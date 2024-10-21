Чимаев — головная боль UFC. Самый ценный актив бесит Дану Уайта

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. В клетке со второй попытки должны сойтись Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения Борза в клетку. Стоит отметить, что бойцы выйдут в октагон не с первой попытки. Изначально они планировали выступить на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Но тогда Хамзат сослался на повреждение и был вынужден сняться. От этого интерес к противостоянию стал лишь выше. Но Чимаеву больше нельзя подводить организацию. У боссов лучшей лиги на планете попросту заканчивается терпение.

На Хамзата всегда были огромные надежды в промоушене. И он с ходу начал оправдывать авансы. Уже в дебютном поединке Борз забрал бонус за «Выступление вечера». Что было дальше? Шаг в историю! Чимаев быстрее всех в новейшей истории UFC (с 2001 года) одержал две победы подряд – за 10 дней. Причём оба раза победы добывались именно досрочно. Хамзат побеждал красиво, делал это часто. Но затем начались проблемы. За последние четыре года Чимаев провёл всего четыре поединка – не лучший показатель. Кроме того, Борз стал подставлять организацию, снимаясь в последний момент.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

В итоге вопросы к Чимаеву стали возникать даже у Даны Уайта. А ведь изначально казалось, что Хамзат – самый любимый боец босса организации. Дана постоянно подчёркивал, какое блестящее будущее ждёт Борза. Но теперь всё чаще проходится по нему с гневными комментариями. После срыва поединка с Уиттакером Уайт был грозен: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Сейчас он не тренируется уже три-пять дней, поэтому мы не могли выпустить его драться. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

В активе Хамзата всего лишь семь поединков в UFC. Причём на этот же временной отрезок пришлось… шесть срывов. Четырежды вина лежала на плечах Борза. Три раза это были проблемы со здоровьем, однажды – проваленная весогонка. И каждый раз ситуация превращалась в головную боль для организации. В спешном порядке приходилось искать замену, спасать турниры. Поэтому реакция Даны вполне понятна. Изначально складывалось ощущение, что крайне яркий персонаж станет «иконой» лиги. А пока он лишь расстраивает всех срывами поединков.

И всё-таки Хамзат остаётся тем самым бойцом, за которым следят с невероятным вниманием. Он обладает выдающимися данными, классно разговаривает с соперниками за пределами октагона. Борз имеет отличную медийку, умело пользуется трэш-током. И списывать его со счетов в спортивном плане уж точно не стоит – бойцу всего лишь 30 лет. Поэтому пока рано говорить, что карьера движется не в том направлении. Но тревожные факторы, безусловно, сохраняются.

Второго подряд срыва с Уиттакером Хамзату уже не простят. Причём «линчевать» его будут именно первые лица UFC. Слишком уж часто Борз подставляет боссов лучшей лиги на планете. Зато победа может полностью перезагрузить карьеру Чимаева. И сделать его одним из главных претендентов на звание топ-звезды промоушена предстоящих лет.