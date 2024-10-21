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UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, 26 октября 2024, MMA, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, лайв

UFC 308: возвращение Чимаева, претендентский бой Анкалаева и «море» россиян. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 308
Комментарии
В Абу-Даби любят собирать карды, которые изобилуют нашими парнями. До турнира меньше недели.

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Он будет изобиловать большим количеством поединков с участием россиян. Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.

Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра
26 октября 2024, суббота. 18:40 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Брунно Феррейра

Затем в клетку выйдут Саид Нурмагомедов и Даниэль Сантос.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос
26 октября 2024, суббота. 19:05 МСК
Саид Нурмагомедов
Не началось
Даниэль Сантос

В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Ему будет противостоять представитель Армении Армен Петросян.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Его соперником станет Александар Ракич. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
29 октября 2024, вторник. 00:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Подготовка к Уиттакеру проходит с новым тренерским штабом в горах:
Чимаев признал ошибки — и меняет всё. Хамзат очень хочет стать чемпионом UFC
Чимаев признал ошибки — и меняет всё. Хамзат очень хочет стать чемпионом UFC

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Где смотреть турнир UFC 308 с боем Уиттакер — Чимаев Дата и время турнира UFC 308 c поединком Анкалаев — Ракич Полный кард турнира UFC 308
Live Сергей Сорокин

🤔 Энтони Смит: Оздемир может обойти Анкалаева на пути к титулу

Бывший претендент на титул UFC, комментатор и аналитик Энтони Смит считает, что российский полутяжеловес Магомед Анкалаев может не получить чемпионский бой в случае победы над австрийцем Александаром Ракичем на UFC 308.

«Есть хороший шанс того, что у Волкана Оздемира и Карлоса Ульберга найдётся довод. Особенно в том случае, если Анкалаев сделает то, что иногда делает, а именно c треском провалится и всё равно победит. Его уже наказали за это. Дана Уайт был в ярости.

Думаю, если Анкалаев провалится, а Оздемир финиширует Ульберга, у Волкана будут отличные доводы в пользу титульного поединка», — приводит слова Смита MMAJunkie.

10:20 Сергей Сорокин

❌ Рахмонов: Анкалаеву не дают бой за титул, UFC невыгодно иметь пять чемпионов из России

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о ситуации российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева в американском промоушене.

«Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, из-за этого и не дают», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

10:19 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 308 с боем Уиттакер — Чимаев

Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:19 Сергей Сорокин

🔮 Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев

«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Я вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

10:18 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 308 c поединком Анкалаев — Ракич

Грандиозный номерной турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск.

10:17 Сергей Сорокин

🤼‍♂️ «Это не поединок по борьбе. Это ММА». Уиттакер — о предстоящем бое с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер отреагировал на предстоящий бой с непобеждённым бойцом смешанных единоборств (ММА) Хамзатом Чимаевым.

«Я исключительный во всём. Я быстрее, чем он. Моя техника ударов лучше… Меня сложно победить… Это не поединок по борьбе. Это бой ММА», — сказал Уиттакер в интервью UFC в соцсети X (ранее Twitter).

10:16 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 308

Основной кард

  • Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
  • Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
  • Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
  • Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
  • Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард

  • Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос;
  • Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
  • Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос;
  • Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
  • Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;
  • Фарид Башарат — Виктор Уго;
  • Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
  • Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
  • Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.
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