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Кем Юнгквист – Мурат Гассиев, 26 октября 2024, бокс, онлайн-трансляция, где смотреть, лайв, live, дата и время, бой Гассиева

Кем Юнгквист – Мурат Гассиев: Железный возвращается в ринг. Осетин не бился год. LIVE
Сергей Сорокин
Кем Юнгквист – Мурат Гассиев
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До важного турнира – меньше недели.

26 октября в Ереване, Армения состоится большой боксёрский турнир. Особенно ожидаемым является бой Мурата Гассиева. Он возвращается в ринг после годичной паузы. В сентябре 2023 года россиянин проиграл Отто Валлину и теперь попытается вернуться на победную тропу. В соперниках у него непобеждённый датчанин Кем Юнгквист, который за свою карьеру ещё не встречался с боксёрами уровня Гассиева.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Мурат Гассиев — Кем Юнгквист
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Кем Юнгквикст

Напомним, изначально поединок Гассиева и Юнгквиста должен был состояться 19 октября в Вене, Австрия. Но в итоге место и время проведения турнира были изменены.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Мурат возвращается после болезненного поражения и операции:
От Усика — до пропасти. Гассиев пытается реанимировать себя на топ-уровне
От Усика — до пропасти. Гассиев пытается реанимировать себя на топ-уровне

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Где смотреть поединок Кем Юнгквист – Мурат Гассиев Дата и время турнира с боем Юнгквист – Гассиев Полный кард турнира с главным боем Кем Юнгквист – Мурат Гассиев
Live Сергей Сорокин

💪 Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость

12:35 Сергей Сорокин

🔝 Тренер Гассиева назвал лучшее выступление в карьере Мурата

«Для меня бой с Влодарчиком — лучший в карьере Мурата. Раскрутка была колоссальная. Шла реклама на американском телевидении, на улицах Нью-Йорка вывесили множество афиш. На протяжении нескольких дней на Таймс-сквер красовались баннеры с анонсом турнира. Ажиотаж был сумасшедший. И что самое главное, в этой атмосфере Гассиев очень грамотно провёл поединок.

Я неделю до боя не спал, а затем три дня после. Просто не хотелось. Настолько меня переполняли различные чувства. До схватки — напряжение, а после — положительные эмоции. Такого в своей жизни я больше никогда не ощущал», — приводит слова Сланова RT на русском.

12:34 Сергей Сорокин

Где смотреть поединок Кем Юнгквист – Мурат Гассиев

Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.

12:34 Сергей Сорокин

🤔 Беленький: не понимаю карьеру Гассиева после боя с Усиком. Поединки непонятно зачем

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький высказался по поводу Мурата Гассиева.

«Дивизион пониже – это его родной дивизион. В нём ему и следовало оставаться. Ему не нужно было подниматься в тяжёлый вес, он и так в своём весе. Ему даже делать ничего особенно не нужно, чтобы спуститься на один дивизион. Если такое решение действительно есть, я его категорически одобряю.

Там, где Гассиев, там много неизвестного. Я не знаю и не понимаю всю его карьеру после боя с Усиком. Любой из проведённых после этого поединков был непонятно зачем. Его эти бои куда-то вели? Не хочу говорить, что это было ошибкой. Может быть, я что-то не знаю — даже наверняка. Тем не менее, со дня боя с Усиком Гассиев не провёл ни одного значимого боя. У него были травмы, но даже когда тебе 24 года, нельзя так вольготно обращаться со временем. Это чревато», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Юнгквист – Гассиев

Турнир с главным боем Кем Юнгквист – Мурат Гассиев состоится 26 октября в Ереване (Армения). Поединок запланирован на 19:00 по московскому времени.

12:31 Сергей Сорокин

⚡️ Виталий Сланов высказался о подготовке Мурата Гассиева к следующему бою

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, рассказал о подготовке своего подопечного к следующему поединку.

«Всё идёт по плану. Мурат в полной боевой готовности. Соперник – габаритный, длинные руки, хорошо держит дистанцию, левша. Двигается хорошо для супертяжа», — сказал Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:31 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Кем Юнгквист – Мурат Гассиев

  • Кем Юнгквист – Мурат Гассиев.

Остальные поединки турнира будут анонсированы позже.

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