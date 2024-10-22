Фахретдинов согласился на замену соперника. Россиянин идёт на большой риск

26 октября в Абу-Даби состоится очередной турнир UFC, возглавят который чемпион полулёгкого веса Илия Топурия и бывший владелец пояса Макс Холлоуэй. Турнир в ОАЭ традиционно собирает в карде большое количество бойцов из России, и этот не стал исключением. Благодаря удобному часовому поясу, многим жителям нашей страны будет удобно следить за UFC 308. Начало турнира запланировано на 17:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск.

В предварительном карде свой поединок проведёт российский полусредневес Ринат Фахретдинов. Изначально его соперником должен был стать опытный боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев, однако из-за травмы он был вынужден сняться с поединка. Тем не менее, Фахретдинов всё-таки выступит на турнире: он дал согласие на бой против дебютанта лиги – бразильца Карлоса Леала Миранды. Рискованный ход, учитывая, что наш соотечественник готовился совсем к другому оппоненту с абсолютно иным стилем.

Несмотря на то, что в UFC Леал проведёт первый поединок, за его плечами солидная бойцовская карьера. Начал свой путь в профессионалах он на год раньше Рината – в 2012 году. Стартовал в местных лигах у себя на родине, в первых девяти поединках одержал шесть побед и потерпел три поражения – не самый выдающийся старт карьеры. Но затем Карлос стал добавлять и выдал серию из 11 побед подряд, при том Леал успел выступить и в Bellator, и в PFL. В PFL, кстати, бразилец одолел не кого-нибудь, а двукратного победителя Гран-при организации – Рэя Купера III. А вот с другим постояльцем PFL – Садибу Си – Карлос не справился, дважды уступив представителю Швеции.

Свои два последних боях Леал провёл в других известных лигах – UAE Warriors и LFA. За бойцами последней пристально следят матчмейкеры UFC, и нокаут в первом раунде в бою с Мануэлем Меной убедил их, что Карлос достоит подписания. Так бразилец оказался в UFC и дебютирует уже в предстоящие выходные.

Леал – достаточно крепкий и неуступчивый боец. Он потерпел пять поражений на профессиональном уровне, четыре из них были решениями, и одно – сабмишеном. Эта же статистика говорит о том, что бразилец умеет держать удар, и это при том, что у Карслоса достаточно агрессивный стиль ведения боя. Леал любит зарубиться в стойке, и делает это крайне успешно – половину побед в своей карьере – а именно 10 – он одержал нокаутами. Досрочно завершились и его четыре последних победных поединка, так что бить этот парень точно умеет. Как и все бразильцы Карлос неплохо чувствует себя на земле, имеет навыки джиу-джитсу и является довольно разносторонним бойцом, но при этом всё же акцент Леал делает именно на стойке. Так что лёгкой прогулки для Фахретдинова точно не будет, учитывая, что Ринат готовился к другому сопернику.

Для российского бойца это будет уже шестой поединок в UFC. Начинал Ринат неплохо, уверенно победив судейским решением Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла, а затем «задушив» вечного искателя пробелов в технике Хабиба – Кевина Ли. Но в последних двух боях у Фахретдинова была более серьёзная оппозиция, и поединки получились гораздо сложнее. С Элизеу Залески Ринат свёл бой вничью, а крепкого датчанина Николаса Долби Фахретдинов одолел раздельным решением судей. Россиянин по-прежнему стремится попасть в топ-15 полусреднего веса, и готов ради этого даже проводить бой с дебютантом на недельном уведомлении. В UFC таких бойцов любят, так что вполне возможно, что победа над бразильцем, особенно яркая, поможет Ринату дойти до рейтинга. А дальше уже будут серьёзные бои и более статусные соперники. Осталось эту победу добыть.