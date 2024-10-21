Что дальше для Цзю? Изучаем варианты реанимации карьеры Тима

В минувшие выходные в Орландо (США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира прошёл титульный поединок в первом среднем весе между обладателем пояса IBF непобеждённым россиянином Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю Тимом Цзю.

Многие ожидали, что поединок как минимум будет конкурентным. Муртазалиев хоть и не имел в карьере по-настоящему громких боёв, но сохранял заветный «нолик» в графе поражений и владел чемпионским поясом, в отличие от Цзю. Ну а за Тима, помимо его собственных спортивных успехов, говорила и фамилия, так что бой намечался крайне интересный. Спортсмены обменивались «любезностями» в преддверии поединка: Муртазалиев назвал соперника самым распиаренным боксёром мира, Цзю в ответ говорил о скучности российского чемпиона.

На деле Бахрам сумел ответить за сказанные слова, причём сделал это крайне убедительно. Цзю побывал в нокдауне пять раз за три раунда – такого вряд ли кто-то мог ожидать. Угловые Тима были вынуждены выбросить полотенце, чтобы остановить избиение своего боксёра – на Цзю было больно смотреть. После поединка Тим не стал искать оправданий.

«Готов умереть в ринге всегда. Сегодня выиграл лучший. Он был готов лучше, никаких оправданий. Так бывает. Всё развалилось после первого жёсткого попадания. Когда ты такое пропускаешь, всё ломается. Бахрам заслуженно остаётся чемпионом», — сказал Цзю после боя.

Для Тима 2024 год сложился просто катастрофически. Сначала у него слетел соперник – бывший чемпион мира 35-летний Кит Турман. Вместо него Цзю провёл поединок с неудобным двухметровым Себастьяном Фундорой и лишился всех титулов. А теперь Тим потерпел второе поражение подряд, что, конечно, сильно бьёт по репутации старшего сына Кости. Теренс Кроуфорд, о бое с которым Тим грезил, заявил, что Цзю перед боем слишком много говорил о будущих соперниках, за что и поплатился, а Кит Турман, с которым Тим должен был боксировать в марте, усомнился в его способностях.

«Нельзя на протяжении всего боя делать одно и то же. Цзю пропускал, у него явно не работал план на бой, но он упорно продолжал повторять одно и то же, вместо того чтобы попробовать работать иначе. Ему нужно было замедлять темп, работать через джеб, уходить по кругу от атак соперника, однако он этого не делал. В общем, Цзю не так опасен, как казался раньше», — сказал Турман в своём интервью YouTube-каналу FightHype.

Возможно, вся эта ситуация пойдёт Тиму на пользу. С него, что называется, сбили лоск, и теперь Цзю нужно начинать всё с начала. Самое главное – вернуться на победную серию, это важно не только для рекорда и статистики, но и для внутренней уверенности. Вполне возможно, сейчас Тиму стоит вернуться на австралийский ринг, найти стилистически подходящего соперника и добиться уверенной победы. Пожалуй, это лучший вариант на данный момент. Пусть даже соперник будет не самый статусный – сейчас Тиму просто нужна победа.

Есть и другие варианты продолжения карьеры. О себе напомнил другой российский представитель первого среднего веса – Магомед Курбанов, у которого тоже случилось первое поражение в карьере. Курбанов давно заявлял, что хочет боксировать с Цзю, и сейчас, пожалуй, этот бой стал гораздо реалистичнее. Тим теперь доступен для не самых статусных боёв, Курбанов по-прежнему находится высоко в рейтингах, и победа над ним позволит Цзю вновь заявить о себе.

«Сейчас вполне реален наш бой. Добро пожаловать в Россию, как говорится. И мы его ждём на бой Курбанов vs Цзю», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В Россию Тим вряд ли полетит боксировать, хотя такой бой точно бы вызвал огромный ажиотаж. RCC, кстати, организовывает международные и титульные поединки, и на Урале, на родине отца Тима, Цзю ждали бы с большим удовольствием. Но, кажется, ему такой вариант неинтересен. А вот если Курбанов согласится прилететь в Австралию, то, думается, команда Цзю вполне может рассмотреть такой вариант.

Магомед Курбанов Фото: Richard Pelham/Getty Images

Есть и другие боксёры в топе дивизиона, с кем Цзю мог бы встретиться. Непобеждённый Вёрджил Ортис теперь кажется недосягаемым вариантом, так как американскому проспекту пророчат титульные поединки, а вот Эриксон Лубин, занимающий вторую строчку в рейтинге WBA и третью в рейтинге IBF, – вполне рабочий вариант, тем более что Лубина и Цзю уже пытались свести в ринге. Есть тот же Кит Турман, который избежал боя с Цзю в марте. Да, соперник не из топа дивизиона, но с именем и статусом. 35-летний Турман вполне может стать хорошим вариантом для возвращения Цзю на победную тропу.

Более статусные поединки сейчас для Тима будут недоступны – никто не даст ему после такого поражения ещё один титульный шанс. Теперь нужно всё строить заново. Два поражения подряд – это не приговор, но команде Цзю сейчас нужно грамотно продумывать дальнейшие варианты продолжения карьеры, а Тиму – выйти на победную серию.