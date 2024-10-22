Первый удар его выключил, второй — разбудил. Россиянин победил, хотя побывал в нокауте

21 октября 2024 года состоялся турнир ММА Серия — 85, который подарил фанатам смешанных единоборств много ярких моментов. Но самым интересным получился главный поединок вечера. В нём отношения выясняли Сергей Бобрышев и Али Хейбати. Изначально парни очень классно подогревали интригу, постоянно конфликтовали в социальных сетях и при встречах. А сам поединок и вовсе порадовал невероятным сценарием, который надолго запомнится зрителям.

Хейбати вышел с мощнейшим настроем и постарался задавить агрессией. Уже на второй минуте поединка Али пошёл в атаку и прямым ударом потряс соперника. Тот стал заваливаться на канвас, что идеально прочувствовал Хейбати. И следующим точным попаданием, как показалось, вырубил оппонента наглухо. Бобрышев перестал сопротивляться, лежал с опущенными руками. И в этот момент многие рефери остановили бы поединок. Однако судья решил дать Сергею шанс. Али бросился добивать оппонента, чтобы не позволить тому прийти в себя. А дальше случилось то, что удивило абсолютно всех.

После второго добивающего удара Хейбати Бобрышев неожиданно пришёл в себя. Он начал сопротивляться в партере, вязать соперника. Али опешил от такого, поэтому его атаки стали менее акцентированными. Он буквально видел, как оппонент сначала «потух», а затем внезапно «проснулся» и вновь включился в поединок. В итоге Сергей пережил сложнейший момент, не позволив финишировать себя. И всё-таки казалось, что после такого прийти в норму и перевернуть ход боя будет максимально сложно. Но предыдущие турниры наглядно продемонстрировали, что некоторые поединки могут удивлять лихо закрученными сценариями.

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И во втором раунде случилась развязка, которая стала настоящим украшением этого турнира. Бобрышев, на лице которого красовались гематомы, решил рискнуть. Он бросился в атаку и начал попадать по сопернику. Теперь потрясённым оказался уже Хейбати. Али оказался на канвасе спиной к оппоненту, что стало серьёзной ошибкой. В этот момент Сергей понял, что уже он должен перейти в решительное наступление. И начал добивать оппонента. В этот раз рефери не стал рисковать здоровьем бойца, быстро вмешался в дело и остановил поединок.

Сергей Бобрышев — Али Хейбати Фото: mma-series.com

Бобрышев по ходу боя продемонстрировал характер, что и позволило ему победить. Конечно, возникают вопросы по поводу действий рефери. Есть ощущение, что в той ситуации он был просто обязан остановить поединок. Но вместо этого судья всё-таки дал Сергею возможность прийти в себя. А Хейбати после завершения боя лишь оставалось гневно разводить руками и напоминать, что в первом раунде всё могло закончиться.