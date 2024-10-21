UFC 308: возвращение Чимаева, претендентский бой Анкалаева и «море» россиян. LIVE

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Он будет изобиловать большим количеством поединков с участием россиян. Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.
Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.
Затем в клетку выйдут Саид Нурмагомедов и Даниэль Сантос.
В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Ему будет противостоять представитель Армении Армен Петросян.
Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Его соперником станет Александар Ракич. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.
В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.
В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤔 Энтони Смит: Оздемир может обойти Анкалаева на пути к титулу
Бывший претендент на титул UFC, комментатор и аналитик Энтони Смит считает, что российский полутяжеловес Магомед Анкалаев может не получить чемпионский бой в случае победы над австрийцем Александаром Ракичем на UFC 308.
«Есть хороший шанс того, что у Волкана Оздемира и Карлоса Ульберга найдётся довод. Особенно в том случае, если Анкалаев сделает то, что иногда делает, а именно c треском провалится и всё равно победит. Его уже наказали за это. Дана Уайт был в ярости.
Думаю, если Анкалаев провалится, а Оздемир финиширует Ульберга, у Волкана будут отличные доводы в пользу титульного поединка», — приводит слова Смита MMAJunkie.
❌ Рахмонов: Анкалаеву не дают бой за титул, UFC невыгодно иметь пять чемпионов из России
Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о ситуации российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева в американском промоушене.
«Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, из-за этого и не дают», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
Где смотреть турнир UFC 308 с боем Уиттакер — Чимаев
Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев
«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Я вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Дата и время турнира UFC 308 c поединком Анкалаев — Ракич
Грандиозный номерной турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск.
🤼♂️ «Это не поединок по борьбе. Это ММА». Уиттакер — о предстоящем бое с Чимаевым
Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер отреагировал на предстоящий бой с непобеждённым бойцом смешанных единоборств (ММА) Хамзатом Чимаевым.
«Я исключительный во всём. Я быстрее, чем он. Моя техника ударов лучше… Меня сложно победить… Это не поединок по борьбе. Это бой ММА», — сказал Уиттакер в интервью UFC в соцсети X (ранее Twitter).
Полный кард турнира UFC 308
Основной кард
- Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
- Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
- Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
- Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
- Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.
Предварительный кард
- Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос;
- Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
- Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос;
- Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
- Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;
- Фарид Башарат — Виктор Уго;
- Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
- Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
- Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.