. Бойцы должны были разделить клетку ещё в июне, однако Хамзат слетел с боя из-за проблем со здоровьем: его заменил Икрам Алискеров, с которым Роберт разобрался за раунд. Удивительно, но Уиттакер дал Чимаеву ещё один шанс, согласившись подраться в Абу-Даби – пример настоящего джентльменского характера. Бывший чемпион UFC в среднем весе против одного из самых обсуждаемых бойцов лиги – победитель наверняка станет следующим претендентом на чемпионский пояс.

26 октября. Магомед Анкалаев – Александар Ракич

Ещё один российский боец проведёт поединок на турнире в Абу-Даби. Многострадальный Магомед Анкалаев по-прежнему не получил титульный бой с Алексом Перейрой – его обскакал восьмой номер рейтинга Халил Раунтри. Кажется, ни над одним претендентом в лиге не издеваются столько, сколько над Анкалаевым. На этот раз Дана Уайт дал Магомеду в соперники Александара Ракича и заявил, что Анкалаеву нужно не просто победить, а сделать это убедительно – тогда Магомед получит титульный поединок. Кажется, мотивация Анкалаева в предстоящем бою будет просто зашкаливать.

26 октября. Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян

В Абу-Даби выступит и один из самых колоритных бойцов UFC – Шара Буллет. Пират со своей необычной внешностью и ярким стилем в боях ворвался в лучшую лигу мира и завоёвывает сердца поклонников. В соперниках у Шары – Армен Петросян по прозвищу Супермен. У Петросяна в лучшей лиге мира рекорд 3-2, в последнем бою он потерпел досрочное поражение, поэтому Буллет, который стремится в топ-15, должен проходить своего соперника. А ещё одна яркая победа в промоушене поможет ему в достижении цели.

Шарабутдин Магомедов Фото: Getty Images

26 октября. Кем Юнгквист – Мурат Гассиев

В Ереване состоится вечер профессионального бокса. В главном событии пройдёт поединок между датчанином Кемом Юнгквистом и Муратом Гассиевым. Бывший чемпион мира Гассиев возвращается в ринг после годичной паузы. В сентябре прошлого года россиянин проиграл Отто Валлину и теперь попытается вернуться на победную тропу. В соперниках у него непобеждённый датчанин Кем Юнгквист, который за свою карьеру ещё не встречался с боксёрами уровня Гассиева.